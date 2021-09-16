Минздрав просит украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID сертификатов
Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать полиции о случаях продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует министерство в Telegram.
"Собственная безопасность и безопасность людей вокруг — это ответственность каждого из нас. А вакцинация - самый эффективный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее ", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных документов о вакцинации от COVID-19.
Отмечается, что подделка документов является преступлением и карается законом. Кроме того, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.
В Минздраве также отметили, что сейчас уже готовится законодательный акт, который усилит ответственность за подделку медицинских документов.
Сейчас Министерство здравоохранения совместно с Национальной полицией Украины, Службой безопасности Украины работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации и расследуют их.
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Лобби́зм в США - легальный вид деятельности по продвижению различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC Лоббизм регламентируется рядом нормативных актов, а лоббисты-профессионалы должны в обязательном порядке регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. Отношение государственных властей к лоббизму зависит от штата. В некоторых штатах лоббистская деятельность полностью запрещена, в других она регулируется законодательно. Лоббизм на федеральном уровне регулируется рядом законов, большинство которых было принято после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны . Лоббизмом могут заниматься как американские, так и иностранные организации. Лобби делятся на профессиональные, продвигающие интересы тех или иных профессиональных групп, и этнические (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армянское , ирландское и другие). Некоторые этнические лобби добиваются принятия решений, благоприятных для их стран происхождения. Например, армянское лобби добилось выделения значительной американской помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике Армения . Услугами лоббистов пользуются даже некоторые государства, желающие получить то или иное решение американских властей в свою пользу. В американском обществе отношение к лоббистам неоднозначное. Часть американцев считает их деятельность вредной для национальных интересов США. Зарегистрированные лоббисты находятся под пристальным вниманием общественных организаций и органов государственной власти.
Отдельной категорией лоббистов в США являются «друзья суда» («https://ru.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae amicus curiae »). С точки зрения американского законодательства они лоббистами не являются. Фактически «друзья суда» занимаются лоббированием тех или иных судебных решений (в том числе имеющих силу законодательного акта).
Так что можно говорить разве что о ее размере и формах. Кроме того с коррупцией нужно бороться не доносами, а законодательство выписывать таким образом чтобы результат мало зависел от отдельных чиновников. Вот к примеру в отношении закона об олигархах что принять собираются. Опять же некая комиссия будет решать кто олигарх а кто нет. Вместо того чтобы выписать условия и признаки когда человек автоматически считается олигархом и подпадает под действие данного закона. Вот это и есть культивация коррупции.
Надо еще пообещать бустерную дозу без очереди тому кто стуканул...
Через пару місяців, як ці хитродупі поїдуть пачками в реанімації
Чому до того ще більшими пачками не їхали? І чому зараз повинні поїхати?