Телеканал "Первый независимый" будет проверен на основании информации СБУ, - Нацсовет ТРВ

СБУ обратила внимание на структуру собственности телеканала "Первый независимый" (ООО "Тайм медиа") и сообщила Национальному совету по телевидению и радиовещанию о необходимости проверить ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг новости". По информации лицензиата, этой компанией обладают сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу - Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, находящихся в управлении и собственности Панченко Дианы.

"То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной", - добавили в Нацсовете.

С учетом этих фактов Нацсовет проверит ООО "Тайм медиа", которое вещает на спутнике с логотипом "Первый независимый", в рамках исполнения части четвертой статьи 12 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО. Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях.

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