"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов
Сотрудники СБУ задержали белорусского волонтера Алену Жаркевич, которая помогала вынужденным переселенцам из Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Белорусского дома в Украине".
"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Фото: Белорусский дом в Украине/ Telegram
Отмечается, что Жаркевич помогла сотням беларусов, оказавшихся в Украине без крыши над головой, а иногда и без документов.
"Вчера она помогала с легализацией нашего новоприбывшего соотечественника, бывшего силовика. Он один из тех, которые первыми отказались быть протестующих и уволившихся после августовских событий . После увольнения он успел 3 раза получить "сутки" и попасть на уголовный срок", - сказано в сообщении.
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"На данный момент в СБУ "на беседе" находится 4 человека. К ним выехал адвокат", - добавили в организации.
Позже в организации сообщили, что задержанных уже пятеро.
"Ещё одну девушку доставили из другого места проживания в Киеве. Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию.
Один из задержанных - Виталий Таргонский. Его также вербуют и угрожают высылкой, со слов близких. Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу", - говорится в сообщении.
"Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и всё похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", - отметили в организации.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
Ну где вас таких тупых в рашотролли понабирали? Подоляк помог?
Ты написал? Ты, зелебил, даже не понял что написал?
А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?
Напиши мне, бывший за Пороха 8 лет как можно разрешить открыть "Белорусский дом в Украине" без проверки его целей спецслужбами. И еще расскажи как именно сейчас, когда полным ходом идет поглощение Беларуси рабсеей начинать задерживать активистов этого дома?
Ну и напоследок, эксперд, я был сержантом 28 роты 1988 года поступления в ДВВАИУ. Перед уходом на пенсию с 2015 имею звание подполковника, теперь уже запаса.
Так ось, кажу вам по секрету, що це звичайна практика, служб безпеки, будь якої країни. І особливо якщо відомо, що з тієї країни, системно надсилають "троянських конів"! А їх надсилають!!! Саме так потім викрадають нормальніх активістів діячів!!!
І зрозуміло, что вербовку проходять, саме ті люди, котрі організують цей потік (активісти, громадьскі діячі). І небажання співпрацювати в цьому напрямку с країною яка надає тобі притулок, як мінімум свинство (типа мы тут, своей компашкой, будем строить свое собственное общество, ********** от нас), а як максимум ********** на підозри
https://youtube.com/watch?v=Rg-hZPkKAAY тиць
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Якщо б йшлось про агентів Бацькі серед біженців, то активістів не треба було б силоміць тягти до контори, а просто залишити їм свій контактний і активісти радо б співпрацювали. А тут влаштували травлю біженцям
Ти ж радів: головне не Порох!
Так що, дякувати треба тобі і таким, як ти.
Більше схоже, що СБУ знов перетворилося на філію ФСБ.
7,5 лет спустя сомневаюсь в подобном альтруизме с вашей стороны, если бы ситуация была наоборот. Один довольно известный старый знакомый - участник Дебальцевского сражения - в августе 2020 написал мне что-то вроде "сидите на жопе ровно, иначе если свергните таракана вас оккупируют рашисты и ломанутся с вашей территории на нас". Аналогичная куйня в чатиках телеги, от твоих сограждан. То есть, говоря упрощённо, среднестатистического украинского пассионария заботят исключительно свои дела. Вот тебе и сравнение, вот тебе и отличия.
Я понимал, что от любого тут массового кипиша в первую очередь выиграет только *****. Он уже с этого поимел по-полной.