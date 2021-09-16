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Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач. ФОТОрепортаж

ВИП-ложу на матче "Динамо-Бенфика" заполнили олигархи, депутаты, министры и крупные бизнесмены.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди, объединенные различными важными темами для разговоров. В вип-ложе был, например, Игорь Коломойский (на фото он общается с руководителем фракции президента в парламенте Давидом Арахамия) и бизнес-партнер Евгений Геллер, был руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Немчинов, председатель бюджетного комитета ВР Аристов, Борис Баум, конечно, Николай Тищенко, вице-премьер Уруский, владелец сети "АТБ" Геннадий Буткевич, депутат Иванук, футбольные завсегдатаи - братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и многие другие", - написал Ткач.

Читайте: Шмыгаль о деолигархизации: Это требование украинского общества – не должно быть депутатов-бизнесменов

Также на фото видно, что в ложе присутствовали второй президент Леонид Кучма, министр здравоохранения Виктор Ляшко и журналист Дмитрий Гордон.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфика" закончился ничьей.

Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 01
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 02
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 03
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 04
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 05
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 06
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 07
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 08
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 09
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол, - журналист Ткач 10

Автор: 

Гордон (118) Коломойский (1790) Кучма (1868) Левочкин (556) олигарх (1027) Суркис (338) футбол (3585) Геллер (23) Арахамия (987) Витренко Юрий (377) Ляшко Виктор (1362) Ткач Михаил (134) Аристов Юрий (36) Тищенко Николай (336) Немчинов Олег (170) Алексей Чернышов (150) Баум (5) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+60
Борьба с олигархами в самом разгаре.

Коломойский сводил своих марионеток на футбол.
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16.09.2021 17:25
+58
Сходняк. Авторитеты сьехались к вору в законе.
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16.09.2021 17:25
+49
Зебилье, в этом матче вы проиграли. Совсем.
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16.09.2021 17:24
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футбольные завсегдатаи - братья Суркисы, Источник:

Этим двоим жуликам и скотам, более нежные должности не удалось придумать?
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16.09.2021 22:16 Ответить
А нашо воно їм? Вони і так мілліонери.
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17.09.2021 18:09 Ответить
Там би їх усіх і накрити.
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16.09.2021 23:26 Ответить
бимбою
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17.09.2021 09:38 Ответить

бімбою папізже, коли кріза мінєт
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17.09.2021 10:02 Ответить
Зеленського Єрмак не відпустив, але Хламідія йому все перекаже.
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17.09.2021 00:16 Ответить
всього парочка рпг і стільки проблем для України було би вирішено...
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17.09.2021 01:27 Ответить
Была бы у меня возможность, финансовая,я бы регулярно с девушкой любимой на море в театр и кино ежедневно дарить цветы каждый день выполнять любые желания особенно если это молодая девушка студентка слушался и тому подобное а вышла замуж за меня подарил квартиру без всяких там условий бесплатно и пенсию всю на личные расходы просто так, взамен ничего не надо, только бы если бы студентка университета какого нибудь престижного например аграрный или национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова вышла замуж за меня от18 до23лет короче не старше, просто у меня ниразу не было девушки хотя я этого хотел ещё с детства девушку и семья дети свои родные и всё.
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17.09.2021 01:47 Ответить
ау, власть, вы братаетесь с олигархами, преступниками которых народ никак не может отправить в тюрьму.
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17.09.2021 02:47 Ответить
Олигархи и привели эту власть к власти.
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17.09.2021 07:17 Ответить
Наша элита решает как жить простому нариду. За это и голосовали.
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17.09.2021 08:08 Ответить
шо їм ваша зима та газ по 1000 $, їм- чим дорожче - тим ліпше, їм тепло то затишно 24/7.
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17.09.2021 08:41 Ответить
мне еще нравяться наши журналисты!!! продолжение статьи будет?

у этих персонажей, а именно у тех, кто занимает государственные должности спросят про цель встречи с коломойшей, это конечно должны сделать соответсвующие гос органы, но очень сомнивають
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17.09.2021 09:31 Ответить
Причина встречи с коломойским банальная.

Обсуждение процедуры деолигархизации.

Бугагагагагагагага
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17.09.2021 10:16 Ответить
Бандитский сходняк 90-х.

Удивительно как несколько сотен бандитов имеют целую 35-миллионную (или сколько там ещё осталось) страну.

И почему на этой ветке куда-то пропали все зебилы?
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17.09.2021 09:51 Ответить
Зебилы собираюи деньги заплатить зеленскому и коломойскому за газ и отопление
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17.09.2021 12:25 Ответить
На портрет бубочки дрочат.
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17.09.2021 18:07 Ответить
Гордон чтоле?
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17.09.2021 10:26 Ответить
І що тут такого, чого ми не знаємо про цю владу? Вони просто обговорювали закон про олігархів. Головний месник тим, хто його відарвав від схем по розкраданню України пан бородата бабуля давав інструкції кого туди вписати.
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17.09.2021 10:42 Ответить
Сходняк!
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17.09.2021 12:07 Ответить
Абхазский отброс мурыжит Коломойского...

Да, бывают в жизни повороты,

Думал, что Коломойский немного умнее, вымазываться в говно на людях это зашквар
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17.09.2021 12:23 Ответить
А где членограй и ледя?
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17.09.2021 12:26 Ответить
Ну як де? Дома, грае Ленкі своєю піпеткою. На піаніно. Вона приперла його з Ермаком з Кривого Рогу, свекруха, баба Рімма, не пожаліла.
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17.09.2021 18:05 Ответить
На верхньому фото Арахамія вмовляє Коломойського перестати фінансувати "слуг народу" і здатися американській Феміді.
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17.09.2021 12:38 Ответить
Бригада
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17.09.2021 15:30 Ответить
Якось соромно запитати, а "Динамо", київська, українська команда, чи малансько-малороська з рештками зброду ОПЗЖ і доживших до цього часу комуняк-соціалістів, і решти, які завжди були проти України?
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17.09.2021 16:20 Ответить
та це придумки ткача. Це ніякий не сходняк. Сиділи просто купкамиі і спостерігали як динамо мучиться. Банкету не було, бо не виграли і брати не проставлялись. А розмова Ігоря Валерійовича з хамовитим членом була непростою.Недарма ж І.В. прикривали двоє. Скоріш за все, І.В. сказав все, що думає про Єрмака. і вимагав, напевне, повернути ключ від ларца, где лежить золото Лаприкона
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17.09.2021 17:31 Ответить
Я ни на что не намекаю но носы у этих ребят просто на подбор.

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17.09.2021 18:00 Ответить
зазвичай в країнах є своя мафія, а у нас у мафії є ціла країна
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17.09.2021 22:13 Ответить
в лучших традициях постсовка семок только не хватает и прилипших к щекам лушпаек и потом где ещё себя людям показать и неформально пообщаться часика два-три.... правда есть ещё баньки но то уже после "футбола" интимная часть так сказать....
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18.09.2021 18:38 Ответить
Парад уродов.
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18.09.2021 23:31 Ответить
Мені хлопці з Талібану здаються симпатичнішими, чим морди цих хазяїв життя.
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19.09.2021 20:48 Ответить
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