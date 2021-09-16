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МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит "последствиями"

МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит

Россия призвала власти Чехии отпустить задержанного по запросу Украины боевика Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма.

Об этом заявила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", - сказала Захарова.

"Будут последствия, понятно какие", - добавила она.

Читайте: Российский боевик Франчетти мог попытаться сбежать из Чехии, - представитель суда

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".

Автор: 

россия (95441) Чехия (1704) Захарова Мария (373) Франчетти Александр (14)


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Топ комментарии
+65
Зеленський подзвонить чехам і відмовиться від затриманого.

А чьо, Бацькі ж звонив.
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16.09.2021 19:22
+36
Косоворотько сам признался в интервью мосейчучке. Каких еще доказательств надо?
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16.09.2021 19:33
+30
Гнусавое обменяет потом на шлюх или таксистов,або вообще попросит отпустить,шоб не дразнить шефа.
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16.09.2021 19:27
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Зеленський подзвонить чехам і відмовиться від затриманого.

А чьо, Бацькі ж звонив.
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16.09.2021 19:22 Ответить
шуганут Клоуна і таки подзвонить
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16.09.2021 19:24 Ответить
А Ослан Кадыров может позвонить в любой момент.
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16.09.2021 19:54 Ответить
докази маєш чи як зазвичай аби перднуть?=)))))))
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16.09.2021 19:28 Ответить
Косоворотько сам признался в интервью мосейчучке. Каких еще доказательств надо?
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16.09.2021 19:33 Ответить
перший раз чи що ?

нагадати скільки вбивць та свідків ЗЕленський видав рашці ?
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16.09.2021 19:36 Ответить
чехи видно не попередили що будуть арештовувать ту франчетту. А так би буббочка і його спас.
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16.09.2021 19:31 Ответить
неужели повторят Прагу 1968 года???!!
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16.09.2021 19:39 Ответить
Ага, со всей мокшании соберут дурачье и двинут на Прагу!!! Вот будет номер!!!
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17.09.2021 15:58 Ответить
отключат газ ?

не думаю !
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16.09.2021 19:23 Ответить
А жить с чего будут?
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16.09.2021 21:02 Ответить
...ссат кипятком оккупанты , много знает этот черт по ходу..
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16.09.2021 19:24 Ответить
Хорошо отмазали пацана. Дебилы, ****, все как коксовая лошадь сказала.
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16.09.2021 19:26 Ответить
МИД РФ угрожает?.. Лавров обосрется или бухая Машка запишет матюкливый видосик?
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16.09.2021 19:26 Ответить
Ні,конеобісраний жирик піде Київ ізтирати з лиця землі.
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16.09.2021 22:55 Ответить
Гнусавое обменяет потом на шлюх или таксистов,або вообще попросит отпустить,шоб не дразнить шефа.
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16.09.2021 19:27 Ответить
И чего "переживать", ну отдадут Украине, всёравно окажется "транзитом" у вас.
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16.09.2021 19:28 Ответить
еще один склад с боеприпасами в Чехии взорвут? или еще не один... так мокшанские питоры это и без повода могут сделать
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16.09.2021 19:28 Ответить
а че ссаться? Тому орку в Украине ниче не грозит - дерьмак еще с караваем встретит. А вот в Чехии реально посадят
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16.09.2021 19:29 Ответить
Вот это точняк. У нас только сопли разведут, и нихера не сделают - примеров уже хоть отбавляй. А чехи до жопы разберут на запчасти, выпотрашат как куклу, и еще посодют на реальный срок!!!
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17.09.2021 16:00 Ответить
когда уже эта бесноватая еаркоманка от какого-нибудь ковида падохнет
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16.09.2021 19:30 Ответить
дикий кабан этой су.ч.ке ближний
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16.09.2021 19:34 Ответить
Схоже, вас кабан постійно навіщає
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16.09.2021 20:03 Ответить
Сьогодні Манька Аблігація чергова ,сивий мерин відпочиває !!!)))
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16.09.2021 19:30 Ответить
Во.. ******
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16.09.2021 19:31 Ответить
кстати о помидорах.

пропадут теперь чешские помидоры из-за санкций ращки
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16.09.2021 19:39 Ответить
у мокшанского питора Франчетти какая-то неправильная, не мокшанская и не мордовская фамилия. как привезут на зону в Украину, тут ему поменяют фамилию на какого-нибудь Петуханова, и доходчиво пояснят чей Крым
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16.09.2021 19:33 Ответить
Его Зеля на таксиста поменяет.
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16.09.2021 19:53 Ответить
Який Франчеттi?

воно насправдi вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
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16.09.2021 20:13 Ответить
Чехи не забули 1968р тож кацапи нехай пащеку не роззявляють.
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16.09.2021 19:34 Ответить
А чьо там Буба?! Прокапуецца?
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16.09.2021 19:34 Ответить
После этих угроз, жителям Воронежа стоило бы сжать свои булки.
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16.09.2021 19:35 Ответить
не видать Воронежу чешских помидоров, да и ....

