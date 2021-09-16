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"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов

Сотрудники СБУ задержали белорусского волонтера Алену Жаркевич, которая помогала вынужденным переселенцам из Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Белорусского дома в Украине".

"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Белорусский дом в Украине сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего на беседе в спецслужбе находится 5 белорусов 01
Фото: Белорусский дом в Украине/ Telegram

Отмечается, что Жаркевич помогла сотням беларусов, оказавшихся в Украине без крыши над головой, а иногда и без документов.

"Вчера она помогала с легализацией нашего новоприбывшего соотечественника, бывшего силовика. Он один из тех, которые первыми отказались быть протестующих и уволившихся после августовских событий . После увольнения он успел 3 раза получить "сутки" и попасть на уголовный срок", - сказано в сообщении.

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"На данный момент в СБУ "на беседе" находится 4 человека. К ним выехал адвокат", - добавили в организации.

Позже в организации сообщили, что задержанных уже пятеро.

"Ещё одну девушку доставили из другого места проживания в Киеве. Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию.

Один из задержанных - Виталий Таргонский. Его также вербуют и угрожают высылкой, со слов близких. Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу", - говорится в сообщении.

"Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и всё похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", - отметили в организации.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Беларусь (7888) задержание (6675) СБУ (19874) волонтеры (2632)


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Топ комментарии
+17
Іноземний громадянин потенційно може бути прихованим агентом спецслужб своєї країни і легенда за якою він ховається може бути люба, навіть така, що робить його в наших очах справжнім героєм
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16.09.2021 14:59
+12
Доголосовались, абынепорохи
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16.09.2021 15:21
+11
Теперь зелевласть выполняет все хотелки бункерфюрера. Ничего более, ничего менее. Это факт, который позже будет доказан в суде над зелешоблой по статье "Государственная измена".

Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
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16.09.2021 15:00
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пипец..бывшей силовик..
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16.09.2021 14:50 Ответить
СБУ потрібно ліквідувати як злочинну організацію.
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16.09.2021 15:03 Ответить
ага..гуляй рванина от рубля и выше..
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16.09.2021 15:05 Ответить
теперь белорусский дом неприкасаемый..
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16.09.2021 14:51 Ответить
Теперь зелевласть выполняет все хотелки бункерфюрера. Ничего более, ничего менее. Это факт, который позже будет доказан в суде над зелешоблой по статье "Государственная измена".

Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
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16.09.2021 15:00 Ответить
А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?
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16.09.2021 15:20 Ответить
Фильтровать и садить надо зелевласть. А открывать уголовные дела против беженцев рашофашистские методы.
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16.09.2021 15:33 Ответить
Нема питаннь, прошу посилання на порушену кримінальну справу.
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16.09.2021 15:53 Ответить
прошу підставу для фільтрування сябрів. Скажи мне, Буков, ты дебил? Ты не знаешь даже порядка правосудия? Сначала, подчеркиваю, задержание в подозрении. Потом на основе предварительных допросов обращение в прокуратуру об открытии уголовного производства.

Ну где вас таких тупых в рашотролли понабирали? Подоляк помог?
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16.09.2021 16:02 Ответить
Ну не я ж написав про порушені кримінальні справи, чи ти піз..ол? А на рахунок дебіла, я проти пропуску громадян сусідніх країн без фільтрації, дебіли за.
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16.09.2021 16:06 Ответить
Мдя Сергій, якщо я вже рашотроль, ти новенький чи ідіот?
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16.09.2021 16:07 Ответить
Нема питаннь, прошу посилання на порушену кримінальну справу.

Ты написал? Ты, зелебил, даже не понял что написал?
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16.09.2021 16:12 Ответить
Ти максимум сержант, а не подпол, Ти ж написав " А открывать уголовные дела против беженцев рашофашистские методы. ", де справи солдат? А так я взагалі то за Пороха завжди був, вже 8 років на сайті, після спілкування з такими як ти, навіть не знаю, може не треба було?
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16.09.2021 16:17 Ответить
"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net

А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?

Напиши мне, бывший за Пороха 8 лет как можно разрешить открыть "Белорусский дом в Украине" без проверки его целей спецслужбами. И еще расскажи как именно сейчас, когда полным ходом идет поглощение Беларуси рабсеей начинать задерживать активистов этого дома?

