В текущем эпидсезоне будет циркулировать 4 штамма вируса гриппа в Украине, - ВОЗ
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:
- вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
- вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
- вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
- вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)
"Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями", - подчеркивают в Минздраве.
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4 дозы от гриппа.
...
Чудесное совпадение, не иначе.
Это если не думать о том, что их может быть... ну например пять.