СБУ о задержании белорусов в Киеве: При проверке одного из хостелов выявили нелегальных мигрантов из Беларуси - их передали Госмиграции
В рамках операции "Мигрант" Служба безопасности Украины установила нелегальных мигрантов из Беларуси, которые проживали в одном из хостелов Киева.
Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, СБУ с 1 по 31 сентября совместно с Нацполицией проводит операцию "Мигрант", которая предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся на территории Украины, передает Цензор.НЕТ.
"16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранители установили, что двое из этих граждан незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для их опроса", - отметили в СБУ.
В пресс-службе СБУ добавили, что после проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины.
Ранее "Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
Слава Украiне!
https://www.youtube.com/watch?v=uGh4Vs-zqQs
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Зєлю геть. Дострокові
Да и светиться перед зеленой властью многие не хотят---мало ли что оманскому завтра в голову прийдет: сдаст их батьке, например или обменяет на кого-то.
Власть может быть хоть зеленой, хоть желтой это не важно. Это наша легитимная власть, и если посчитает нужным кого-то выслать, то имеет на это полное право. И что значит не хотят ? Они граждане другой страны, нелегально !!! прошедшие на нашу территорию. Они у нас дома, и обязаны вести себя в соответствии с нашими законами. Не нравится - пусть возвращаются домой.