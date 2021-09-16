Фестиваль, на котором смогут себя проявить молодые музыканты Донетчины, состоится в Авдеевке при поддержке Фонда Жадана
8 и 9 октября в Авдеевке состоится литературно-драматическое музыкальное мероприятие "Авдеевка. Фестиваль искусств".
Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, фокусная тема фестиваля "Культура партнерства".
Гостями уже четвертого Авдеевского фестиваля станут писатели, музыканты, художники Виктория Амелина, Сергей Жадан, Анжелика Рудницкая, Александр Бритцев, Мирослав Кувалдин, Юрий Питчук.
В рамках фестиваля состоится конкурс кавер-версий песен украинских групп. Наградами для победителей станут: денежные призы и возможность выступить на одной сцене с хедлайнерами фестиваля - группами "Жадан и Собаки" и The ВЙО. С деталями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальной странице фестиваля.
8 октября будет представлено поэтическо-театральное представление от молодежного Новобахмутовского сельского клуба-театра на стихи Сергея Жадана "Истории о любви".
9 октября в течение дня гостей ждут встречи с писателями, лекции от художников и общественных деятелей, которые попытаются открыть уличное искусство под новым углом и обратят внимание на искусство неформального развития. Также будут мастер-классы для детей и взрослых и выставки и тому подобное.
Все зоны организаторы объединяют в единый маршрут, который можно пройти полностью или присоединиться на одну из точек, каждая представит историю фестиваля, людей и организаций, которые его создавали и создают 4 год подряд.
Вечером в 17:00 на главной сцене фестиваля на бульваре Шевченко состоится выступление групп, которые победили в конкурсе кавер-версий. После них на сцене фестиваля выступят группы "Жадан и Собаки" и The ВЙО.
Фестиваль "Авдеевка ФМ" в этом году не имеет финансирования от международных партнеров и реализуется за счет ресурсов ОО "Сила идей", Авдеевской городской ВГА, Благотворительного фонда Сергея Жадана и друзей фестиваля. Поддержать организаторов фестиваля можно здесь. По вопросам партнерства можно писать на почту [email protected].
"Художники и музыканты, приезжающие к нам, получают истинное удовольствие от общения и совместной работы с подростками. И возвращаются к нам снова. Мы видим, что Авдеевка ФМ помог изменить восприятие Авдеевки, почувствовать ее, как магнит для образовательно-культурных событий, иногда даже экспериментов. Это стало для многих неотъемлемым в городе", - пояснила организатор фестиваля Евгения Васильева.
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