"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов

Сотрудники СБУ задержали белорусского волонтера Алену Жаркевич, которая помогала вынужденным переселенцам из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Белорусского дома в Украине".

"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", - говорится в сообщении.



Фото: Белорусский дом в Украине/ Telegram

Отмечается, что Жаркевич помогла сотням беларусов, оказавшихся в Украине без крыши над головой, а иногда и без документов.

"Вчера она помогала с легализацией нашего новоприбывшего соотечественника, бывшего силовика. Он один из тех, которые первыми отказались быть протестующих и уволившихся после августовских событий . После увольнения он успел 3 раза получить "сутки" и попасть на уголовный срок", - сказано в сообщении.

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"На данный момент в СБУ "на беседе" находится 4 человека. К ним выехал адвокат", - добавили в организации.

Позже в организации сообщили, что задержанных уже пятеро.

"Ещё одну девушку доставили из другого места проживания в Киеве. Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию.

Один из задержанных - Виталий Таргонский. Его также вербуют и угрожают высылкой, со слов близких. Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу", - говорится в сообщении.

"Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и всё похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", - отметили в организации.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.