Ну и напоследок, эксперд, я был сержантом 28 роты 1988 года поступления в ДВВАИУ. Перед уходом на пенсию с 2015 имею звание подполковника, теперь уже запаса.
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16.09.2021 16:28 Ответить
"сотрудничество или депортация" т.е. вариант сотрудничества их не устраивает?! Хотят чем то другим заняться?
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16.09.2021 14:57 Ответить
Я так понимаю, хотят строить в Украине "Расею без Путина"
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16.09.2021 14:58 Ответить
"Співробітничати" - стукати на втікачів з Білорусі. Сприяти їх затриманню і депортації до Бацькі.
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16.09.2021 15:07 Ответить
Не тупи, Іван.
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16.09.2021 15:21 Ответить
Я рідко з Сулімой погоджуюсь, але дивлячись на останні тенденції, схоже він прав.
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16.09.2021 17:15 Ответить
ванья, вони тут нафіг не потрібні, не подобається їм бульбенфюрер, то нехай там з ним і борються, а не будуть в Україні з плакатами ходити і мішки лайна кидати
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16.09.2021 17:19 Ответить
"стукати" це як в вашому розумінні?! Фіксувати їх походи до кафє, барів, по яких годинах сруть..... або всеж таки, їхні зв'язки з росянами або спецслужбами?

Так ось, кажу вам по секрету, що це звичайна практика, служб безпеки, будь якої країни. І особливо якщо відомо, що з тієї країни, системно надсилають "троянських конів"! А їх надсилають!!! Саме так потім викрадають нормальніх активістів діячів!!!

І зрозуміло, что вербовку проходять, саме ті люди, котрі організують цей потік (активісти, громадьскі діячі). І небажання співпрацювати в цьому напрямку с країною яка надає тобі притулок, як мінімум свинство (типа мы тут, своей компашкой, будем строить свое собственное общество, ********** от нас), а як максимум ********** на підозри
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16.09.2021 19:53 Ответить
Іноземний громадянин потенційно може бути прихованим агентом спецслужб своєї країни і легенда за якою він ховається може бути люба, навіть така, що робить його в наших очах справжнім героєм
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16.09.2021 14:59 Ответить
Можно повторить ужасную ошибку как с Протасевичем. И теперь всем, включая Запад, приходится изо всех пытаться забыть что он вообще существовует.
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16.09.2021 15:13 Ответить
А в чому помилка з Протасевичем, питання в затриманні літака.
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16.09.2021 15:23 Ответить
Про самолет тоже желательно забыть.
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16.09.2021 15:33 Ответить
Може й так, але ж не забули, це ж не Москва, дали 10 млрд і про Боїнг забули, за Луку теж пенсіонери Бугульми платити будуть?
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16.09.2021 15:55 Ответить
А может быть слив информации о белорусах. Как это уже было по Автуховичу. И не только по нему, и не только при Зеленском.
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16.09.2021 16:55 Ответить
Шановні білоруси, Білорусь це виключно ваша справа і українці не будуть для вас встановлювать народовладдя у вашій країні. Особисто вважаю, що з Афганістаном потрібно порівнювати саме Білорусь, бо тільки ця країна з колишніх республік СРСР відмовилась від своїх національних флагу і гербу і поновила радянські символи. Саме ви побігли зі своєї країни під тиском режиму, а не продовжили боротьбу. Це свідчить про те, що або народ не з вами, а ви, як народ не готові до кардинальних змін. І перше і друге не приведе вас о свободи, та ви її особливо і не прагнете бо Росія для вас залишається союзником. "Боріться і поборете".
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16.09.2021 17:31 Ответить
Тому поки білоруси не взялись за розум, їм тут не місце. А ті, що приїзжають, повинні досконало перевірятися. Ми не можемо собі дозволити приймати в державі мутних сусідів.
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16.09.2021 21:46 Ответить
Чому росіянам вільно дають посвідки на проживання і коли вони публічно заявляють, що Одеса це не Україна то їх взагалі не чипають???!!

