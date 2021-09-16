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Мемориал Героев Небесной Сотни может быть построен за полгода при условии снятия ареста с земельного участка, - Пошивайло

Мемориал Героев Небесной Сотни может быть построен за полгода при условии снятия ареста с земельного участка, - Пошивайло

Для строительства Мемориала Героев Небесной Сотни необходимо решить вопрос, связанный с арестом земельного участка из-за следствия по "делам Майдана".

Об этом заявил директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мемориал мы готовы построить за полгода - как только будет снят арест, в случае создания условий. Закуплены материалы, около 80 млн грн были заплачены генподрядчику из аванса в 111,5 млн грн. Выполнены проектные работы, проект прошел государственную экспертизу, проведен тендер на генподрядчика. То есть мы - на финальной стадии. Но мемориал заблокирован именно из-за ареста земельного участка на неопределенный срок", - сказал Пошивайло.

Он отметил, что из-за этой ситуации организация оказалась в заложниках и выход - либо наконец получить "добро" на строительство или должен быть акт о ликвидации проекта.

"Нет промежуточных вариантов. Его нельзя законсервировать, придержать, потому что мы должны отчитываться в этом году за уплаченный аванс. И это тоже может быть основанием для новых уголовных производств и манипуляций - что прошло три года, а музей не отчитался за 111,5 млн грн. Однако все эти средства четко расписаны по статьям, проведена инвентаризация, они все есть", - отметил Пошивайло.

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В то же время он сообщил, что на их предложение откликнулось Министерство культуры и информационной политики, и вместе с Украинским институтом национальной памяти создало межведомственную группу из представителей Кабмина, ГБР, Офиса Генпрокурора, чтобы все вместе могли найти компромиссное решение для реализации проекта Мемориала.

"Сейчас мы ожидаем заседания этой группы", - сообщил гендиректор.

Относительно реализации проекта Национального музея Революции достоинства, то, по его словам, "все четче". В этом году был разблокирован процесс разработки проектно-сметной документации, победителю конкурса - немецкой компании "Кляйгус + Кляйгус" - была выплачена премия, а также было найдено компромиссное решение, каким образом можно реализовать немецкий проект.

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"Это решение выгодно для Украины, по крайней мере, в двух вариантах - во-первых, стоимость проектирования будет в 5-7 раз ниже, во-вторых, сам проект после двух лет переговоров достался для Украины на хороших условиях, и в мае этого года мы подписали с немецкими архитекторами лицензионное соглашение и начали готовиться к разработке тендерной документации. 8 сентября мы объявили тендер в соответствии с законом о публичных закупках. К концу 2022 года мы надеемся получить три стадии проекта. Он должен пройти государственную экспертизу и ряд согласований. В конце 2022 года - в начале 2023 мы готовы начать подготовительные строительные работы, то есть объявлять тендер на поиск генподрядчика по строительству. А в конце 2025 - 2026 мы можем иметь здание Музея Революции достоинства", - рассказал Пошивайло, одновременно отметив, что этому процессу должны способствовать финансовые и политические условия.

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мемориал (158) Небесная Сотня (414) Пошивайло Игорь (34) Музей Майдана (61)


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кращим меморіалом небесній сотні було б відкрите розслідування, а не його імітація з покаранням усіх винних. Меморіал на фоні відсутності вищезазначенного це лицемірство та плювок в обличчя.
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16.09.2021 19:28 Ответить
Хто буде розслідувати - татаров? Чи портнов?
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16.09.2021 19:37 Ответить
А что мешало это сделать до 2019 года, пять лет вполне достаточно было, если бы было желание?
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17.09.2021 01:23 Ответить
Кто расстрелял сотни людей в Киеве в 2014м? Родственников подкупили, дело развалили.
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16.09.2021 20:53 Ответить
А меня возмущает, что под мемориал Небесной сотни отводят лучшее место возле Майдана, между Майданом и Кабмином. Бред. А где тогда возводить Мемориал ветеранам АТО-ООС? Посреди Майдана или Софиевской площади?

При всем моем уважении к Небесной сотне, огромное здание отвести под 3-месячную страницу нашей истории - это перебор. Рано или поздно все равно придется делать в этом месте Музей современной Независимой Украины, или Музей Истории Украины.

на первом этаже можно отвести отдельный зал для Небесной сотни и войны с РФ.

Исторический музей уже давно не вмещает даже половины своих ценнейших экспонатов, а современной истории там почти нет.
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17.09.2021 08:17 Ответить
Без усяких проблем - У Бабиному Яру почали зводити "Курган" - перший музейний простір на території меморіального центру. Про це https://www.facebook.com/100000595157856/posts/4784382121591579/?d=n повідомив генеральний директор комплексу Максим Яковер.
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16.09.2021 19:35 Ответить
і ніхто нічого не арештував...
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16.09.2021 19:38 Ответить
И какая взаимосвязь в Бабином Яру идет какое то криминальное расследование?
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17.09.2021 01:25 Ответить
а давайте меморіал Гонгадзе за гроші Пінчука та Кучми! щоб лицемірство без кордонів та офіційно!
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16.09.2021 19:50 Ответить
 
 