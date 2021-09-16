Зимой в Европе возможен газовый кризис: Россия замедлила поставки, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2", - министр энергетики Литвы Крейвис
Рост потребления газа в Азии и сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе, считает министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис.
"Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа", - сказал Крейвис журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, попытки России как можно скорее запустить второй газопровод по дну Балтийского моря в Германию.
"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока", Россия замедлила поставки газа, и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ", - утверждает Крейвис.
Он отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.
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Много газа ЕС получает из месторождения Гронинген, но из-за того, что оттуда откачивают газ в Нидерландах начались землятрясения и его эксплуатация останавливается. В этом году добычу газа снижают, кажется на 20%, а в следующем останавливают вообще.
Норвегия вышла на пик добычи. Снижения пока нет, более того вступает в эксплуатацию третья очередь большого морского месторождения Тролль, но увеличить добычу газа Норвегия не может.
Алжир уже немного снизил поставки как по газопроводу, так и газовозами. Кроме того у них конфликт с Марокко едва ли не до войны и тоже по газовой теме.
Азербайджан качает по Танару 10 миллиардов кубов и больше не может ибо англичане на Шах-Денизе не могут выйти на планировавшийся объемы. Более того, азеры ещё и докупают газ у России.
Вроде, много газа у Израиля на месторождении "Левиафан", но пока это только в проекте и когда будет и будет ли в заявляемых объемах неизвестно.
Газопроводы, вроде, все. Ну, кроме Газпрома.
СПГ поставляет Катар, но он сейчас идёт в Юго-Восточную Азию, где быстрыми темпами растет экономика, прежде всего, Китая и Южной Кореи.
Американский СПГ идёт туда же, кроме того у американцев с ним сложности - бассейны сланцевого газа истощаются, а **** Байден запретил аренду федеральных земель для газо- и нефтедобычи из-за вреда для экологии.
Вроде, все. Может вы, что-либо еще предложите?
К тому же злобные москали планируют проложить в Китай "Силу Сибири-2", которая будет питаться из тех же месторождений, газ которых идёт в Европу (в отличие от "Силы Сибири-1".
Можно глупый вопрос: если обьем газа, который поставляет в Европу Газпром, будет поставлять альтернативный поставщик газа, общий обьем поставляемого газа ведь не измениться?
Тогда с какого перепугу должна упасть спотовая цена на газ? Вы как с ценой предлагаете бороться такими предложениями?
Или я что-то не понимаю в арифметеке?
Пенсія від Кремля з шістьма нулями думаю заспокоюють ії совість.
Хоча вже можна було і самим дошурупати за цей час.