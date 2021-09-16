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Новости Агрессия России против Украины
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Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма

Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма

В 2022 году на финансирование безопасности выделено на 0,03% ВВП больше, чем в 2021-м.

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые в истории Украины в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП)", - сказано в сообщении.

Министр обороны Андрей Таран обещает увеличить расходы на фонд оплаты труда военнослужащих и на вооружение.

Читайте: Проект Госбюджета-2022: расходы на Офис генпрокурора увеличат на 17,5%, Минобороны - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВД - 1,7%. ИНФОГРАФИКА

"71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные Силы получат новую и модернизированную оружие и технику - мы выполняем эту задачу: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств-членов НАТО, которые направляют на данное направление не менее 20%", - цитирует пресс-служба его слова.

5,5 млрд грн выделено на жилье для переселенцев-участников АТО/ООС.

"Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн)", - добавили в Минобороны.

Также читайте: На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

бюджет (4833) Минобороны (9271) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+16
І що ?

Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
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16.09.2021 20:43
+15
Рекордные суммы только на бумаге, а по факту большая часть оборонзаказа не выполняется.
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16.09.2021 20:44
+15
не треба нас дурити !!!!!

сектора безопасности и обороны Украины:

на вертухаев - 5%

на ВСУ - 0,95%
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16.09.2021 20:45
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І що ?

Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
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16.09.2021 20:43 Ответить
Та ні. Це більше виклик для суспільства. Не можна, щоб зелені слиняві гниди, штибу оцього недорозвиненого пана, наживалися на наших бійцях.
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16.09.2021 20:51 Ответить
На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко
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16.09.2021 21:39 Ответить
Ген "Седло" совок классический
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16.09.2021 23:48 Ответить
Рекордные суммы только на бумаге, а по факту большая часть оборонзаказа не выполняется.
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16.09.2021 20:44 Ответить
не треба нас дурити !!!!!

сектора безопасности и обороны Украины:

на вертухаев - 5%

на ВСУ - 0,95%
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16.09.2021 20:45 Ответить
когда погасиш задолженности солдатам, ворюга ?!!!
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16.09.2021 20:46 Ответить
В минулому році ті ж рекордні суми були, ну і, звісно, вперше. Куди ж мілким, без манії величі. І вперше, заборгованності в млрди гривень і жодного підняття зарплати, за два роки.
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16.09.2021 20:49 Ответить
Карл, вы не разглядели ахренительного роста !

аж на на 0,03% ВВП больше

три сотых процента !

Карл, это же даже не статистическая похыбка !
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16.09.2021 20:58 Ответить
Дрібним, а не мілким. Мілким буває калюжа, море,... А Вам, схоже, какцапи в печінки пролізли.
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16.09.2021 21:29 Ответить
Дякую
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16.09.2021 21:32 Ответить
Варто час від часу гортати цю книжечку:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf
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17.09.2021 09:51 Ответить
вот только... безопасность кого?
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16.09.2021 20:46 Ответить
Зеля купит для себя у одноплеменников "Железный купол",

Богуцкой - железное ведро на голову,

а солдатикам - заборгованнисть по выплатам
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16.09.2021 21:01 Ответить
чомусь ваші "рекордні суми" не доходять ні до військовослужбовців, ні до виробників зброї
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16.09.2021 20:48 Ответить
и в том году так говорилось, а ребятам зарплату задерживают

про сорванный оборонзаказ тут только боты и вата не писали
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16.09.2021 20:51 Ответить
Враховуючи кількість бабла, що піде на прокуратуру, можна сміливо стверджувати: оборонятись збираються не від зовнішнього ворога.
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16.09.2021 20:54 Ответить
знов від Порошенка? Чи вже від Кличка?
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17.09.2021 12:50 Ответить
319,4 миллиарда гривен. 12 миллиардов долларов. Это почти в 5 раз больше чем тратит нефтяной Азербайджан с крутой армией (как рассказывают на Цензоре).
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16.09.2021 20:55 Ответить
у нас армия побольше, но, цифры интересные......
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16.09.2021 21:02 Ответить
А что пилить, если сумма будет небольшая?
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16.09.2021 21:05 Ответить
Бюджет МОУ 131 млрд.грн. !!!)))
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16.09.2021 21:05 Ответить
Согласно проекту, страна увеличит оборонные расходы: на сектор национальной безопасности и обороны в бюджете на следующий год предусмотрено 319,4 миллиарда гривен, что составит 5,95 процента ВВП.
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16.09.2021 21:07 Ответить
Це зведений бюджет оборонного сектора ,ЗСУ,МВС(НГУ),СБУ,ДПСУ ,загалом п"ятнадцять бюджетів ,розвідка ,охорона ,спецтранспорт і навіть пожежники !!!)))
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16.09.2021 21:14 Ответить
и сколько в МО остаётся ?
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16.09.2021 23:49 Ответить
131 лярд !!!)))
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17.09.2021 00:00 Ответить
Що дає на 2.44 % ВВП на МО

Що не так і далеко від показників епохи Кучми коли армія розкрадалась та роззброювалась
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17.09.2021 12:52 Ответить
він кошти на ДОЗ за 2020-2021 роки не використав, а вже замахнувся на 2022 рік. Мабуть по кишенях, разом з хабарниками-генералами розсуюють.
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16.09.2021 20:55 Ответить
Дивись, слюною не подавись від радості...
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16.09.2021 20:56 Ответить
Спершу виконайте оборонзамовдення на 21 рік, а вже потім патякайте за 22-й!
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16.09.2021 20:59 Ответить
И такая же рекордная сумма будет не освоена.

