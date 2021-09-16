МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит "последствиями"

Россия призвала власти Чехии отпустить задержанного по запросу Украины боевика Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма.

Об этом заявила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - сказала Захарова.

"Будут последствия, понятно какие", - добавила она.

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Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".