Суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев", - "Рух Опору Капітуляції". ДОКУМЕНТ
Офис Генпрокурора теперь обязан открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования "вагнергейта".
Об этом "Рух опору капітуляції" сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, 16 сентября Печерский районный суд рассмотрел жалобу на бездействие Офиса Генерального прокурора по делу "вагнергейта".
"Суд удовлетворил нашу жалобу и обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".
Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".
Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.
Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То же самое будет и с зеленой плесенью.
"Те, що він покриває сам факт зради робить його учасником злочину. Те, що він каже "ми підемо разом" означає, що він здійснює посадовий злочин покриваючи, витік інформації", - додав екснардеп.