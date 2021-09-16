Полицейский, обещавший за 1 тыс. долл. взятки помочь закрыть уголовное дело, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска Бериславского отдела полиции в Херсонской области, который за деньги обещал родителям "отмазать" их сына от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал деньги от родителей парня, который подозревался в нанесении легких телесных повреждений гражданину. Правоохранитель гарантировал, что за 1 тыс. долларов он "договорится" со следователем и дело будет закрыто.

Сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного при получении второй части взятки в сумме 17 тыс. гривен. Ранее было задокументировано получения им 10 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.