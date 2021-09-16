Встреча Байдена и Зеленского повлияет на процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ Иванова
Россия блокирует работу гуманитарной группы ТКГ. Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.
Об этом в эфире "Украина 24" заявила член гуманитарной подгруппы в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.
"Сдвигов пока никаких нет. Украина все делает для того, чтобы вернуть наших пленных на территорию и забрать их из мест, где они незаконно удерживаются, где они находятся в надлежащих условиях, и где на них иногда применяют запрещенные средства - пытки и издевательства", - отметила Иванова.
"Я думаю, что переговоры в Соединенных Штатах президентов (Байдена и Зеленского. - Ред.) все же повлияют, но для этого нужно время. А пока что Российская Федерация блокирует работу гуманитарной группе, поскольку аргументов у них нет", - добавила член ТКГ.
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Встреча Байдена и Зеленского повлияет на
процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ
Иванова
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Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.