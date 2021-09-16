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СБУ о задержании белорусов в Киеве: При проверке одного из хостелов выявили нелегальных мигрантов из Беларуси - их передали Госмиграции

СБУ о задержании белорусов в Киеве: При проверке одного из хостелов выявили нелегальных мигрантов из Беларуси - их передали Госмиграции

В рамках операции "Мигрант" Служба безопасности Украины установила нелегальных мигрантов из Беларуси, которые проживали в одном из хостелов Киева.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, СБУ с 1 по 31 сентября совместно с Нацполицией проводит операцию "Мигрант", которая предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся на территории Украины, передает Цензор.НЕТ.

"16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранители установили, что двое из этих граждан незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для их опроса", - отметили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов

В пресс-службе СБУ добавили, что после проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины.

Ранее "Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ своего волонтера Алены Жаркевич. Всего "на беседе" в спецслужбе находится 5 белорусов.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Беларусь (7889) задержание (6675) мигранты (981) нелегалы (452) СБУ (19874) Госмиграция (290)


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Топ комментарии
+10
Наше фсбшне сбу називає білоруських втікачів "нелегальними мігрантами". Польща і Литва таким дають політичний притулок навіть, якщо в них документів при собі нема.
__________
Зєлю геть. Дострокові
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16.09.2021 16:16
+10
Нету веры Бакановскому СБУ,у него жена с российским гражданством и на кого он работает пока непонятно .
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16.09.2021 16:43
+9
Дзякуй за "падтрымку"!
Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
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16.09.2021 17:15
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Правила форума Совет форумчан
всех болотных рабов необходимо высылать взад на микромордор. пусть там кросовки при въезде в менцкий улус снимают и мусорве цветочки дарят.
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16.09.2021 16:00 Ответить
Сбу сейчас может наплести все что угодно, как про вагнеровцев.
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16.09.2021 16:05 Ответить
Потім плачемо, дали притулок, а вони за Москву, взагалі не перевіряти таких?
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16.09.2021 16:09 Ответить
а вони всі за мацкву, бульбофюрера на пенсію, але з рашкою дружити, адінарот
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16.09.2021 17:28 Ответить
напрямую в тюрячку возвратим, скорее всего.
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16.09.2021 16:03 Ответить
ЯЧЯЧ
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16.09.2021 16:05 Ответить
Не хотіли майдану,то чого тепер лізти туди де був майдан?
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16.09.2021 16:06 Ответить
Дзякуй за "падтрымку"!
Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
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16.09.2021 17:15 Ответить
Адекватні українці добре розуміють, що білоруси, які обирають Україну, близькі нам по духу.
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16.09.2021 17:47 Ответить
Сябр, не звертай увагу на дурнів, бо украінці в своій масі вам співчувають і розуміють в якій в якій ситуаціі ви знаходитесь. Живе Беларусь!
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16.09.2021 18:14 Ответить
Ти адекватне ? В тебе теж чуваші браття,буряти чукчі бо то все лов"яни, брати білорусів.
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16.09.2021 19:18 Ответить
Жыве Вечна!

Слава Украiне!
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16.09.2021 23:59 Ответить
Бачили ми ваші барикади з квітами у руках і промовами, нам майдан не треба і расія наші браття слов"яни.От і до братались зі слов"янами бурятами чувашами мордвою,що тепер прибігли до майдану.
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16.09.2021 19:14 Ответить
На яких барикадах?
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16.09.2021 21:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********

https://www.youtube.com/watch?v=uGh4Vs-zqQs
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17.09.2021 00:04 Ответить
Наше фсбшне сбу називає білоруських втікачів "нелегальними мігрантами". Польща і Литва таким дають політичний притулок навіть, якщо в них документів при собі нема.
__________
Зєлю геть. Дострокові
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16.09.2021 16:16 Ответить
а может наоборот гелюзеть? или не зеть?
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16.09.2021 16:27 Ответить
дострокові, дострокові, ботоксна сцариця Зубожіла пролетить достроково
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16.09.2021 17:30 Ответить
В нашій країні тепер гібридна війна і треба перевіряти усі готелі, хостели, борделі на наявність пожильців з документами, бо багато є російських агентів і диверсантів. Білорусів після розмови відправили в еміграційний департамент, тож дадуть притулок. Тут навіть під видом сантехніків росіяни знімають квартири і роблять теракти.
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16.09.2021 20:00 Ответить
Зато чижикам кавказкой национальности живётся вольготно,никто их не ганяет,миграционная служба ими не интересуется, потому как уплочено.
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17.09.2021 00:03 Ответить
Нету веры Бакановскому СБУ,у него жена с российским гражданством и на кого он работает пока непонятно .
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16.09.2021 16:43 Ответить
А ще він ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"
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16.09.2021 18:30 Ответить
Який там баканов, тут жена президента в Криму переоформила квартиру, з яким паспортом, якщо не російським...
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16.09.2021 20:04 Ответить
Не мигранты а беженцы от режима!
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16.09.2021 16:56 Ответить
Ублюдки. Оце і все,що можна сказати про наше есбеу,не використовуючи ненормативну лексику...
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16.09.2021 17:45 Ответить
Кто угодно мог въехать, например криминал или враги. Почему они сидели прятались а не пошли убежища просить ? Ты хоть головой думай перед тем как писать.
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16.09.2021 20:28 Ответить
Если человек идиот, то это надолго. Це була цитата, якщо що...
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16.09.2021 20:53 Ответить
Цитата з твого медичного дiагнозу ...
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16.09.2021 21:06 Ответить
Очень важным делом занято наше СБУ! Блин, за что им все эти миллиарды из бюджета?
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16.09.2021 20:22 Ответить
Если они честные люди, то почему въехали нелегально ? Почему не попросили убежища на границе, ни в полицию не пошли, ни в госмиграцию, а доехали аж до Киева, сняли хостел и сидят втихаря ? Правильно делают что их проверяют, они могут быть кем угодно.
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16.09.2021 20:26 Ответить
Шишов був легально. Спочатку сбу закріпило за ним наружку, а потім хтось вбив. І досі не віддають рідним тіло. Чесним в Україні бути смертельно небезпечно
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16.09.2021 20:40 Ответить
А подумать, что они не могли пройти через официальный пункт пропуска в Белоруси ( их бы арестовали) ума не хватает?

Да и светиться перед зеленой властью многие не хотят---мало ли что оманскому завтра в голову прийдет: сдаст их батьке, например или обменяет на кого-то.
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17.09.2021 01:12 Ответить
Где вас дураков набирают ? Это могут быть вражеские агенты, террористы, да и просто бандиты. Ума не хватате это понять ?

Власть может быть хоть зеленой, хоть желтой это не важно. Это наша легитимная власть, и если посчитает нужным кого-то выслать, то имеет на это полное право. И что значит не хотят ? Они граждане другой страны, нелегально !!! прошедшие на нашу территорию. Они у нас дома, и обязаны вести себя в соответствии с нашими законами. Не нравится - пусть возвращаются домой.
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17.09.2021 02:13 Ответить
Где ВАС дураков набирают???
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17.09.2021 22:57 Ответить
Под видом белорусов оседает тьма мокшанского быдла и агентов ФСБ...
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16.09.2021 20:59 Ответить
 
 