Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма
В 2022 году на финансирование безопасности выделено на 0,03% ВВП больше, чем в 2021-м.
Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Впервые в истории Украины в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП)", - сказано в сообщении.
Министр обороны Андрей Таран обещает увеличить расходы на фонд оплаты труда военнослужащих и на вооружение.
"71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные Силы получат новую и модернизированную оружие и технику - мы выполняем эту задачу: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств-членов НАТО, которые направляют на данное направление не менее 20%", - цитирует пресс-служба его слова.
5,5 млрд грн выделено на жилье для переселенцев-участников АТО/ООС.
"Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн)", - добавили в Минобороны.
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Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
сектора безопасности и обороны Украины:
на вертухаев - 5%
на ВСУ - 0,95%
аж на на 0,03% ВВП больше
три сотых процента !
Карл, это же даже не статистическая похыбка !
https://shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf
Богуцкой - железное ведро на голову,
а солдатикам - заборгованнисть по выплатам
про сорванный оборонзаказ тут только боты и вата не писали
Що не так і далеко від показників епохи Кучми коли армія розкрадалась та роззброювалась
Сколько не выделяй, оборонзаказы не выполняются.
Ты сначала наведи порядок с теми деньгами и делами, что уже есть.
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову - все зжер клятий довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він подавиться!"(с)
А здесь и сейчас ВСУ не платят зарплату и провален обронзаказ.
Потом потиху стырить. Ведь это так легко! Главное - пообещать
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
В голове этого совкового министра Украина существует только начиная с 2020 года?
Мы в очередной раз дорого заплатим за эти шоу
Это просто ***** какой то..