Украина до сих пор не выполнила в полном объеме решение ЕСПЧ по делу Гонгадзе, - правозащитница Теличенко

Украина до сих пор не выполнила всех требований Комитета министров Совета Европы, который контролирует исполнение решений Европейского суда по правам человека по делу украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом во время пресс-конференции заявила правозащитница, представительница семьи Гонгадзе Валентина Теличенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже прошел 21 год. На разных временных промежутках Украина демонстрировала больше или меньше, или полное отсутствие прогресса в проведении тех системных изменений, которые от нее ожидал и ожидает Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы как структура, которая контролирует исполнение решения Европейского суда. По состоянию на сегодняшний день решение по делу Гонгадзе не является исполненным, и мы видим по всем объективным показателям, что работа украинских журналистов опасна", - отметила Теличенко.

Как напомнила координатор Премии имени Георгия Гонгадзе Оксана Мамченкова, в 2005 году Европейский суд по правам человека вынес решение, что Украина была в состоянии защитить жизнь журналиста Георгия Гонгадзе и не может предоставить достойную защиту журналистам, которые работают в Украине.

"В 2005 году было обнародовано решение Европейского суда по правам человека по делу Гонгадзе, которым Европейский суд признал нарушение прав человека по нескольким статьям и назначил соответствующую компенсацию вдове журналиста Гонгадзе. Но еще более важное - суд указал на необходимость проведения целого ряда системных изменений в Украине, с целью сделать работу журналистов более безопасной. Что означает безопасность работы журналиста? Это не означает, что журналист не должен никогда рисковать, это означает, что государство обязано предоставить адекватную защиту журналисту, который пострадал от преступления: расследование, привлечение преступников к ответственности. Дело Гонгадзе стало ярким сигналом о больной и несостоятельной правоохранительной системе в Украине", - рассказала правозащитница Валентина Теличенко.

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Она отметили, что не считает, что Комитет министров в ближайшее время будет считать решение по делу Гонгадзе исполненным.

"Еще много нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Есть часть шагов, которые Украина могла бы сделать довольно быстро, а есть часть системных изменений, которые требуют времени", - подчеркнула Теличенко.

В то же время, как рассказала (онлайн) жена Георгия, главный редактор Украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, уже на протяжении двух лет отсутствует информация о процессе расследования по делу журналиста Гонгадзе.

"Для меня очень важно, что мы наконец завершили по крайней мере один этап, первый этап расследования и наказания преступников. Мы имеем частичное правосудие и последнее решение по генералу Пукачу было для меня определенным Рубиконом в расследовании этого дела. Но однозначно это не конец ... Уже последние два года мы практически никакой информации о процессе расследования не имеем", - подчеркнула она.

Мирослава Гонгадзе подчеркнула, что убийства и уничтожение украинских журналистов и правозащитников не прекратилось в Украине. "Но уделяя внимание этим делам, мы сами себя защищаем", - добавила она.