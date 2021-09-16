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В текущем эпидсезоне будет циркулировать 4 штамма вируса гриппа в Украине, - ВОЗ

В текущем эпидсезоне будет циркулировать 4 штамма вируса гриппа в Украине, - ВОЗ

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:

  • вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
  • вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)

"Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями", - подчеркивают в Минздраве.

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Автор: 

ВОЗ (777) грипп (573) Минздрав (4899)


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По прогнозу ВОЗ- вакцинация останавливает виркс . Израиль начал вакцинацию по новой,так как первая принесла мало монет и вирус не победили,хоть об этом трескотню подымали
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16.09.2021 17:14 Ответить
3 дозы от ковида.
4 дозы от гриппа.
...
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16.09.2021 17:51 Ответить
Как поразительно совпало: вакцина от гриппа защищает от максимум 4 штаммов и больше скомбинировать низзя, а тут вот прям точно уверены что будет как раз четыре - и именно эти из 2000+ штаммов.

Чудесное совпадение, не иначе.

Это если не думать о том, что их может быть... ну например пять.
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16.09.2021 18:05 Ответить
 
 