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Новости Коронавирус и карантин
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С конца сентября через приложение "Дія" можно будет генерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты, - Минцифры

С конца сентября через приложение

Украинцы уже в конце сентября смогут сгенерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты. Это можно будет сделать на портале "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, COVID-сертификат на портале смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением "Дія".

Министр также добавил, что сгенерировать COVID-сертификат на портале можно будет в несколько кликов.

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"Нужно авторизироваться на портале "Дія". Выбрать услугу "сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как сервисом  "Дія.Подпись", который можно сгенерировать в приложении "Дія", так и любой другой электронной подписью", - сообщил он.

После этого портал отправляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

"Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана", - добавил Федоров.

По словам министра, в конце сентября на портале "Дія" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз.

"Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинацию. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія", - добавил он.

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Автор: 

карантин (16729) сертификат (226) Федоров Михаил (505) Дія (423) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А нашо такий сертифікат? Такий сертифікат непередбачено.
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16.09.2021 19:38
+1
Счас распечатаю сертификат...получу пенсию...и в Париж...😀
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16.09.2021 20:02
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А нашо такий сертифікат? Такий сертифікат непередбачено.
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16.09.2021 19:38 Ответить
В некоторых странах ес, прокатывает справка про одужання, вместо вакцинации.
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16.09.2021 20:35 Ответить
Не знав.
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16.09.2021 20:38 Ответить
Счас распечатаю сертификат...получу пенсию...и в Париж...😀
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16.09.2021 20:02 Ответить
Угу.

- Я снова хочу в Париж.

- А Вы уже были в Париже?

- Нет. Но уже хотел.

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16.09.2021 20:39 Ответить
в этом гавне и зарегиться нельзя фейк для лохов..ктото в это верит))
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16.09.2021 20:15 Ответить
Не кизди, три дня тому помогал регистрировать соседку, управились минут за 5.
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16.09.2021 21:41 Ответить
верификация 2 дня уже через монобанк вошел...
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18.09.2021 22:08 Ответить
Уже несколько раз устанавливал и сносил. Кроме Инн ничего не подтягивает. На др действия в основном ошибки. Служба поддержки - игнор полный.
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16.09.2021 21:35 Ответить
У меня очень шумные соседи и жалобы в полицию не останавливают громкую музыку. Установите в Дию встроенный шумомер, чтобы можно было произвести замеры шума и полиция автоматически штрафовала без всякой бюрократии.
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17.09.2021 03:41 Ответить
 
 