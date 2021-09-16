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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма. Предпосылок для локдауна нет, но город готовится к разным сценариям, - КГГА

Ситуация с COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма. Предпосылок для локдауна нет, но город готовится к разным сценариям, - КГГА

Тенденция с заболеваемостью COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма.

Об этом заявил первый замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, Украинского совета бизнеса и Ассоциации ритейлеров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество вакцинированных, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет - у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации", - отметил Кулеба.

По его словам, массовая вакцинация и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина. В частности, не будет ограничиваться доступ к транспорту, а предприниматели не испытают значительных потерь. 

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"Хотя пока предпосылок к введению жестких ограничений нет, город готовится к разным сценариям. Алексей Кулеба отметил, что от 11 августа подано уже более 8000 заявок (на спецпропуска. - Ред.), которые продолжают поступать", - подчеркивают в КГГА.

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вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25499) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ви не праві. Вони точно не лохи та знають чого хочуть та чого добиваються.
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16.09.2021 17:52 Ответить
Ну тоді невірно зрозумів Ваш пост.
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16.09.2021 19:20 Ответить
Трудовой коллектив Запахло совком
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16.09.2021 16:39 Ответить
Если сочту нужным провакцинорваться, то сделаю это. И не надо меня спамить своими убогими смсками от MOZа!
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16.09.2021 19:10 Ответить
вот это правильно! как вакцинированный говорю - все в наших руках...и выбор в том числе. а какой вариант правильный - наверняка не знает никто! Моя жена решила пока не вакцинироваться - за моими побочками наблюдает
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16.09.2021 19:23 Ответить
в реанимациях Харькова с китайской чумой лежат ТОЛЬКО невакцинированные

https://nakipelo.ua/za-sutki-v-harkovskoj-oblasti-140-chelovek-popali-v-bolnicy-s-koronavirusom/
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16.09.2021 19:20 Ответить
Наша родина захворіла на ковід-19 після відвідин вистави "Снігова королева" київського театру Франка 30 грудня 2021 року. Ми - вакціновані 2-ма щепленнями, температура під 39 трималася 5 днів. Театр, який заявляв, що на виставу допускаються тільки щеплені люди з сертифікатами та в масках. Наші сертифікати ВЗАГАЛІ ніхто не перевіряв, в середині театру дорослі відвідувачі гуляли в масках на підборідді, діти - взагалі без масок. Скупченні в роздягальні та в туалетах по 4 людини на м2. В глядацькому залі всі люди познімали маски взагалі - до цього контролеркам не було справи, вони суворо дивилисяь щоб не дай боже ніхто телефоном не сфоткав доволі олд-скульну виставу.
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11.01.2022 13:38 Ответить
 
 