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Зеленский обсудил с представителями Рады и Кабмина законопроекты об олигархах и налогах, - "слуга народа" Кравчук

Зеленский обсудил с представителями Рады и Кабмина законопроекты об олигархах и налогах, -

На совещании у президента Владимира Зеленского с участием представителей парламента и Кабмина обсудили работу над законопроектами об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600. Единственный кадровый вопрос, который поднимался на совещании, - это назначение нового главы правоохранительного комитета ВР.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале. Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599", - рассказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации

"Слуга народа" уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200. Они в основном касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта, добавила она. По ее словам, шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".

"Мы также ожидаем, что во вторник мы рассмотрим назначение Сергея Ионушаса на должность главы правоохранительного комитета. Поскольку есть ряд важных законопроектов, которые находятся на рассмотрении этого комитета. Нужно, чтобы комитет работал полноценно. Других кадровых вопросов, каких-то ротаций в правительстве на совещании не поднималось и не обсуждалось", - сказала Кравчук.

Читайте также: Смены всего Кабмина точно не будет, по крайней мере, в ближайшее время, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Зеленский (20185) олигарх (1027) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+9
Законы бредовые, но ничего лучшего от СН нечего ожидать. После импичмента все эти законы будут отменять.
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16.09.2021 21:24
+8
А на футболе не успели обсудить?
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16.09.2021 21:25
+7
Сначала Коломой сводил своих лакеев на футбол, а потом они обсудили, как будут бороться с олигархами.
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16.09.2021 21:28
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Законы бредовые, но ничего лучшего от СН нечего ожидать. После импичмента все эти законы будут отменять.
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16.09.2021 21:24 Ответить
Наступники будуть розгрібати купи лайна Зеленського. На це і витратять час своєї каденції. На жаль.
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16.09.2021 21:30 Ответить
Жаль, что гибель умерших от Ковида и кацапских обстрелов отменить нельзя будет.

И несколько зря потраченых лет жизни и развития Украины тоже уже вернуть
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16.09.2021 21:31 Ответить
А на футболе не успели обсудить?
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16.09.2021 21:25 Ответить
маєш на увазі інфу "https://prm.ua/deoliharkhizatsiia-arakhamiia-i-piv-kabminu-zustrilysia-z-kolomoyskym-ta-surkisom/ Арахамія і пів кабміну зустрілися з Коломойським та Суркісом "?? Так там ЄрЗе не було.
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16.09.2021 21:42 Ответить
Дерьмак ему сказал не светиться на сходняке. Торпед отправил.
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16.09.2021 22:03 Ответить
Кто посмел вырвать зеледента и айкосовых джунглей ОПы? Что, принесли его за стол и поговорили без рояля?
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16.09.2021 21:27 Ответить
Сначала Коломой сводил своих лакеев на футбол, а потом они обсудили, как будут бороться с олигархами.
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16.09.2021 21:28 Ответить
зебобики, теперь вы станете олигархами в контексте "ресурсного законопроекта". Вы не только олигархи и президенты, вы еще и чьи-то ресурсы, то бишь лохи
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16.09.2021 21:30 Ответить
А мне вот интересно, с профессиональной точки зрения, как врачу психиатру, с чего у Зе такая патологическая ненависть к Пороху? С 2014 года фигляр шлялся по Московии и курортам турецким и греческим, и там и в двух других означенных мой местах он имитировал игру пиписькой на пианино перед московитами, рубил с них бабло и не платя налогов в Украине выводил их в офшоры. Облаву на него, с целью призыва, Порох не организовывал, налоговую, СБУ, МВД, разного рода НАБУ и т.д. с Генпрокуратурой не натравливал. Может шоколада в детстве недоедал? Так то вопросы к маме Римме и жлобству папы Саша. Случай интересный, с точки зрения клинической психиатрии.
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16.09.2021 21:34 Ответить
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16.09.2021 21:36 Ответить
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16.09.2021 21:36 Ответить
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16.09.2021 21:37 Ответить
"Страшная угроза" нависла над олигархами.
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17.09.2021 08:08 Ответить
Законопроект об олигархах, это нарушение Конституции, направленный на политическое преследование конкурентов и ликвидацию свободных СМИ, по лекалам Путина в начале 2000-х ... это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии...
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16.09.2021 21:48 Ответить
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:07 Ответить
"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале" Источник:

А якщо врахувати те, що ці закони порушують конституційні права громадян, то, з урахуванням стількох порушень Конституції та інших законів "узєлєнськими", потрібно казати "наполягаємо на негайному прийнятті..."

Скажіть, а будинок з химерами Городецького відкритий для огляду пересічними громадянами? А напроти виїзду з ОПи на Шовковичну ще є парк?
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16.09.2021 21:58 Ответить
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16.09.2021 23:35 Ответить
 
 