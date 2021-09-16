Украине стоит сфокусироваться на восстановлении доверия к правосудию, а не создавать новые законы об олигархах, - ведущий BBC
Украине стоит больше внимания уделять реформе судебной системы и восстановлению доверия к правосудию, а не зацикливаться на создании специальных законов об олигархах.
Такое мнение высказал ведущий телекомпании BBC Стивен Сакур во время форума YES в Киеве.
"Министр юстиции сказал, что есть огромные проблемы с правосудием и судами. Вы сами сказали, что оно не работает, люди не доверяют судам. Возможно, сюда нужно обратить внимание? Чем делать то, что было здесь сказано, есть шоу по преследованию самых богатых людей ", - сказал он, обращаясь к министру юстиции Денису Малюське на форуме YES в Киеве.
Он добавил, что в противном случае, без перезагрузки работы системы правосудия, вся борьба против влияния бизнеса на политику может свестись лишь к популистским лозунгам.
"Если вы не делаете первое и второе - то вы строите здание без фундамента", - добавил Сакур.
Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.
Причина - неконституционность норм этого законопроекта и нарушение им базовых прав человека.
10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.
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Это нужно выполнять законы Украины и наказывать нарушителей? ББС совсем не в теме.
Как раз в теме, потому что этот закон только против Пороха создавался.
Прямым текстом уже говорят о зеленом дебилизме.
Будь-який журналіст BBC в сто тисяч піцот разів більш компетентний, ніж ідіоти, яких ви вибрали.
Чтобы восстановить доверие, правосудие должно заработать не выборочно, а как у них в символике - не глядя на объект (Фемида же с завязанными глазами). Законов более чем достаточно уже, только следуйте им.
Тогда и ничего нового придумывать не надо будет.
головне піднімати ціну за корупцію доти доки бути в межах закона не стане вигідніше
Порох вже спробував і ледве протягнув перезапуск верховного суду, чи якого там)
суди нижчих інстанцій саботували до виборів як могли)
а наши бараны не видят, им Наталкина (та шо наша скабеева) моча глаза застилает
До речі, ви за кого голосували?
Тому виборці проголосували по принципу "аби не Ющенко, аби не Тимошенко".
А негаразд був у тому, що всі кандидати в президенти в 2010 році були ставлениками олігархату. Ющенко був ставлеником Фірташа, Тимошенко - Коломойського, Янукович - Ахметова.
Головна вина системи виборів президента, де виборці, і тоді і до сих пір, вимушені "обирати" зі ставлеників олігархату. Про цю систему написано в моєму коментарі в 15:34 (трохи нижче).
Ніт, шановний, якраз народ у всьому і винний.
Головой надо думать, на выборах. Своей головой, а не чужой жопой у которой вместо головы телевизор. Как у вас.
Млять, мельмакцы вместо вас получается голосовали. Или жители созвездия Альфа Осла.
Для этого, в первую очередь сделать очень простое. В законе о выборах президента ликвидировать огромный "избирательный" залог. Через него места в бюллетенях скупают ставленники олигархата, а из них народ вынужден "выбирать" президента. Этот залог есть главным фундаментом, на котором стоит олигархия
Необходимо неотоложно перейти на аналог демократической польской системы выборов президента.
Таким образом топится дело о ДТП - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .
Россия начала 2000-х , отобрали СМИ у ,,олигархов,, - народ ликовал..... ликвидировали свободные СМИ, и получили авторитарный режим...