РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10998 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 910 22

Нужна помощь воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, парализованному после пули российского снайпера

Парализованный после ранения пулей российского снайпера боец ​​93 бригады Холодный Яр Виталий Зарипов нуждается в помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Продолжается сбор средств на установку баклофеновой помпы, чтобы контролировать боль и судороги и спазмы мышц (спастику) и операцию по имплантации помпы в Институте нейрохирургии в Киеве.

Виталий Зарипов с позывным "Татарин" - старший сержант 93 бригады "Холодный Яр".

В июне 2020 он получил тяжелое ранения от вражеского снайпера. Тот попал Виталию в шею. Пуля повредила шейный отдел позвоночника, поэтому у мужчины парализовано все тело".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 украинских военнослужащих прибыли на лечение в Германию

"Я знал, что без жертв победы не бывает!", - говорит Виталий и надеется на облегчение самочувствия. В частности, баклофеновая помпа может помочь ему самостоятельно управлять коляской.

Виталий родом из села Калиновка Киевской области. Участвовал в Революции Достоинства.

С началом войны вступил в добровольческий батальон "Киев-1", воевал в Славянске. А потом пошел в 93-ю бригаду на контракт. Воевал в Донецкой области в Водяном, в Песках, в Богдановке, а также на Луганщине в Крымском. У мужчины есть сын Руслан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь. ФОТО

"Когда-то Виталий сказал: "Всем, кто сейчас на войне, желаю не опускать руки - вместе и до конца". Теперь мы хотим, чтобы не опускал руки сам Виталий и боролся за свое выздоровление. И мы просим вас также поддержать Виталия", - говорится в сообщении.

"Он проходил дорогостоящее лечение в современном реабилитационном центре "Модричи". Принимал дорогой препарат для лечения спастики. Но этого недостаточно. Мы надеемся, что операция облегчит его жизнь и призываем вас присоединиться к сбору средств", - резюмировали в бригаде..

Номер карточки Виталия Зарипова:
5168 7573 8207 5556
Пожертвовать через платформу Network for Good (для пользователей за границей)

Нужна помощь воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, парализованному после пули российского снайпера 01
Нужна помощь воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, парализованному после пули российского снайпера 02

Автор: 

помощь (7749) лечение (922) Ян Осока (1501) 93 отдельная механизированная бригада (291)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
"Война не закончена до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший в ней солдат."

... и пока не вылечен последний раненый

преступно вести какие-то Будивныцтва и Садивныцтва, когда для раненых Воинов объявляют сбор средств

ЗЕленскому горет в аду!

а Воину поможем!

держись, Солдат !
показать весь комментарий
16.09.2021 20:32
+12
А от мені дико цікаво: зеля хоч гривню зі своєї кишені на допомогу пораненому воїну пожертвував? Скільки хлопців було би врятовано від загибелі та поранень,якщо би мали змогу,згідно "Наказу " головнокомандуючого миттево надавати "отвєтку" кацапам на їхні "прівєтки"!
показать весь комментарий
16.09.2021 20:54
+10
Вава с ленкой-впопучленкой уже пошли проведать?! Соки и цветочки за наш счёт , как всегда, жлобьйо крыворогатое?!
показать весь комментарий
16.09.2021 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
государство не может сделать какие-нибудь телодвижения нащот помпы?
показать весь комментарий
16.09.2021 20:32 Ответить
Он доброволец оказывается. Тут только.....
показать весь комментарий
16.09.2021 20:37 Ответить
"Война не закончена до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший в ней солдат."

... и пока не вылечен последний раненый

преступно вести какие-то Будивныцтва и Садивныцтва, когда для раненых Воинов объявляют сбор средств

ЗЕленскому горет в аду!

а Воину поможем!

держись, Солдат !
показать весь комментарий
16.09.2021 20:32 Ответить
Вава с ленкой-впопучленкой уже пошли проведать?! Соки и цветочки за наш счёт , как всегда, жлобьйо крыворогатое?!
показать весь комментарий
16.09.2021 20:34 Ответить
Страна не хочет помочь в лечении?
показать весь комментарий
16.09.2021 20:35 Ответить
Вата і какая разніца точно не поможуть.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:46 Ответить
Та реально про вату.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:58 Ответить
суки кацапские
показать весь комментарий
16.09.2021 20:41 Ответить
Йой...що стало з людиною...

Треба помагати.

Одужання та витримки.
показать весь комментарий
16.09.2021 20:45 Ответить
А от мені дико цікаво: зеля хоч гривню зі своєї кишені на допомогу пораненому воїну пожертвував? Скільки хлопців було би врятовано від загибелі та поранень,якщо би мали змогу,згідно "Наказу " головнокомандуючого миттево надавати "отвєтку" кацапам на їхні "прівєтки"!
показать весь комментарий
16.09.2021 20:54 Ответить
Нічого не дав і не дасть.

Поранені бійці розраховують лише на нас. В кого є розум і совість .
показать весь комментарий
16.09.2021 20:57 Ответить
Та ЗЕ! институт будущего строит и миллиард деревьев. Ему он денег шоб в Грецию съездить на отдых не хватает
показать весь комментарий
16.09.2021 21:31 Ответить
Давайте поможем, кто сколько может.....
показать весь комментарий
16.09.2021 21:33 Ответить
Яке ганьбище! Волонтери до цих пір збирають на лікування поранених! Держави немає?
показать весь комментарий
16.09.2021 21:37 Ответить
Держава-то есть, только захвачена она угашенными клоунами-мародерами !

P.S. Помог Виталию на лечение. Одужуй, Воин !
показать весь комментарий
16.09.2021 22:22 Ответить
К сожалению, не захвачена, а отдана. До сих пор не могу понять, КАК можно было выбрать такого Президентом. О чем думали избиратели, если можно их так назвать?
показать весь комментарий
17.09.2021 00:42 Ответить
Мне вот тоже интересно чем и о чем "думали" 73% ЗЁбнутых "избирателей", сложивших коалицию из электоральных психов и упоротых ватников-совкодрочеров, ставя для руководства семь лет воюющей с намного более сильным агрессором страны, труппу из цирка угашенных клоунов ...
показать весь комментарий
17.09.2021 10:46 Ответить
Держись братан! Помог чем смог.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:07 Ответить
+

Поширила. Сподіваюся, що інші долучаться. Розповсюдьте новину.

Лишилося зібрати трошки більше 2 тисяч, як написано.
показать весь комментарий
17.09.2021 00:42 Ответить
+
показать весь комментарий
17.09.2021 05:46 Ответить
 
 