В проекте бюджета-2022 на содержание аппарата Верховной Рады заложено 2,6 млрд грн

Кабинет Министров в проект государственного бюджета на 2022 предусмотрел на финансирование аппарата Верховной Рады 2,6 миллиарда гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады предусмотрено 1,26 млрд гривен, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение - 1,25 млрд грн, на освещение работы парламента через телевидение и радиовещание, а также на поддержку официального издания парламента "Голос Украины" - 87,3 млн гривен.

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