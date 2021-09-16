С начала суток российские оккупанты 7 раз обстреляли Тарамчук, Пески и Счастье, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединеннх сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителем ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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