Сколько не выделяй, оборонзаказы не выполняются.

Ты сначала наведи порядок с теми деньгами и делами, что уже есть.
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16.09.2021 21:04 Ответить
Кстати, учитывая что бюджет Пентагона в этом году $740 миллиардов, этих денег американской армии хватит всего на 6 дней. Вот где умеют распорядится деньгами. Давайте потратим на этой неделе 12 миллиардов! Да запросто!
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16.09.2021 21:19 Ответить
"- Позаторік ми засіяли буряком 50 гектарів. Усе зжер довгоносик.
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову - все зжер клятий довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він подавиться!"(с)
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16.09.2021 21:11 Ответить
Министр обороны должен не фейками заниматься и восхвалять власть за повышение оборонного бюджета (общего), а сравнивать за бюджет ВСУ 2021 и 2022 рода.
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16.09.2021 21:14 Ответить
виртуальность хорошая штука, когда на днях писали что денег на зарплаты нет, если убрать недогенералов, то и денег бы хватило для тех кто действительно этого заслуживает!
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16.09.2021 21:16 Ответить
Ну понятно. Бубочка 2 года Путлеру в глаз заглядывал, потому военный бюджет сократился в 2 раза.
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16.09.2021 21:26 Ответить
Будет распилена рекордная сумма.

А здесь и сейчас ВСУ не платят зарплату и провален обронзаказ.
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16.09.2021 21:41 Ответить
Да, да, да.... Обязательно надо выделить! Перед народом отчитаться, рассказать о поддержке... В грудь постучать, ножкой топнуть. О патриотизме пару слов сказать

Потом потиху стырить. Ведь это так легко! Главное - пообещать
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16.09.2021 21:42 Ответить
Гройсман, в программе Василия Голованого ...пояснил, что под ,,безопасность,, попадают СБУ, полиция, прокуратура ....., но всех интересует, сколько средств выделяют Армии, которой задолжали боевые, не повышают зарплату и т.д.
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16.09.2021 21:58 Ответить
Ви дегени не освоїли кошти 2021року, заборгованості, збитки укроборонпрому, зрив оборонного замовлення України, відводи військ, погіршення умов служби, масові звільнення, нульова реакція на бойові втрати України на війні.....падли!🤬
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16.09.2021 21:58 Ответить
Главное,чтоб деньги тратили и закупали новое оружие и снаряды!
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16.09.2021 22:00 Ответить
Доктор Хаус тоже согласен)))
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16.09.2021 22:21 Ответить
"Увеличение на 0,03 %.." -это не те 15 лярдов бюджета 2021 Минобороны, которые оприходовать не успеют ..??
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16.09.2021 22:24 Ответить
Коли робиться справа, то це всі бачать, а коли одні балачки й дерибан, то теж все видно, зелена пліснява просто освоює кошти, а ЗСУ розвалюються.
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16.09.2021 23:21 Ответить
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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16.09.2021 23:25 Ответить
+0.0000003% - вот это рекорд! а где патронный завод зепадла
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17.09.2021 01:56 Ответить
Всі розмови про виділені суми чи відсотки не коштують і ломаного гроша.Чому?Тому,що вони все одно не будуть витрачені,НІ-КУ-ДИ.Вони, останні два роки, залишали не витраченими більше одного міл'ярда гривень кожен рік.Економлять на військових,а витрачають на "велике крадівництво".
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17.09.2021 08:00 Ответить
блин, главное эффективность, а не генеральские дачи...
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17.09.2021 08:41 Ответить
"Впервые в истории Украины в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП)", - сказано в сообщении.

В голове этого совкового министра Украина существует только начиная с 2020 года?
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17.09.2021 08:41 Ответить
А сколько не освоено)
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17.09.2021 09:57 Ответить
Воно й то не освоює, чі він спить на них, тіпа все моє)))
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17.09.2021 09:56 Ответить
Виділити можна що завгодно
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17.09.2021 10:18 Ответить
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17.09.2021 10:19 Ответить
а инфляцию посчитали? получается то меньше
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17.09.2021 10:28 Ответить
А толку если они эти деньги не могут освоить в пользу МО, а по своим карманам прячут..
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17.09.2021 10:35 Ответить
Шукати гроші для армії, виборювати їх, коли інші міністерства відривають свої шмати від бюджетного пірога - оце і є робота бюрократів з МО. І схоже, вони цю роботу, враховуючи 5,95% від ВВП, виконали непогано.
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17.09.2021 10:38 Ответить
будет шо спи#дить
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17.09.2021 11:54 Ответить
На безопасность евреев в Украине выделяют рекордные цифры. Снова будут проводиться учения со сценарием захвата синагоги и посольства Израиля. С вертолётами, боевыми машинами, всевозможными спецсредства и и т.д.

Мы в очередной раз дорого заплатим за эти шоу

Это просто ***** какой то..
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17.09.2021 12:22 Ответить
Таран - Ермаковский прихвостень, который работает на РФию.
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17.09.2021 12:23 Ответить
Гроші які йдуть на модернізацію арміїї потім просто перетворуюються в закупівлю патронів, а нова техніка не надходить. Таке триває роками.
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17.09.2021 12:51 Ответить
В стране инфляция 15% в год, это тело ее посчитало?
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17.09.2021 12:53 Ответить
 
 