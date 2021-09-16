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Украине стоит сфокусироваться на восстановлении доверия к правосудию, а не создавать новые законы об олигархах, - ведущий BBC

Украине стоит сфокусироваться на восстановлении доверия к правосудию, а не создавать новые законы об олигархах, - ведущий BBC

Украине стоит больше внимания уделять реформе судебной системы и восстановлению доверия к правосудию, а не зацикливаться на создании специальных законов об олигархах.

Такое мнение высказал ведущий телекомпании BBC Стивен Сакур во время форума YES в Киеве. 


"Министр юстиции сказал, что есть огромные проблемы с правосудием и судами. Вы сами сказали, что оно не работает, люди не доверяют судам. Возможно, сюда нужно обратить внимание? Чем делать то, что было здесь сказано, есть шоу по преследованию самых богатых людей ", - сказал он, обращаясь к министру юстиции Денису Малюське на форуме YES в Киеве.
Он добавил, что в противном случае, без перезагрузки работы системы правосудия, вся борьба против влияния бизнеса на политику может свестись лишь к популистским лозунгам.
"Если вы не делаете первое и второе - то вы строите здание без фундамента", - добавил Сакур.


Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.
Причина - неконституционность норм этого законопроекта и нарушение им базовых прав человека.


10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

Автор: 

судебная реформа (1802) YES (80)


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Топ комментарии
+11
"а не зацикливаться на создании специальных законов об олигархах. "

Как раз в теме, потому что этот закон только против Пороха создавался.

Прямым текстом уже говорят о зеленом дебилизме.
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16.09.2021 15:12
+8
Так у вас в зебіловладі прибиральниці, мабуть, і пишуть закони, якщо судити з їх якості.

Будь-який журналіст BBC в сто тисяч піцот разів більш компетентний, ніж ідіоти, яких ви вибрали.
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16.09.2021 15:08
+5
Просто в нас йде встановлення диктатури. Клован не збирається будувати державні інституції, він свідомо їх руйнує, щоб керувати самому.
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16.09.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Доверие к правосудию основывается на прово-судии!
Это нужно выполнять законы Украины и наказывать нарушителей? ББС совсем не в теме.
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16.09.2021 14:58 Ответить
"а не зацикливаться на создании специальных законов об олигархах. "

Как раз в теме, потому что этот закон только против Пороха создавался.

Прямым текстом уже говорят о зеленом дебилизме.
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16.09.2021 15:12 Ответить
какое правосудие? от олигархов?
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16.09.2021 15:01 Ответить
ведущий телекомпании - офигенно важно твое мнение. Еще надо спросить мнение тети Мэри, которая вечером студию убирает.
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16.09.2021 15:04 Ответить
Так у вас в зебіловладі прибиральниці, мабуть, і пишуть закони, якщо судити з їх якості.

Будь-який журналіст BBC в сто тисяч піцот разів більш компетентний, ніж ідіоти, яких ви вибрали.
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16.09.2021 15:08 Ответить
А почему бы и нет? Вот у вас в 2019 году мнение спросили? Спросили. Вы его в письменном виде высказали? Высказали. Сегодня мы пожинаем цветочки вашего мнения, а ягодки будут ещё впереди. Ну а тётя Мэри гораздо умнее тех, кто в 2019 году высказался в пользу этого вора, лгуна, труса и предателя с его подельниками. Я просто в этом уверен, что она умнее.
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16.09.2021 15:19 Ответить
А что он не так сказал?

Чтобы восстановить доверие, правосудие должно заработать не выборочно, а как у них в символике - не глядя на объект (Фемида же с завязанными глазами). Законов более чем достаточно уже, только следуйте им.

Тогда и ничего нового придумывать не надо будет.
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16.09.2021 16:03 Ответить
Реформування 100% корумпованої системи не можливе ,лише докорінний демонтаж і нова система з чистого аркуша !!)))
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16.09.2021 15:04 Ответить
можлива, та цей процес буде дуже болючий.

головне піднімати ціну за корупцію доти доки бути в межах закона не стане вигідніше
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16.09.2021 15:09 Ответить
Я реаліст !!)))
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16.09.2021 15:16 Ответить
це реально, але той хто почне це в мить стане "баригою", "мародером", "вбивцею брата" і взагалі дуже ненависним нашому мудрому наріду)

Порох вже спробував і ледве протягнув перезапуск верховного суду, чи якого там)

суди нижчих інстанцій саботували до виборів як могли)
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16.09.2021 15:25 Ответить
Безполезно пытаться вывести клопов в старом диване. Нужно купить новый диван, предварительно спалив старый вместе с клопами.
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16.09.2021 17:03 Ответить
Самий дієвий засіб боротьби з колорадами,дідівський, гас та полум"я !!!)))
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16.09.2021 17:09 Ответить
BBC не в теме - бородатой бабушке через РНБО и тн законы нужно утопить конкурентов перед выборами
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16.09.2021 15:05 Ответить
Просто в нас йде встановлення диктатури. Клован не збирається будувати державні інституції, він свідомо їх руйнує, щоб керувати самому.
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16.09.2021 15:06 Ответить
Ничего тут не будет,наивные вы бибисишники,никакого правосудия,будет федеральный округ малоросия,а потом большой исраиль,когда гои передохнут
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16.09.2021 15:06 Ответить
Что вы несёте 🤦
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16.09.2021 15:08 Ответить
Правду. При такой власти, как нынешняя, так и будет.
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16.09.2021 15:20 Ответить
Вы глубоко больной человек
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17.09.2021 16:19 Ответить
Обоснуйте.
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17.09.2021 17:38 Ответить
идите смотрите видосики гнусавого наркомана,и продолжайте жить в телевизоре
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16.09.2021 15:30 Ответить
даже с другой стороны атлантики видно что к чему делать и высмеивают это шоу "Борьба с олигархами".

