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Жернаков: Совет Судей ищет "агентов западного влияния" и признает, что не будет выполнять закон

Жернаков: Совет Судей ищет

Юрист Михаил Жернаков раскритиковал слова председателя Совета Судей Богдана Монича.

Свою позицию Жернаков выразил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова главы Совета Судей Украины Богдана Монича, пожаловавшегося на "лоббистов международного влияния".

"Агенты западного влияния, масоны, рептилоиды, загнивающий капитализм. Все ясно с этим Советом Судей, давайте другой", - написал он.

Жернаков добавил, что этим заявлением Монич официально признал, что вместо того, чтобы выполнить требования закона, будет "требовать условий".

Читайте: Глава Совета судей Монич: Коллеги отказывались идти в Этический совет, потому что по закону их голос не будет иметь значения

"Террористы, которых мы заслужили, черт побери", - добавил он.

Автор: 

судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+6
"Мудрий нарід" думку гадає !!!)))
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16.09.2021 18:53
+5
Народ безмозглствует
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16.09.2021 18:50
+5
Ага агентів пливу іноПЛЯнетян і рептилоїдів.

Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
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16.09.2021 18:53
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Народ безмозглствует
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16.09.2021 18:50 Ответить
"Мудрий нарід" думку гадає !!!)))
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16.09.2021 18:53 Ответить
Ну конечно,зекретин получает бумерангом,а кто то должен за это впрягаться)в этом случае пригождается лозунг зебилов :"какая разница?"
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16.09.2021 18:59 Ответить
Ничего не понял,но очень интересно,кто на ком стоял?
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16.09.2021 19:11 Ответить
Ага агентів пливу іноПЛЯнетян і рептилоїдів.

Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
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16.09.2021 18:53 Ответить
Цікаво , у Монича монтажна пєна з дупи не тирчить?
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16.09.2021 18:55 Ответить
А чем зекрыса думала,когда сама,с первого дня, начала срать на закон и конституцию?теперь пусть получает бумерангом,и нет у зекретинов никакого морального права требовать к себе уважения
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16.09.2021 18:56 Ответить
Так сиди молча и не жалуйся на "несправедливый суд"!
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16.09.2021 21:31 Ответить
Ага, ну да, как же, это же именно западные агенты 30 лет разворовывали страну и погрузили ее в тотальную судебную коррупцию, и только наши бравые судьи хотят это предотвратить
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16.09.2021 19:06 Ответить
А крім Міші Жернакова,у Цензора інших експертів не знайшлося ?

Міша,звичайно,молодєц,що підтримує ініціативи Зєлєнского,але такий собі авторитет...
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16.09.2021 19:10 Ответить
А кто такой зеленский в этой стране? Он низачто не отвечает, ничего решает. Чучело гороховое - одни словом. Совет судей не даст соврать
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16.09.2021 19:22 Ответить
А чи не пора суддів вішати, починаючи з Верховного Суду?
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16.09.2021 19:18 Ответить
Для начала надо повесить того рагуля, при котором, два года назад началась правовая и управленческая вакханалия
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16.09.2021 19:24 Ответить
"Да года назад" не "началось", а только продолжилось.
Мы помним, кто говорил, что "Антикоррупционный суд есть только в Уганде".
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17.09.2021 07:51 Ответить
Та нехай РНБО розпустить той "СОВЕТ", чи слабо?
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16.09.2021 20:37 Ответить
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16.09.2021 20:38 Ответить
 
 