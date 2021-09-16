Жернаков: Совет Судей ищет "агентов западного влияния" и признает, что не будет выполнять закон

Юрист Михаил Жернаков раскритиковал слова председателя Совета Судей Богдана Монича.

Свою позицию Жернаков выразил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова главы Совета Судей Украины Богдана Монича, пожаловавшегося на "лоббистов международного влияния".

"Агенты западного влияния, масоны, рептилоиды, загнивающий капитализм. Все ясно с этим Советом Судей, давайте другой", - написал он.

Жернаков добавил, что этим заявлением Монич официально признал, что вместо того, чтобы выполнить требования закона, будет "требовать условий".

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"Террористы, которых мы заслужили, черт побери", - добавил он.