Встреча Байдена и Зеленского повлияет на процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ Иванова

Россия блокирует работу гуманитарной группы ТКГ. Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила член гуманитарной подгруппы в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Сдвигов пока никаких нет. Украина все делает для того, чтобы вернуть наших пленных на территорию и забрать их из мест, где они незаконно удерживаются, где они находятся в надлежащих условиях, и где на них иногда применяют запрещенные средства - пытки и издевательства", - отметила Иванова.

"Я думаю, что переговоры в Соединенных Штатах президентов (Байдена и Зеленского. - Ред.) все же повлияют, но для этого нужно время. А пока что Российская Федерация блокирует работу гуманитарной группе, поскольку аргументов у них нет", - добавила член ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе на Донбассе погибли 11 мирных жителей. За 2 недели сентября количество обстрелов увеличилось на 30%, - спецпредставитель ОБСЕ Киннунен