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Новости Бюджет-2022
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В проекте бюджета-2022 на содержание аппарата Верховной Рады заложено 2,6 млрд грн

В проекте бюджета-2022 на содержание аппарата Верховной Рады заложено 2,6 млрд грн

Кабинет Министров в проект государственного бюджета на 2022 предусмотрел на финансирование аппарата Верховной Рады 2,6 миллиарда гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады предусмотрено 1,26 млрд гривен, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение - 1,25 млрд грн, на освещение работы парламента через телевидение и радиовещание, а также на поддержку официального издания парламента "Голос Украины" - 87,3 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проект бюджета-2022 заложено 2,6 млрд грн на закупку COVID-вакцин, - Ляшко

Автор: 

бюджет (4837) ВР (29234) госбюджет (1186) депутат (3312)


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Топ комментарии
+3
Якби мене так утримували. )))
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16.09.2021 17:13
+3
Не забагато для воюючої,знесиленої корумпованими гнидами,країни !!!))))
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16.09.2021 17:15
+2
Напьошся будиш
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16.09.2021 17:21
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Якби мене так утримували. )))
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16.09.2021 17:13 Ответить
А скількі ще вселяких корумпованих державних гнидників ???)))
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16.09.2021 17:18 Ответить
Їм ще дядички в конвертах бабло заносять.
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16.09.2021 17:25 Ответить
7 000 000 в день, включая выходные и праздничные! видать жрут икру с
Henri IV Dudognon Heritage
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16.09.2021 17:22 Ответить
І ви не помиляєтесь.
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16.09.2021 17:25 Ответить
500 млн. на поддержание формы Юзика.
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16.09.2021 17:14 Ответить
Не забагато для воюючої,знесиленої корумпованими гнидами,країни !!!))))
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16.09.2021 17:15 Ответить
На их месте должен был быть я.
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16.09.2021 17:16 Ответить
На їх місці має бути народ України !!!)))
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16.09.2021 17:19 Ответить
Напьошся будиш
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16.09.2021 17:21 Ответить
Круто!Есть идея! Вот любят у нас чиновники, министры, депутаты что греха таить козырнуть друг перед другом своими декларациями.В них и тонны налички, пуды золота, коллекции картин и винные погреба, автопарки крутых иномарок , самолетов и пароходов. А страна все в долг и долг, которые потом выкручивают с людей в виде новых налогов и космических тарифов. Ну зачем вам столько? Вторую жизнь не купите, а вот своим отрокам, если доведете до бунтов , точно испортите. Покажите , какие вы патриоты, одолжите это все государству, даже под долгосрочные проценты, поднимите страну. Или слабо?В свое время Петр -1 с бояр все золото в казну поснимал, в трудные времена. Сейчас стране не легче. Или вы патриоты только на праздники вышиванки одевать да гимн под нос гундосить.


1Олег Поборцев



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16.09.2021 17:18 Ответить
и +200 гр к минималке, от которой считаются пенсии)) через 13 месяцев)
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16.09.2021 17:19 Ответить
Что бы гетьмановичу переписать засрашкинские законы больше двух лярдов нужно,это перебор ******.
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16.09.2021 17:19 Ответить
Почти как на армию...
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16.09.2021 17:20 Ответить
и что они народу наложат на 2,6 млр?
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16.09.2021 17:31 Ответить
..а газ по 30 грн/м3 для ШКІЛ - заклали...????

(бо нам сьогодні облгаз таку ціну виставив, розірвавши попередній договір)
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16.09.2021 17:49 Ответить
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда придется молчать.
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16.09.2021 17:50 Ответить
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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16.09.2021 17:50 Ответить
И зачем этим дебудадам работать? Деньги и так дают, да ещё конвертики!
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16.09.2021 18:15 Ответить
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16.09.2021 19:01 Ответить
Так как Рада ныне -придаток зепрезидента, пусть он его и содержит.
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16.09.2021 19:14 Ответить
 
 