https://youtube.com/watch?v=Rg-hZPkKAAY тиць
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16.09.2021 19:38 Ответить
Ну ось Україна і перетворюється на паРашу, домовчались абинеюлькі
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16.09.2021 15:04 Ответить
Доголосовались, абынепорохи
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16.09.2021 15:21 Ответить
У Петра більше шансів доплигнути до Місяця, ніж обратись знову. А йому це і не треба. Його тролі тільки галас створюють, а Петро за ці два роки казково збагативсь
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16.09.2021 15:41 Ответить
да, понятно. выберем йулю и будем жить долго и счастливо. в сибири
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16.09.2021 15:54 Ответить
А кто сказал за Пороха? Условный рефлекс сработал? Вы ведь за Бойко побежите, как там - "главное посадить Пороха", Эгеж?
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16.09.2021 16:56 Ответить
юльчин посіпака вважає, що агентів КГБ серед біженців виловлювати не треба? - ось такі "біженці" і Шишова повісили
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16.09.2021 15:22 Ответить
Тобто Семен - агент КДБ?
__________
Якщо б йшлось про агентів Бацькі серед біженців, то активістів не треба було б силоміць тягти до контори, а просто залишити їм свій контактний і активісти радо б співпрацювали. А тут влаштували травлю біженцям
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16.09.2021 15:38 Ответить
Вітаю Шарик, ти балбєс.
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16.09.2021 16:01 Ответить
А ви пане хоч знаєте скільки серед білоруських волонтерів агентів ФСБ? Може це вони і здали Шишова.
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16.09.2021 16:06 Ответить
Ще скажіть, що наше сбу не працює на фсб і бацькіно кдб
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16.09.2021 16:13 Ответить
само собою, Ваня, як раз з того моменту, як СБУ очолив продюсЄр 95 кварталу, якого призначив на цю посаду обраний тобою президентом криворізький малорос.

Ти ж радів: головне не Порох!

Так що, дякувати треба тобі і таким, як ти.
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16.09.2021 17:01 Ответить
Тумбаєва хто видав на смерть в Рашу? Грузинів-атовців хто з мішками на голові до Грузії депортовував? Хто під Радою ветеранів ставив в сніг колінами? Думаєш люди забули?
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16.09.2021 20:29 Ответить
ванья, тЮлька це завідомо програшна ситуація, і вОни ніколи шансів не було, зубожіла.
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16.09.2021 17:21 Ответить
Ну так, хозяїн має бути хочаб олігархом, щоб відра помиїв повні насипав своїм тролям
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16.09.2021 20:30 Ответить
ну так не то, що твоя Зубожіла капітельманша, тільки бреше і бреше
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16.09.2021 20:47 Ответить
«Спасибо» вам тупорылые🐏🐑🤢🤡👹73%
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16.09.2021 18:33 Ответить
Спецслужбы наверное знают больше чем обычные люди, тут осторожность не помешает.
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16.09.2021 15:15 Ответить
ЗЕ на службі Пуйла?
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16.09.2021 15:21 Ответить
Знак вопроса ❓ -ЛИШНИЙ ! Зеиуда - мразь
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16.09.2021 18:35 Ответить
не спешите делать выводы ,может это все связано с ым
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16.09.2021 15:23 Ответить
Да ладно. Уже не один раз звучало от компетентных источников, что подвидом переселенцев из Белоруссии ФСБ разгуливает в Украине, как у себя дома. Так что пусть СБУ проверяет их, хуже не будет
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16.09.2021 15:23 Ответить
Я бы с вами согласился если бы наша разведка поймала тех работников Лукашенко, которые Шеремета подорвали. А если этого до сих пор не произошло значит сегодня и СБУ и КГБ Белоруси работают на батьку.
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16.09.2021 18:58 Ответить
Фільтрацію мігрантів ніхто не відміняв, чи Жаркевич життям готова за них ручатись?
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16.09.2021 15:24 Ответить
і до не\теж можуть бути питання, навіть, якщо ручатись буде
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16.09.2021 17:22 Ответить
За "ПОЦманят" взялися.
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16.09.2021 15:33 Ответить
В СБУ есть очень хорошо работающие отделы, которые не раз наказывали ФСБ, поэтому я бы не спешил с выводами, тем более, она помогала многим репатриантам, то есть имеет информацию о тех, кто находится в Украине. Лукашеску и его хозяева из кремля могут спокойно под видом беженцев закидывать в Украину свою агентуру, недавнее убийство одного из лидеров сопротивления Шишова доказывает, что агентурная сеть есть и она уже работает.
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16.09.2021 15:37 Ответить
100%!!!
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16.09.2021 15:59 Ответить
От тільки дівчина того Шишова, досі ніяк не може ні з ким не може домовитися, щоб забрати тіло. Щось приховують?

