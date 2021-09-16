Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма

В 2022 году на финансирование безопасности выделено на 0,03% ВВП больше, чем в 2021-м.

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые в истории Украины в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП)", - сказано в сообщении.

Министр обороны Андрей Таран обещает увеличить расходы на фонд оплаты труда военнослужащих и на вооружение.

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"71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные Силы получат новую и модернизированную оружие и технику - мы выполняем эту задачу: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств-членов НАТО, которые направляют на данное направление не менее 20%", - цитирует пресс-служба его слова.

5,5 млрд грн выделено на жилье для переселенцев-участников АТО/ООС.

"Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн)", - добавили в Минобороны.

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