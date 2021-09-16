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Новости Взяточники
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Полицейский, обещавший за 1 тыс. долл. взятки помочь закрыть уголовное дело, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Полицейский, обещавший за 1 тыс. долл. взятки помочь закрыть уголовное дело, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска Бериславского отдела полиции в Херсонской области, который за деньги обещал родителям "отмазать" их сына от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал деньги от родителей парня, который подозревался в нанесении легких телесных повреждений гражданину. Правоохранитель гарантировал, что за 1 тыс. долларов он "договорится" со следователем и дело будет закрыто.

Сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного при получении второй части взятки в сумме 17 тыс. гривен. Ранее было задокументировано получения им 10 тыс. гривен.

Полицейский, обещавший за 1 тыс. долл. взятки помочь закрыть уголовное дело, задержан на Херсонщине, - ГБР 01

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Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6143) Нацполиция (16411) ГБР (2959) Херсонская область (4705)


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мощ
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16.09.2021 21:02 Ответить
Жадность фраера сгубила...
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16.09.2021 21:03 Ответить
Це прям таки за долоню взяв лагідно так на фото...пузан -затримщик, а як би той, на фото з обличчям замиленим, пістолетик вихопив?? Щось не так у Датському королівстві...
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16.09.2021 21:16 Ответить
Легкие телесные? Штука баксов?) Мусору?)
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16.09.2021 21:56 Ответить
 
 