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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Встреча Байдена и Зеленского повлияет на процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ Иванова

Встреча Байдена и Зеленского повлияет на процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ Иванова

Россия блокирует работу гуманитарной группы ТКГ. Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила член гуманитарной подгруппы в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Сдвигов пока никаких нет. Украина все делает для того, чтобы вернуть наших пленных на территорию и забрать их из мест, где они незаконно удерживаются, где они находятся в надлежащих условиях, и где на них иногда применяют запрещенные средства - пытки и издевательства", - отметила Иванова.

"Я думаю, что переговоры в Соединенных Штатах президентов (Байдена и Зеленского. - Ред.) все же повлияют, но для этого нужно время. А пока что Российская Федерация блокирует работу гуманитарной группе, поскольку аргументов у них нет", - добавила член ТКГ.

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Автор: 

Байден Джо (2786) Зеленский Владимир (20290) обмен (1368) россия (95441) Донбасс (26955) пленные (2135) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))))
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16.09.2021 17:30 Ответить
А може просто, расєя вже виміняла у нас всіх кого хотіла. Україні нікого дати на обмін, а наші заручники на росії потрібні для її внутрішніх потреб, а саме для залякування населення на окупованих територіях. У такому разі обмін не відбудеться.
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16.09.2021 17:43 Ответить
Шапка-
Встреча Байдена и Зеленского повлияет на
процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ
Иванова

Под шапкой-

Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.
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16.09.2021 18:22 Ответить
Ничего Байден там не сможет сделать. Зеле начихать на наших пленных. А Путину тоже начихать на своих пленных. Но палачей из своих банд он всё-таки вовремя освобождает.
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16.09.2021 20:09 Ответить
 
 