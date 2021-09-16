Суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев", - "Рух Опору Капітуляції". ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора теперь обязан открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования "вагнергейта".

Об этом "Рух опору капітуляції" сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, 16 сентября Печерский районный суд рассмотрел жалобу на бездействие Офиса Генерального прокурора по делу "вагнергейта".

"Суд удовлетворил нашу жалобу и обязал Офис Генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.

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