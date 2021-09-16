РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11684 посетителя онлайн
Новости
2 385 19

Суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев", - "Рух Опору Капітуляції". ДОКУМЕНТ

Суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство о бездеятельности ГБР по делу

Офис Генпрокурора теперь обязан открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования "вагнергейта".

Об этом "Рух опору капітуляції" сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, 16 сентября Печерский районный суд рассмотрел жалобу на бездействие Офиса Генерального прокурора по делу "вагнергейта".

"Суд удовлетворил нашу жалобу и обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 сентября ВСК заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев" в режимном помещении с усиленными мерами безопасности, - Безуглая

Суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство о бездеятельности ГБР по делу вагнеровцев, - Рух Опору Капітуляції 01

Автор: 

суд (25087) ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2979)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Коли влада зеленського паде, судових позовів буде на 10 років.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:12
+8
уявляю, з яким рвінням венедиктовці будуть розслідувати цю справу!
показать весь комментарий
16.09.2021 18:11
+8
Маленька перемога здорових сил. Лупайте сю скалу(с)
показать весь комментарий
16.09.2021 19:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не верю...тока в очень большую петарду...
показать весь комментарий
16.09.2021 17:59 Ответить
дай час, почекай трішки, нехай влада зміниться, нехай уродів і клоунів повиганяємо...
показать весь комментарий
16.09.2021 18:28 Ответить
Ну, теперь "лёд тронется".
показать весь комментарий
16.09.2021 18:00 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 18:06 Ответить
Вітаю всіх небайдужих!
показать весь комментарий
16.09.2021 18:09 Ответить
З чим? Черговою дією нескінченного видовища !!!))))
показать весь комментарий
16.09.2021 18:27 Ответить
Маленька перемога здорових сил. Лупайте сю скалу(с)
показать весь комментарий
16.09.2021 19:03 Ответить
Більш схоже на понта для приїжджих,локшину для зебілоїдів !!!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 19:10 Ответить
Що ? Печерний Київа і суддя Вовк ? І розслідування по "вагнерівцям" ? Та ну бл.....
показать весь комментарий
16.09.2021 18:09 Ответить
та навіть не Вовк, а Волкова - та сама, яку люстрували, поновилась з Портновим, і тепер незважаючи ні на що, тримає за гратами Шандру і Павловського...
показать весь комментарий
16.09.2021 18:27 Ответить
Як відкопав ,так і зариє !!)))
показать весь комментарий
16.09.2021 18:30 Ответить
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ СУД а не Печерський і Волкова а не Вовк
показать весь комментарий
16.09.2021 21:12 Ответить
уявляю, з яким рвінням венедиктовці будуть розслідувати цю справу!
показать весь комментарий
16.09.2021 18:11 Ответить
Коли влада зеленського паде, судових позовів буде на 10 років.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:12 Ответить
ой, ой, ой ... Они уже испугались. Власть енакиевского хряка пала, и ? Ктото сел? У когото отобрали недвижимость? земельные участки, розданные всем подряд без всяких оснований?

То же самое будет и с зеленой плесенью.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:29 Ответить
https://prm.ua/sud-zobov-iazav-ofis-henprokurora-rozsliduvaty-bezdiialnist-dbr-shchodo-spravy-vahnerivtsiv/ Як заявив народний депутат VIII скликання, колишній командир добробату «Миротворець» https://prm.ua/sud-zobov-iazav-ofis-henprokurora-rozsliduvaty-bezdiialnist-dbr-shchodo-spravy-vahnerivtsiv/ Андрій Тетерук , "Ми маємо два рішення суду, які чітко засвідчують, що дві інституції - Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора не виконують покладених на них функцій, ба більше вони є злочинними в бездіяльності і покритті злочину. Ці рішення судів є фундаментом наших подальших дій". Він додав, що "президент України Володимир Зеленський здійснює саботаж у розслідування спецоперації із затримання "вагнерівців". У чому ми вже можемо дорікати Володимиру Зеленському - у покриванні цього злочину. Йде серйозна протидія розслідуванню. Ми бачимо, що йде потужний саботаж і Зеленський, як гарант Конституції мав би бути насамперед зацікавлений у тому, щоб виявити зрадника у своєму оточенні", - підкреслив Тетерук.

"Те, що він покриває сам факт зради робить його учасником злочину. Те, що він каже "ми підемо разом" означає, що він здійснює посадовий злочин покриваючи, витік інформації", - додав екснардеп.
показать весь комментарий
16.09.2021 18:39 Ответить
По мутному видосику про Лероса открыли дело через 10 минут после появления в телеграмм. А тут ниче не видят и не слышат
показать весь комментарий
16.09.2021 19:16 Ответить
Зарыли дело "вагнеровцев", зароют и эту бумажку
показать весь комментарий
16.09.2021 21:50 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2021 22:59 Ответить
 
 