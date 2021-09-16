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Украинская Ассоциация платежных систем провела рабочую встречу с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом

Украинская Ассоциация платежных систем провела рабочую встречу с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом

15 сентября в отеле Fairmont прошла встреча директора Евразийского центра имени Дину Патричиу при Atlantic Council Джона Хербста и участников Украинской Ассоциации платежных систем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Члены ассоциации получили уникальную возможность задать вопросы 5-ому Чрезвычайному и полномочному послу США в Украине, а также обсудить интересующие вопросы украино-американских отношений. Во время общения обсудили темы стратегического сотрудничества США и Украины, политики Президента Байдена, визита Президента Зеленского в США и многое другое.

Украинская Ассоциация платежных систем провела рабочую встречу с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом 01

"Мы организовали встречу с Джоном Хербстом для всех участников UAPS, чтобы услышать независимое мнение относительно трансформации Украины как со стороны политического устройства, так и большого рынка. Продуктивная коммуникация с мистером Хербстом позволяет оценить важные события в Украине под новым углом, который мы не видим, работая исключительно на украинском рынке. Бывают моменты, когда нужно услышать мнение со стороны, чтобы по-новому взглянуть и на свой бизнес, и развитие государства, в котором живем", - прокомментировала президент UAPS Галина Хейло.

Джон Хербст также отметил, что США видит изменения, которые произошли в Украине за последние годы. Однако темп внедрения этих изменений необходимо увеличивать. США рассматривает Украину как своего стратегического партнера, но нашей стране необходимо придерживаться условий сотрудничества.

Украинская Ассоциация платежных систем провела рабочую встречу с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом 02

"Джон Хербст отметил большие изменения в Украине. Отрадно, что на гребне инноваций в нашей стране находятся fintech-компании. Украина уже сейчас почти достигла уровня развитых финансовых рынков вроде Великобритании. При этом мы обогнали по этому показателю многие страны Евросоюза. Еще в прошлом году общее количество всех безналичных платежей по картам Mastercard в нашей стране составляло 51%, а уже сегодня достигнут уровень 72%. Онлайн-оплаты выросли на 45%. А 46% бесконтактных оплат в Украине уже сейчас проходит через NFC-устройства. Рынок продолжает расти, поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом", – подчеркнула СЕО fintech-компании LeoGaming, член Наблюдательного совета UAPS Алена Шевцова.

Украинская Ассоциация платежных систем провела рабочую встречу с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом 03

Напомним, 9 августа в отеле Hilton Kyiv состоялась первая конференция Украинской Ассоциации платежных систем – UAPS Conference 2021. Ее спикерами, кроме Джона Хербста, были третий президент Украины и глава Наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко, посол Украины в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Вильямс, а также заместитель Министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Лавров.

На данный момент в UAPS входит 20 участников, среди которых крупнейшие финансовые компании Украины ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), а также украинский транзакционный банк IBOX BANK.

Автор: 

платежные системы (47) Хербст Джон (124) Atlantic Council (17)


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