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В Эстонии началась подготовка ко второму этапу строительства границы с Россией

Центр управления государственными лесами Эстонии (RMK) приступил к работам по очистке для второго этапа строительства эстонско-российской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Сейчас продолжается первый этап начатых в прошлом году работ. Они ведутся на участке протяженностью 23,5 километра, который проходит от тройной границы Эстонии, Латвии и России до пограничного пункта Лухамаа. Здесь созданы все подъездные пути и завершена большая часть преград и понтонных дорог, при помощи которых пограничники могут передвигаться по заболоченным местам.

В среду в рамках второго этапа RMK начал прореживать лес на участке границы между деревнями Тсереби и Вымморск. RMK организует вырубку и транспортировку леса, а также фрезерование кустов и пней в приграничной зоне на эстонской стороне.

Ранее сообщалось, что работы должны продлиться до 2026 года.

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Автор: 

граница (5262) россия (95441) Эстония (1420)


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И дотов *** побольше!!
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16.09.2021 16:08 Ответить
А ров з крокодилами буде ? Хочу побачити як кацапа схрумають
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16.09.2021 16:09 Ответить
Крокодилы у нас не живут, холодно Зато водится хищная рыба речная минога, сосущая кровь. Сойдет?)))
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17.09.2021 11:07 Ответить
 
 