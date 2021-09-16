МИД Украины: Заявления ФСБ о "диверсии на газопроводе" в оккупированном Крыму - провокация

Министерство иностранных дел Украины считает провокационными заявления ФСБ России о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины якобы причастно к акциям протеста в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем эти обвинения, в частности, причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации. Распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестких пыток. Это неудачная попытка оккупационных репрессивных органов России, направленная на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения", - сказано в сообщении.

МИД потребовал от России немедленно "освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа". А также призвал мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы "освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины".

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Ранее ФСБ РФ заявила, что к подрыву газопровода в оккупированном Крыму якобы причастны украинские разведчики.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.