"Вэлкопоповицких козлов" тоже

пусть квас хлебают !
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16.09.2021 19:44 Ответить
лаптем
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16.09.2021 20:41 Ответить
Пусть его в Чехии посадят ,а то его зекрыса быстро на луганского таксиста поменяет...
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16.09.2021 19:40 Ответить
он может так поменять, что и таксист окажется у мокшан тоже по итогу)))
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16.09.2021 20:28 Ответить
Побачимо.Прокоментуємо.Преціденти були?
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16.09.2021 19:40 Ответить
Найголовніший преціндєнт в нас прізєдєнт
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16.09.2021 19:45 Ответить
Там уже одному чеху 20 років дали за те, що воював за сєпарів...
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16.09.2021 19:46 Ответить
Тобто можливий варіант з видачею падлюки.Чекаємо..........
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17.09.2021 17:23 Ответить
Запугивание шантаж убийства - кремлевская гапота...
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16.09.2021 19:44 Ответить
новый склад взорвут......
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16.09.2021 19:47 Ответить
отож-бо...
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16.09.2021 19:55 Ответить
Москали могут ещё раз подорвать склады боеприпасов в Чехии.
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16.09.2021 19:51 Ответить
Про последствия могла бы и поподробнее. Что конкретно давить будут? Пивные банки
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16.09.2021 19:55 Ответить
Екзамен для нашого Ппрезидента. Ділєма. Як Єрмак скаже, так і буде. (((
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16.09.2021 19:56 Ответить
Дерьмак скажет что надо его отдать в рашу просто так, а то ***** не даст в глаз посмотреть.
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16.09.2021 20:23 Ответить
Шо касается санкций, то доля паРаши во внешней торговле Чехии менее 2%. А касаемо военных мероприятий, то Чехия в НАТО. Может российские чиновники продадут свою недвижимость в Чехии? Перестанут пить пиво и ездить на шкодах?
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16.09.2021 19:57 Ответить
Я чула, що в Празі мешкає дуже багато расєян. І це певний фактор.
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16.09.2021 20:10 Ответить
Так, досить багато, але що вони зможуть? Це не українці, які організують різні акції.
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16.09.2021 21:20 Ответить
Не тільки в Празі. В Карлових Варах Куди не плюнь-в якцапа попадеш.
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16.09.2021 22:41 Ответить
100%
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16.09.2021 20:42 Ответить
у чехов с германью завязки мощные..... так шо бабка меркель надвое сказалаююююю
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17.09.2021 16:39 Ответить
Який Франчеттi?

кловун, вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
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16.09.2021 20:12 Ответить
Це подібно тому, як був колись ,,співак" Кріс Кельмі в СРСР. Думали що він прибалт, а його справжнє прізвище - толя калінкін. Такий ,,прібалт".
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16.09.2021 21:24 Ответить
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16.09.2021 21:28 Ответить
Раша лякачка, так же їм хочеться щоб увесь світ їх боявся.
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16.09.2021 20:13 Ответить
І які ж будуть наслідки? Знову пукнуть в калюжу?
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16.09.2021 20:14 Ответить
Угрозы, шантаж, подкуп - суть российской дипломатии.
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16.09.2021 20:25 Ответить
Не здивуюсь , якщо з ОП подзвонять чехам з погрозами .
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16.09.2021 20:36 Ответить
Жириновский на МИД РФ приехал на сьезд партии. Мид РФ по привычке.... а.. сами смотрите... https://youtu.be/0NMDl2UbwvY Россия во всей красе и ее МИД!
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16.09.2021 20:42 Ответить
у жирика недавно был еще один зашквар не по децки

"Жириновский потерял штаны во время теледебатов"

https://www.youtube.com/watch?v=oJFcQRHfkHE
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16.09.2021 22:16 Ответить
Та он как всегда - орал так что "из штанов выпадал" в переносном смысле - а они **** (штаны) возьми и реально свалились!!! Все происки хохлов!!!
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17.09.2021 16:04 Ответить
А ху-ху манька-невмивака не хо-хо? Ото нехай краще свої грАзні труселя поміняє,бо воняє.
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16.09.2021 20:42 Ответить
Московские окупанты ниразу не палятся защищая своих террористов
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16.09.2021 20:50 Ответить
ВИДНО ЛОШАДЬ ЗАХАРОВУ УЖЕ КОНЬ ЛАВРОВ НЕ ПРЕТ !)
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16.09.2021 22:08 Ответить
Ну значить відпустять. Тут і говорити нема за що.
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16.09.2021 23:20 Ответить
Машка голову помыла, накрасилась, а чехи её всё равно не боятся.
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17.09.2021 17:24 Ответить
Самое время поджать хвост и бежать) давай зеля, покажи как надо)
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17.09.2021 17:46 Ответить
 
 