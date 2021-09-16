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Новости Бюджет-2022
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Проект Госбюджета-2022: Кабмин в следующем году планирует взять в долг 545,58 млрд грн

Проект Госбюджета-2022: Кабмин в следующем году планирует взять в долг 545,58 млрд грн

Финансирование общего фонда Государственного бюджета Украины в 2022 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 545,58 млрд гривен, в том числе внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2022 году составят 23% от общего объема заимствований, а внутренние - 77%, говорится в пояснительной записке к проекту Государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в документе, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 11,7% годовых, для внешних долговых инструментов - около 4,5% годовых.

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Объем платежей по погашению государственного долга на 2022 год прогнозируется в сумме 393,3 млрд гривен, в том числе погашение государственного внешнего долга - 72,4 млрд гривен, государственного внутреннего долга - 320,9 млрд гривен. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2022 год прогнозируется в объеме 181,4 млрд гривен, в том числе государственного внутреннего долга - 120,8 млрд гривен, государственного внешнего долга - 60,5 млрд гривен.

"Также следует отметить, что в связи с падением ВВП по результатам 2020 года, в 2022 году отсутствуют выплаты по государственным деривативам", - говорится в сообщении.

В 2022 году предусмотрено предоставление государственных гарантий в сумме 78,2 млрд гривен, в том числе на основании международных договоров Украины - 27,4 млрд гривен. В 2022 году предусмотрено осуществление платежей на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме 6,919 млрд гривен.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 725,3 млрд гривен и составит 50,8% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 368 млрд гривен и составит 6,9% от прогнозного ВВП.

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Учитывая структуру государственных заимствований в 2021 году и прогнозных заимствований в 2022 году, на конец 2022 года доля государственного внутреннего долга составит 46,5% от объема государственного долга, говорится в документе.

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) госдолг (453)


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Топ комментарии
+8
дядя, ты хоть статью прочти! внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен!!! т.е. 15 млрд$$$ это ОВГЗ под 12% годовых))) под 6% зеленожопым идиотам уже никто в мире не дает. за 2 года 2019-2020 на +15 млрд$ вырос долг.
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16.09.2021 16:45
+5
Це і так зрозуміло було, за 2 роки стан справ в економіці став критичний! А ******* щось же треба! Докирувалися Дебіли.
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16.09.2021 16:31
+2
Берут кредиты чтобы заплатить за прошлые кредиты, ммм, семимильными шагами движемся на встречу к путину в объятия.
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16.09.2021 16:22
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Правила форума Совет форумчан
А что будет например в 2025-м и последующих годах, при том например что прекратят нам давать займы?
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16.09.2021 16:21 Ответить
будут занимать по повышенной ставке, под 6% годовых вместо, 3% у МВФ, ну как в этом году делали когда МВФ на *** послула Украину - вместе с тупицкими и другими коррупционерами.
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16.09.2021 16:25 Ответить
дядя, ты хоть статью прочти! внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен!!! т.е. 15 млрд$$$ это ОВГЗ под 12% годовых))) под 6% зеленожопым идиотам уже никто в мире не дает. за 2 года 2019-2020 на +15 млрд$ вырос долг.
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16.09.2021 16:45 Ответить
розумієш, надалі гривню під 6% буде важко взяти в кредит на внутрішньому ринку валюти... Оскільки інфляція вже досягла 10%річних, а за інфляцією паритетно крокує девальвація...
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16.09.2021 17:00 Ответить
конечно не розумию, набор слов. причем товарная инфляция и курс? ты в гривне купил машину в кредит на 5 лет. тебя колышит инфляция? выпустили гривневые овгз под 12%, роздали гос банкам, под них получили гривну для бюджета. в глобальных финансах все остальное не считается.
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16.09.2021 17:13 Ответить
Ну так, на помідорчики для ОП.
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16.09.2021 16:22 Ответить
Берут кредиты чтобы заплатить за прошлые кредиты, ммм, семимильными шагами движемся на встречу к путину в объятия.
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16.09.2021 16:22 Ответить
Це і так зрозуміло було, за 2 роки стан справ в економіці став критичний! А ******* щось же треба! Докирувалися Дебіли.
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16.09.2021 16:31 Ответить
и кто им даст эти лярды? бабушка Беня? ))))))))
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16.09.2021 16:38 Ответить
Таких, як беня - бабушок багато. Хоча таких крупних - лише один-два. Але дрібніших - більше сотні, а то й тисячі.
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16.09.2021 16:55 Ответить
А что так мало?
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16.09.2021 16:45 Ответить
И що? Кто-то ще ещё этим лузерам даёт в долг???!!!

Поразительная наивность...
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16.09.2021 17:14 Ответить
20% годовых в долларах в ОВГЗ. Вся страна работает на Сороса и прочих спекулянтов. Это и есть оккупация и внешнее управление.
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16.09.2021 17:25 Ответить
клоун зеленский не умеет зарабатывать, он умеет только брать в долг. А будут отдавать эти кредиты дети и внуки тех идиотов, которые сходили на выборы по-приколу
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16.09.2021 18:28 Ответить
Умные евреи воруют с прибылей, а нам достались тупые евреи --они воруют с убытков, с долгов....

Зеленые ничтожества... сколько же лет понадобится, чтобы исправить все, что они изгадили и вернуть, что они наворовали????
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17.09.2021 01:05 Ответить
 
 