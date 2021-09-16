Осужденный за подготовку покушения на Наумова Расюк заявил о пытках в СБУ

Государственное бюро расследований открыло дело о пытках по заявлению Юрия Расюка, которого признали виновным в подготовке убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в ГБР Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление о пытках Расюк подал 9 сентября. Он обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воле. Сотрудники спецслужбы якобы поступали так во время задержания Расюка, а также проведения процессуальных и следственных действий.

Дело квалифицировали по ч.2 ст. 127 (пытки. - Ред.) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

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Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киеваарестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег. Расюк на суде называл заказчиком убийства Наумова Нескоромного.

14 июля суд признал Расюка виновным в подготовке покушения на Наумова и приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.