Ситуация с COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма. Предпосылок для локдауна нет, но город готовится к разным сценариям, - КГГА

Тенденция с заболеваемостью COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма.

Об этом заявил первый замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, Украинского совета бизнеса и Ассоциации ритейлеров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество вакцинированных, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет - у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации", - отметил Кулеба.

По его словам, массовая вакцинация и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина. В частности, не будет ограничиваться доступ к транспорту, а предприниматели не испытают значительных потерь.

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"Хотя пока предпосылок к введению жестких ограничений нет, город готовится к разным сценариям. Алексей Кулеба отметил, что от 11 августа подано уже более 8000 заявок (на спецпропуска. - Ред.), которые продолжают поступать", - подчеркивают в КГГА.