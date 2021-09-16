Главные новости 16 сентября: оккупанты ранили главу ВГА Счастья, Европарламент принял жесткую резолюцию о России

Оккупанты обстреляли Счастье и ранили главу ВГА, Европарламент грозится отключить Россию от SWIFT, в костре туристов в Карпатах взорвался снаряд времен Первой мировой - главные новости 16 сентября.

Оккупанты ранили при обстреле главу Счастьенской ВГА

Город с утра обстреливали дважды - в 6:40 и в 7:30. Повреждено административное здание и автомобиль. Глава ВГА Александр Дунец госпитализирован. СБУ расследует обстрел по статье "теракт".

Судьи обещают продолжить реформу

В Офисе Президента собрали большое совещание из-за того, что Совет судей заблокировал реформу, отказавшись назначить своих представителей в Этический совет. В итоге приняли заявление о том, что реформа важна и что ее нельзя сорвать. Представители G7 встречей довольны.

Европарламент принял жесткую резолюцию о России

РФ в документе называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя". Если выборы в Госдуму пройдут с нарушениями - их могут не признать. Говорится также о возможном отключении России от SWIFT. В Кремле заявили, что "документ вызывает сожаление". В Киеве резолюцию оценили позитивно.

Белорусские оппозиционеры и СБУ

"Белорусский дом" сообщил о задержании своего волонтера Алены Жаркевич и о том, что "на беседу" в спецслужбу вызвали еще 5 членов организации. "Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация", - заявили в организации. Официальная версия спецслужбы - иная: во время проверки одного из хостелов обнаружили нелегальных мигрантов из Беларуси. Всего в хостеле жили 12 белорусов, двое из них пересекли границу незаконно, их передали Госмиграции, - сообщили в СБУ.

Взрыв в Карпатах

Туристы остановились на ночлег в горах и разожгли костер (причем там, где уже было кострище). Через полтора часа внезапно раздался взрыв. Два человека погибли, четверо получили травмы. На месте нашли осколки снаряда времен Первой мировой.

Школы будут работать только при 80% вакцинированных педагогов

Правило вступает в силу с 20 сентября при введении "желтого" уровня эпидопасности. При "красном" уровне для работы школы вакцинированы должны быть 100% педагогов, иначе никакого оффлайн-обучения.

Мендель возвращается на канал Ахметова

В еженедельной вечерней программе она будет "готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения", - сообщили на канале. Там Мендель называют "профессиональной журналисткой с большим опытом".