Більше схоже, що СБУ знов перетворилося на філію ФСБ.
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16.09.2021 17:08 Ответить
Бабла хочуть ахвіцери, їм за посади під ялинку керівництву треба подяку покласти.
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16.09.2021 15:56 Ответить
белорусский дом - гос.структура, а значит кишит кгб-фсб их союза...все правильно..пусть выясняют..а то потом самолеты сажают...
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16.09.2021 15:58 Ответить
Що означає держструктура, його фінансує Білорусь чи Україна?
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16.09.2021 16:03 Ответить
при чем Украина к Белорусскому дому??, кстати по Украине огромное количество русских домов, в отличных зданиях в отличных местах, финансируемые рахой, которые после 14-го года только поснимали таблички....
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16.09.2021 16:15 Ответить
Тобто білоруський дім фінансує Лукашенко?
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16.09.2021 16:20 Ответить
Нєфіг тут робити усіляким «будинкам» з Білорусі, та інших постсовкових. Біженцями повинна займатися держава, якщо впустили людей з інших країн, врятували їх від режиму,от і піклуйтесь про них, перевіряйте, чи не працюють вони на свої спецслужби.
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16.09.2021 16:09 Ответить
Таваріщ Лукашенко лічно папрасіл
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16.09.2021 16:12 Ответить
как то писал ещё напомню что я думаю... конечно жопа что в белорусов творится линия фронта врага увеличилась на сотни километров ... но всё это время до их событий я слушал стримы наших блогеров с белорусами в чат рулетках, онлайн всё, они проросийские почти вся страна, у них на родном языке почти никто не говорит.... с УКРАИНОЙ не сравнить. у нас хоть как то фифти фифти....а там 5% наверное как на стриме один адэкватный парен белорус так и сказал нашему блогеру что все за русь усрусь и назвал адэкватных процентов 5! так что к сожалению успокойтесь про их любовь к нам .это всё от ситуации которая там сложилась полюбили, любили они все только рассею матушку 100% даже при совке служили мы, они ,и русские .помню отношения к украинцам хуже чем к русским .ну вот помню.ещё и удивился в свои 18 тогда в москве что белорусы ну никак не (братаны).они свой наверное стеснялись.... а тут открылось дыхание когда яйки прищемили и сбежал в европу но и попроще все к нам и тут уже им поддержка .и помощ, и бастуют у посольств и на площадях киева... безнаказанно и свободно, а вопрос главный, а где вы были когда в 2014 году началась революция и людей убивали, где были когда война началась и уже 8 год идёт, и только прозрели кода год назад придушили... тогда не выходил никто в защиту в Белоруси с плакатами. УКРАИНЫ И МАЙДАНА. потому что это было там где то далеко а не у нас ...а русские нам братья. а оно он как всё завернулось... печально но это так....((
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16.09.2021 16:14 Ответить
О нескольких десятках Воинов-добровольцев, которые в марте-апреле 2014 поехали воевать за Украину, ты скромно умолчал. Напомню: люди бросили абсолютно всё, лишившись возможности вернуться домой. Без всяких шкурных интересов. Были ещё тысячи белорусов, которые финансово и материально помогали вам в 2014-2015, включая меня. Про Жизневского напоминать не стану.

7,5 лет спустя сомневаюсь в подобном альтруизме с вашей стороны, если бы ситуация была наоборот. Один довольно известный старый знакомый - участник Дебальцевского сражения - в августе 2020 написал мне что-то вроде "сидите на жопе ровно, иначе если свергните таракана вас оккупируют рашисты и ломанутся с вашей территории на нас". Аналогичная куйня в чатиках телеги, от твоих сограждан. То есть, говоря упрощённо, среднестатистического украинского пассионария заботят исключительно свои дела. Вот тебе и сравнение, вот тебе и отличия.
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16.09.2021 17:09 Ответить
Согласен. Вот только насчёт "сидите ровно, иначе Лука вас оккупирует и на нас нападёт", я подобное в той или иной форме писал и говорил ещё до "выборов", при этом больше переживая за Беларусь, где я живу больше 20 лет. Посрался на этой почве с оппозиционерами с которыми раньше участвовал в совместных акциях....

