Дело Ирины Ноздровской: в суде допросили эксперта, который исследовал пятно крови в доме обвиняемого

15 сентября в Шевченковском суде Киева допросили Алексея Чечеля - эксперта, который исследовал соскоб пятна крови со стены в доме обвиняемого Юрия Россошанского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на видеотрансляцию судебного заседания.

По словам адвоката обвиняемого Россошанского, Чечель ранее работал в правоохранительных органах. Адвокат озвучил на заседании информацию о том, что Чечель с 2009 по 2012 гг. был милиционером, а в 2016 году стал экспертом государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. По словам защитника, на момент проведения экспертизы по делу Ирины Ноздровской у Чечеля было только два года стажа, и он был наименее опытным среди своих коллег. Эту информацию подтвердил и сам Чечель.

Также во время допроса защитник обвиняемого заметил, что Чечель, когда делал соскоб пятна крови со стены в доме обвиняемого, использовал весь исследовательский материал (мел со стены со следами крови), что делает невозможным повторную экспертизу. Хотя, согласно инструкциям по проведению экспертиз, эксперт должен сохранить расходный материал. На это Чечель ответил, что делал все согласно методике и для того, чтобы получить максимальный результат.

Читайте: Суд продлил арест Россошанскому, обвиняемому в убийстве активистки Ноздровской

Напомним, Ирина Ноздровская расследовала дело о смерти своей сестры, которая погибла в ДТП. 29 декабря 2017 Ноздровская исчезла. 1 января 2018 года под Киевом нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Через неделю после этого суд взял под стражу Юрия Россошанского.