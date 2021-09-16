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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав просит украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID сертификатов

Минздрав просит украинцев обращаться в полицию в случае выявления поддельных COVID сертификатов

Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать полиции о случаях продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  информирует министерство в Telegram.

"Собственная безопасность и безопасность людей вокруг — это ответственность каждого из нас. А вакцинация - самый эффективный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее ", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что подделка документов является преступлением и карается законом. Кроме того, наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.

В Минздраве также отметили, что сейчас уже готовится законодательный акт, который усилит ответственность за подделку медицинских документов.

Сейчас Министерство здравоохранения совместно с Национальной полицией Украины, Службой безопасности Украины работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации и расследуют их.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) подделка (437) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ну убедительно как то...

Надо еще пообещать бустерную дозу без очереди тому кто стуканул...
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16.09.2021 19:51
+6
А также поддельных дипломов , диссертаций и ...
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16.09.2021 19:53
+5
Отак от наші сертифікати будуть оцінювати в Європі. Через хитрожопих ледацюг нормальній і чесній людині буде важко потрапити в Європу.
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16.09.2021 19:56
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похоже шо у минздрава в планах обзавестись собственными мусорами...
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16.09.2021 19:50 Ответить
Я бы сказал стукачами.
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16.09.2021 20:32 Ответить
Желаю каждому антиВаксеру по групповой

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16.09.2021 21:47 Ответить
Не желай другому того чего сам получить не хочешь. Жизнь вообще она такая штука интересная...
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16.09.2021 22:06 Ответить
Жизнь - штука интересная, но эти все религиозные замашки еще интересней.
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17.09.2021 08:45 Ответить
о, выражения и правила людей отсидевших за решеткой. А так, все хотят жить в хорошей стране без коррупции и так далее.
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17.09.2021 08:44 Ответить
Не при нашей жизни. У нас это в крови уже. Да и коррупция есть везде. Даже в странах где считают что ее нет. В Америке к примеру она узаконена. Точнее некий ее образец. Имеет название лобби.

Лобби́зм в США - легальный вид деятельности по продвижению различных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC Лоббизм регламентируется рядом нормативных актов, а лоббисты-профессионалы должны в обязательном порядке регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. Отношение государственных властей к лоббизму зависит от штата. В некоторых штатах лоббистская деятельность полностью запрещена, в других она регулируется законодательно. Лоббизм на федеральном уровне регулируется рядом законов, большинство которых было принято после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны . Лоббизмом могут заниматься как американские, так и иностранные организации. Лобби делятся на профессиональные, продвигающие интересы тех или иных профессиональных групп, и этнические (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 армянское , ирландское и другие). Некоторые этнические лобби добиваются принятия решений, благоприятных для их стран происхождения. Например, армянское лобби добилось выделения значительной американской помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Республике Армения . Услугами лоббистов пользуются даже некоторые государства, желающие получить то или иное решение американских властей в свою пользу. В американском обществе отношение к лоббистам неоднозначное. Часть американцев считает их деятельность вредной для национальных интересов США. Зарегистрированные лоббисты находятся под пристальным вниманием общественных организаций и органов государственной власти.

Отдельной категорией лоббистов в США являются «друзья суда» («https://ru.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae amicus curiae »). С точки зрения американского законодательства они лоббистами не являются. Фактически «друзья суда» занимаются лоббированием тех или иных судебных решений (в том числе имеющих силу законодательного акта).

Так что можно говорить разве что о ее размере и формах. Кроме того с коррупцией нужно бороться не доносами, а законодательство выписывать таким образом чтобы результат мало зависел от отдельных чиновников. Вот к примеру в отношении закона об олигархах что принять собираются. Опять же некая комиссия будет решать кто олигарх а кто нет. Вместо того чтобы выписать условия и признаки когда человек автоматически считается олигархом и подпадает под действие данного закона. Вот это и есть культивация коррупции.
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17.09.2021 15:00 Ответить
Ну убедительно как то...

