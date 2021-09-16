Жернаков: Совет Судей ищет "агентов западного влияния" и признает, что не будет выполнять закон
Юрист Михаил Жернаков раскритиковал слова председателя Совета Судей Богдана Монича.
Свою позицию Жернаков выразил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он процитировал слова главы Совета Судей Украины Богдана Монича, пожаловавшегося на "лоббистов международного влияния".
"Агенты западного влияния, масоны, рептилоиды, загнивающий капитализм. Все ясно с этим Советом Судей, давайте другой", - написал он.
Жернаков добавил, что этим заявлением Монич официально признал, что вместо того, чтобы выполнить требования закона, будет "требовать условий".
"Террористы, которых мы заслужили, черт побери", - добавил он.
Топ комментарии
+6 Дмитро Черних #470343
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+5 Bassam Azizov
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+5 Пан Перець
показать весь комментарий16.09.2021 18:53
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Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
Міша,звичайно,молодєц,що підтримує ініціативи Зєлєнского,але такий собі авторитет...
Мы помним, кто говорил, что "Антикоррупционный суд есть только в Уганде".