Я понимал, что от любого тут массового кипиша в первую очередь выиграет только *****. Он уже с этого поимел по-полной.
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16.09.2021 17:38 Ответить
когда отправил смс . то подумал что нужно было про жизневского одного вспомнить героя .но так как есть.... а что 2 десятка добровольцев в ато было ... я не сомневаюсь даже знаю что были. есле бы ты написал пару сотен, то НЕПОВЕРЕЛ БЫ но там были и другие тоже ....а так спасибо конечно.... но тогда можно благодарить и все страны тоже потому что понемножку было ото всюду ребята . ну так я же о своей памяти. про армию....про чат рулетку...слышали про такое рукописи не горят как говорится и такие стримы укр .блогеров как бы все почти остаются . слушайте я сутками смотрю и читаю и пишу и смотрю стрими в чат рулетке знаю что говорю.... и да....я же не про 20 человек добровольцев писал и упрекнул...а в целом простите о вашем народе! о гражданских, и о акциях под посольствами о поддержке украинцев не то что в войне а о майдане .не ходили толпами и не кричали с плакатами РУКИ ПРОЧ ПУТИН ОТ УКРАИНЫ! НЕТ ВОЙНЕ И ТАК ДАЛЕЕ .ТАКОГО НЕБЫЛО. ЗДЕСЬ НЕДАДУТ СОВРАТЬ КТО ВСЁ ПОМНИТ И В КУРСАХ СОБЫТИЙ...ЭТО ГОРЬКАЯ ПРАВДА ...
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16.09.2021 18:27 Ответить
Ты вроде тоже,на родном языке не говоришь?Кто тебе сказал,что русский(а не российский) язык в Беларуси не родной?
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16.09.2021 17:25 Ответить
я пишу на русском чтобы читали и русские и те кто на сайт читают с других стран (СНГ) так понятно! так я же и вхожу в то число 50 на 50, что не ясного....?? я же написал..
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16.09.2021 18:29 Ответить
Не стоит спешить с выводами особенно простым читателям цензора не владеющим всей информацией кого там задержали,возможно это агентура Лукашенко.
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16.09.2021 16:40 Ответить
Лукашенко угрохал Шеремета и наше СБУ никого из агентуры Лукашенко не ловила. А сейчас вдруг поймала девушку... может она и Шеремета подорвала?
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16.09.2021 18:44 Ответить
По твоему это Лукашенко заказал эту девушку,Зеленскому шепнул на ушко или "крот" в сбу?Не кажется что это перебор мягко говоря.
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16.09.2021 22:25 Ответить
ФСБУ працює...
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16.09.2021 17:01 Ответить
Де твій бчб прапор, чувак?
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16.09.2021 17:03 Ответить
Об этом спроси админа. Почему он до сих пор не заменил красную лукашистскую зелень.
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16.09.2021 17:10 Ответить
Не замінив, бо ви просрали свою країну
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16.09.2021 17:57 Ответить
стало быть проголосовав за ЗЕ вы Украину спасли ?
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17.09.2021 00:03 Ответить
Правильно і зробили.
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16.09.2021 17:02 Ответить
а що там один з Польщі повернувся в Україну, польську вчити не захотів, а па рузгє там не розуміють, а в Україні можна і па рузгє
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16.09.2021 17:26 Ответить
СБУ будет передавать Лукашенко белорусских активистов?
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16.09.2021 18:37 Ответить
Смешно, когда пишут, что СБУ превращается в ФСБ. Оно всегда было и есть КГБ-ФСБ. Президент ЛНР Пасичник вам пример. Ходаковский, крымское, донецкое. луганское СБУ....
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16.09.2021 18:52 Ответить
Тоесть они приехали в другую страну и недовольны что их проверяют ? Или теперь беларус это синоним честного человека, и друга Украины ? Один беларус недавно говно раскидывал у белорусского посольства, вот только делал он это на украинской территории, и убирать за ним будут наши коммунальщики а не беларусские. Другие учавствовали в акции под ОП, на корой произошли нападения на украинских полицейских. Третьи въезжают нелегально и не прося убежища прячутся, вопрос зачем и кто они? Так что правильно их проверяют.
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16.09.2021 20:44 Ответить
 
 