Надо еще пообещать бустерную дозу без очереди тому кто стуканул...
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16.09.2021 19:51 Ответить
Это смотря какую дозу пообещают. Самая лучшая вакцина - в виде белого порошка. )))
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16.09.2021 20:15 Ответить
А также поддельных дипломов , диссертаций и ...
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16.09.2021 19:53 Ответить
жаль только, что это уже не направление минздрава...
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17.09.2021 08:47 Ответить
Отак от наші сертифікати будуть оцінювати в Європі. Через хитрожопих ледацюг нормальній і чесній людині буде важко потрапити в Європу.
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16.09.2021 19:56 Ответить
Да, увы это так. Потом еще эти деградоиды будут выть, что в больницы попадает много людей с якобы сделанной вакциной.
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17.09.2021 08:55 Ответить
Через пару місяців, як ці хитродупі поїдуть пачками в реанімації, антиваксери будуть волать "ваші прівівкі нє работают!!!!111"
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16.09.2021 20:04 Ответить
Вже півтори роки йдуть.
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16.09.2021 20:31 Ответить
Ну щеплення роблять то тільки пів року. Массово так взагалі тільки третій - четвертий місяць
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16.09.2021 20:44 Ответить
А як же з цим бути?

Через пару місяців, як ці хитродупі поїдуть пачками в реанімації

Чому до того ще більшими пачками не їхали? І чому зараз повинні поїхати?
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16.09.2021 20:51 Ответить
Мотиватор для антиваксерів, дибілоїдів

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16.09.2021 21:53 Ответить
щас угу ,а бабки ?
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16.09.2021 20:05 Ответить
И как они это себе представляют, выявлять? Это же не денежные купюры, что по рукам ходят. Да и вааще, оно мне надо выявлять, а потом еще и обращаться? Без материальной заинтересованности, дело гиблое.
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16.09.2021 20:09 Ответить
Да и с материальной заинтересованностью я бы не советовал. Может не хватить на лечение.
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16.09.2021 20:29 Ответить
"Министерство здравоохранения призывает украинцев сообщать полиции о случаях продажи поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке", - не знаю, как у кого, но у меня уже сама формулировка этого т.н. призыва вызывает ощущение причастности его авторов к группе имбецилов с палаты №6.
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16.09.2021 20:14 Ответить
У среднестатистического украинца такая формулировка вызовет разве что рвотные рефлексы. С таким подходом в нашей стране просто не выжить.
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16.09.2021 20:28 Ответить
Там возле минздрава очередь уже не образовалась из таких украинцев?
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16.09.2021 20:27 Ответить
В принципі, це безглузда зарегульованість. Щось таке було у Надприродному, коли левіафани зготували вакцину, щоб люди щасливо жерли й жиріли на обід левіафанам.
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16.09.2021 20:30 Ответить
Зауважте, при всьому при тому у нас добровільна вакцінація.
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16.09.2021 20:36 Ответить
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16.09.2021 21:55 Ответить
Доволі цікаво ось що: в нас навіть маски безкоштовно на протязі всієї пандемії не видавали,а тут вакцинація безкоштовна препаратами,що коштують немалих грошей. Вас це не дивує? Ще одне: розповсюджені в інтернеті фото та відео магнетизму вакцинованих людей. Так,можна відмахнутися і не звертати уваги, мовляв відео монтаж! Але чому ж ніхто зі спеціалістів не розвінчує "брехню"? Я вже не кажу про невивченість дії вакцин на людський імунітет!
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16.09.2021 20:54 Ответить
https://voxukraine.org/ru/fejk-k-mestu-vaktsynatsyy-ot-covid-19-prytyagyvaetsya-magnyt-v-vaktsynah-est-chypy-yly-metally/
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17.09.2021 01:20 Ответить
Галоперидол этому гражданину, срочно
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17.09.2021 08:52 Ответить
Запевняю Вас: нічого не магнітиться. Після таких безглуздих чуток у мене була така спроба після вакцинації. Мабуть, Ви дивитесь російські ресурси
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18.09.2021 13:46 Ответить
Министерство здравоохранения пусть врачей своих призывает не делать поддельные ковид сертификаты
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16.09.2021 21:09 Ответить
Ну не знаю. Если государство выкручивает руки и заставляет граждан вакцинироваться под страхом репрессий, то граждане имеют право защищаться в меру своих возможностей. Как-то так
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16.09.2021 21:44 Ответить
кто же и когда тебе там руки выкручивал, а? Интересно полушать.
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17.09.2021 08:53 Ответить
Ну так значит, что Вы за коррупцию
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18.09.2021 13:40 Ответить
АнтиВаксеры - это ваше будущее

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16.09.2021 21:57 Ответить
Вы уверены?
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19.09.2021 20:33 Ответить
 
 