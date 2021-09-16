Минздрав просит украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID сертификатов

Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать полиции о случаях продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует министерство в Telegram.

"Собственная безопасность и безопасность людей вокруг — это ответственность каждого из нас. А вакцинация - самый эффективный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее ", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что подделка документов является преступлением и карается законом. Кроме того, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.

В Минздраве также отметили, что сейчас уже готовится законодательный акт, который усилит ответственность за подделку медицинских документов.

Сейчас Министерство здравоохранения совместно с Национальной полицией Украины, Службой безопасности Украины работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации и расследуют их.

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