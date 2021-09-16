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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток российские оккупанты 7 раз обстреляли Тарамчук, Пески и Счастье, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, - пресс-центр ОС

С начала суток российские оккупанты 7 раз обстреляли Тарамчук, Пески и Счастье, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединеннх сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела войсками РФ ранен глава Счастьенской ВГА Дунец. ФОТОрепортаж (обновлено)

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителем ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Смотрите также: Российские наемники обстреляли из запрещенной артиллерии село Тарамчук. Поврежден трансформатор, снаряды попали в несколько домов, - 28-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27036) ранение (3380) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
То Зеля таки фуйло ?
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16.09.2021 17:57
+6
тільки президенту не кажіть!
він зайнятий планом відродження України за 227$ млрд та висадкою 1млрд дерев!
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16.09.2021 17:58
+6
Це яке перемиріє? Врожайне, чи шкільне?
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16.09.2021 17:58
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якый жах...теперь буба пропустит послеобеденный сон..
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16.09.2021 17:57 Ответить
Да ни в жисть не пропустит. Это же святое!
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16.09.2021 19:18 Ответить
То Зеля таки фуйло ?
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16.09.2021 17:57 Ответить
фуфло
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16.09.2021 18:04 Ответить
гамно
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16.09.2021 18:15 Ответить
тільки президенту не кажіть!
він зайнятий планом відродження України за 227$ млрд та висадкою 1млрд дерев!
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16.09.2021 17:58 Ответить
Це яке перемиріє? Врожайне, чи шкільне?
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16.09.2021 17:58 Ответить
Головне, що зелене перемир'я не порушено.
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16.09.2021 18:01 Ответить
певна річ, вогонь у відповідь був не з забороненої зброї
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16.09.2021 18:02 Ответить
з рогатки відстрілювались.
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16.09.2021 18:11 Ответить
та ні-з кулемета
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16.09.2021 18:26 Ответить
Дочь погибшего в бою с российскими оккупантами сержанта ВСУ Ярослава Журавля - Ярослава Ярославовна Журавель - поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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16.09.2021 19:04 Ответить
На згоду з шановними коментаторами додам трохи контраверсії,хоч затятим порохоненависником не є. Отже, маємо восьмий рік війни. На сьогоднішній день на лінії фронту з москалями маємо тих кпвв, як трамвайових зупинок. Їм там у Києві мало досвіду Волновахи?. ...Та й ще... Колись висловив пропозицію (2014,десь так..) з вірою в професійність СБУ і для полегшення їй роботи мати не більше трьох пунктів перетину лінії фронту, які мали б пункти фільтрації і ізоляції потенційно небезпечних осіб. Війна ж... Який же вереск і с..ань на мене підняли! ТАМЖЕНАШИЛЮДІ !!! ...Схаменіться врешті! Немає вже там ,на восьмому році війни, НАШИХ людей,залишилися на певно ВАШІ,бо ж контрабас і по дві пенсії з регресами- то святе! Тепер маємо обстріли від москалів як сіл і містечок, так і пунктів пропуску і нав'язливе бажання жаби залізти ху"лу в дупу....Можете банити,ваша ласка,пані та панове...
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16.09.2021 22:11 Ответить
 
 