а наши бараны не видят, им Наталкина (та шо наша скабеева) моча глаза застилает
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16.09.2021 15:07 Ответить
Думка журналіста BBC важливіша за думку зебіла.
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16.09.2021 15:09 Ответить
Ви божевільний?
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17.09.2021 16:18 Ответить
Боживільні у 2019 році проголосували за Зе и СН. І продовжують молитись на "святого" брехливого крадія та мерзотника Зе.

До речі, ви за кого голосували?
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17.09.2021 17:42 Ответить
Скажу вам откровенно, мне более важно и интересно мнение журналиста ВВС, чем мнение того, кто в 2019 году проголосовал за вот это трусливо-лживое и проворовавшееся чмо и его команду и по своей умственной недоразвитости продолжает на него рвать свою глотку, клавиатуру и анус.
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16.09.2021 15:15 Ответить
Україну зелена влада вбиває. Українці мовчать. Домовчаться
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16.09.2021 15:11 Ответить
Чим не задоволен?? Мета досягнута -"Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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16.09.2021 15:15 Ответить
Петро збагативсь казково за ці два роки. Бачу, що і вам його недоїдків вистачає. Навіщо йому щось міняти?
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16.09.2021 15:29 Ответить
Та я вас умоляю, кто в этой ЗЕлёной жОПе зацикливается на олигархах? Разве они будут кусать руки которые их кормят? Они зацикливаются на пятом президенте, с благословения олигархов и при их же предоплате. Аванс то получен.
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16.09.2021 15:12 Ответить
Абсолютно правильно, я всегда говорил, у нас вся беда в судах, ты можешь принимать хоть тысячу законов, которые ограничивают коррупцию, но какой в них смысл, если суд ложит с прибором на все эти законы и принимает любое решение, за которое заплатят. У нас бизнес сюда боится заходить, потому что вкладывают деньги в развитие, а потом через карманный суд местные князьки отбирают этот бизнес, и инвестняни не помогут.
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16.09.2021 15:20 Ответить
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16.09.2021 15:30 Ответить
Не треба все звалювати на народ. Ющенко виявився поганим президентом, а Тимошенко, яка підписала кабальний для країни договір по газу, теж не годилась в президенти.

Тому виборці проголосували по принципу "аби не Ющенко, аби не Тимошенко".

А негаразд був у тому, що всі кандидати в президенти в 2010 році були ставлениками олігархату. Ющенко був ставлеником Фірташа, Тимошенко - Коломойського, Янукович - Ахметова.

Головна вина системи виборів президента, де виборці, і тоді і до сих пір, вимушені "обирати" зі ставлеників олігархату. Про цю систему написано в моєму коментарі в 15:34 (трохи нижче).
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16.09.2021 16:17 Ответить
Ага, януковищ кращий ?

Ніт, шановний, якраз народ у всьому і винний.
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16.09.2021 16:36 Ответить
Я не я и жопа не моя.

Головой надо думать, на выборах. Своей головой, а не чужой жопой у которой вместо головы телевизор. Как у вас.

Млять, мельмакцы вместо вас получается голосовали. Или жители созвездия Альфа Осла.
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17.09.2021 17:47 Ответить
Необходимо с олигархией незамедлительно бороться, а не легализовать олигархов.

Для этого, в первую очередь сделать очень простое. В законе о выборах президента ликвидировать огромный "избирательный" залог. Через него места в бюллетенях скупают ставленники олигархата, а из них народ вынужден "выбирать" президента. Этот залог есть главным фундаментом, на котором стоит олигархия

Необходимо неотоложно перейти на аналог демократической польской системы выборов президента.
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16.09.2021 15:34 Ответить
Или построение правового лабиринта,где крыска олигарх прозрачно и предсказуемо бегает,нося сырок в виде налога в бюджет.Или тупо заганяем крысу в угол и мочим.Два варианта.Второй популисткий и лёгкий.Первый вариант трудно создать,но выхлоп от него принесёт Украине процветание
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16.09.2021 15:59 Ответить
Недавний пример работы украинского суда. О дате заседания заявителю сообщают через 35 дней после заседания )) 3 заседания проведены без заявителя, проведение скрыли, . - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637.

Таким образом топится дело о ДТП - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
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16.09.2021 16:02 Ответить
Зебобикам и без фундамента нормально, и так сойде
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16.09.2021 16:08 Ответить
Дело в том , что 95 балаган учился на это, имитировать и делать понты, это их хлеб, засе ать мозги и запускать пену вместо реальной работы.
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16.09.2021 16:43 Ответить
Украина использует ,,наработки,, Кремля, под личиной ,,законопроекта об олигархах,, , ликвидирует свободные СМИ,
Россия начала 2000-х , отобрали СМИ у ,,олигархов,, - народ ликовал..... ликвидировали свободные СМИ, и получили авторитарный режим...
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16.09.2021 16:47 Ответить
 
 