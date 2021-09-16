Фестиваль, на котором смогут себя проявить молодые музыканты Донетчины, состоится в Авдеевке при поддержке Фонда Жадана

8 и 9 октября в Авдеевке состоится литературно-драматическое музыкальное мероприятие "Авдеевка. Фестиваль искусств".

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, фокусная тема фестиваля "Культура партнерства".

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Гостями уже четвертого Авдеевского фестиваля станут писатели, музыканты, художники Виктория Амелина, Сергей Жадан, Анжелика Рудницкая, Александр Бритцев, Мирослав Кувалдин, Юрий Питчук.



В рамках фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами для победителей станут: денежные призы и возможность выступить на одной сцене с хедлайнерами фестиваля - группами "Жадан и Собаки" и The ВЙО. С деталями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальной странице фестиваля.

8 октября будет представлено ​​поэтическо-театральное представление от молодежного Новобахмутовского сельского клуба-театра на стихи Сергея Жадана "Истории о любви".

9 октября в течение дня гостей ждут встречи с писателями, лекции от художников и общественных деятелей, которые попытаются открыть уличное искусство под новым углом и обратят внимание на искусство неформального развития. Также будут мастер-классы для детей и взрослых и выставки и тому подобное.

Все зоны организаторы объединяют в единый маршрут, который можно пройти полностью или присоединиться на одну из точек, каждая представит историю фестиваля, людей и организаций, которые его создавали и создают 4 год подряд.

Вечером в 17:00 на главной сцене фестиваля на бульваре Шевченко состоится выступление групп, которые победили в конкурсе кавер-версий. После них на сцене фестиваля выступят группы "Жадан и Собаки" и The ВЙО.

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Фестиваль "Авдеевка ФМ" в этом году не имеет финансирования от международных партнеров и реализуется за счет ресурсов ОО "Сила идей", Авдеевской городской ВГА, Благотворительного фонда Сергея Жадана и друзей фестиваля. Поддержать организаторов фестиваля можно здесь. По вопросам партнерства можно писать на почту [email protected].

"Художники и музыканты, приезжающие к нам, получают истинное удовольствие от общения и совместной работы с подростками. И возвращаются к нам снова. Мы видим, что Авдеевка ФМ помог изменить восприятие Авдеевки, почувствовать ее, как магнит для образовательно-культурных событий, иногда даже экспериментов. Это стало для многих неотъемлемым в городе", - пояснила организатор фестиваля Евгения Васильева.