МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит "последствиями"
Россия призвала власти Чехии отпустить задержанного по запросу Украины боевика Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма.
Об этом заявила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - сказала Захарова.
"Будут последствия, понятно какие", - добавила она.
Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.
Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".
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А чьо, Бацькі ж звонив.
нагадати скільки вбивць та свідків ЗЕленський видав рашці ?
не думаю !
пропадут теперь чешские помидоры из-за санкций ращки
воно насправдi вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
"Вэлкопоповицких козлов" тоже
пусть квас хлебают !
Ппрезидента. Ділєма. Як Єрмак скаже, так і буде. (((
кловун, вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
"Жириновский потерял штаны во время теледебатов"
https://www.youtube.com/watch?v=oJFcQRHfkHE