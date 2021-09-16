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Новости Газовая война
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Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины

Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государтсва, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины… Образовать рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", – сказано в документе.

В состав рабочей группы вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (руководитель группы), председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Рабочей группе необходимо внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

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Автор: 

безопасность (1099) газопровод (831) Зеленский (20185) энергетика (2547)


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Топ комментарии
+15
Параноїдна маячня неосяжна та незбагненна !!!)))
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16.09.2021 22:19
+15
И, разумеется, главный в этой компашке - Дерьмак
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16.09.2021 22:26
+14
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 22:20
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Параноїдна маячня неосяжна та незбагненна !!!)))
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16.09.2021 22:19 Ответить
медленный газ?

нет, просто тормоз

не слишком рано схватился бедолага? время то еще есть!
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16.09.2021 22:20 Ответить
Пізно всрався, лошара.
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16.09.2021 22:20 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 22:20 Ответить
Поздно пить боржоми когда почка отвалилась. Ну хотя бы что-то. Сохранять хорошую мину при плохой игре.
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16.09.2021 22:21 Ответить
На всю голову !!)))
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16.09.2021 22:23 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.09.2021 22:23 Ответить
Пункт первый. Сделать умнее...
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16.09.2021 22:23 Ответить
Эта группа будет заполнять трубу своими газами?
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16.09.2021 22:25 Ответить
И, разумеется, главный в этой компашке - Дерьмак
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16.09.2021 22:26 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! ------------------- Без завгоспа ,ну ніяк !!!)))
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16.09.2021 22:30 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Незаменимый персоныш, ну.
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16.09.2021 22:31 Ответить
2 роки воно спостерігало ща будівництвом ПП-2, не ініціювало жодної зустрічі з цього приводу, не відвідало жодної зустрічи де це обговорювалось... А тепер прокинулось? Кокс не той підкинули?

Як же жалюгідно це виглядає!
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16.09.2021 22:27 Ответить
Шукає спосіб возвеличить дерьмака. А то, що ж це за фігня, якийсь завхоз править країною, керівник групи - вагоміше.
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17.09.2021 00:00 Ответить
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16.09.2021 22:28 Ответить
ЕС все ж знатные терпилы. Взвинтили ********** цены на газ, терпят. Понаехали всякиебабуины, терпят.
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16.09.2021 22:30 Ответить
Навіть не знаю, ця група буде підривати ПП2?
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16.09.2021 22:32 Ответить
Робоча група по мінімізації угроз від настання зими і подальшого похолодання...Клініка
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16.09.2021 22:34 Ответить
На жаль, медицина тут безсила !!!)))
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16.09.2021 22:40 Ответить
Треба препарати змінювати - кокс на галоперідол...і санаторне лікування...пожиттєво
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16.09.2021 22:54 Ответить
Идиот
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16.09.2021 22:45 Ответить
Ідіот,це не надовго-це назавжди !!!)))
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16.09.2021 22:58 Ответить
Лысого взяли в группу?
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16.09.2021 23:02 Ответить
А чому не Офіс?
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16.09.2021 23:10 Ответить
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16.09.2021 23:20 Ответить
Я до конца не понимаю почему так вцепились в эту трубу. Прошло время. Поменялись времена. Надо думать откуда брать бабки. Я двадцать раз прошёл на катере по всему Днепру. Огромнейшая не используемая артерия через всю Украину с выходом в мир. Днепр вообще не используется. Один Нибулон что то тягает и все. Это 900 км в длину и минимум 5 метров глубины и максимально около 60 в районе Запора. Днепр огромен и пуст. Николаев и Херсон там хоть какая то жизнь. А так все, пусто. Днепр надо осваивать. И там те миллиарды которые могут быть у Украины. Это и рабочие места. Это и учебные заведения. Это индустрия. А они вцепились в трубу и молят у врага прокачку газа.
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16.09.2021 23:25 Ответить
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16.09.2021 23:25 Ответить
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17.09.2021 00:00 Ответить
Наконец то делом занялись, до это весь пар уходил в свисток - СП 2 не будет достроен, не будет работать и тд и тп
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16.09.2021 23:30 Ответить
Переживаю за родовитого аристократа(он же-"козырь";он же-ермак)-не жалеет зеля такого ценного кадра Ну куда не плюнь-везде ермак. А если б его не было? Здесь,кто-то написал,что он ещё по вечерам немного шьёт
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16.09.2021 23:31 Ответить
Ну це ж треба. До української влади дішло що вона проживає в енергетично залежній країні. Це прогресс. До речі в цьому році Україна празднувала 30 річчя своєї незалежності, хочеться спитати на цей привід, від кого або від чого вона стала незалежна?
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16.09.2021 23:36 Ответить
Шут гороховый. Поздно пить Боржоми.
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17.09.2021 00:00 Ответить
Раз єрмак (козирь) керівник - значить точно хана.
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17.09.2021 00:08 Ответить
Еще один никчемный мыльный пузырь типа "Крымской платформы".
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17.09.2021 00:43 Ответить
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17.09.2021 01:04 Ответить
Они уже построены. Не с чем бороться . Зато зряплаты по миллиарду себе нарисуют.
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17.09.2021 01:55 Ответить
ОПУщені зрадники плодять як приводи для відволікання від ЗРАДИ так й приводи здаватися дієвими та продуктивними- а НАСПРАВДІ ЧЕРГОВІ МУЛЯЖІ КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ
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17.09.2021 02:02 Ответить
Зеурродец отдай народу народное - ГАЗ!!!
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17.09.2021 03:49 Ответить
А РЕГУЛИРОВАТЬ КАК БУДЕМ !?
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17.09.2021 04:17 Ответить
В группе подобралась подходящая компашка. Где-нибудь, на заднем дворе Банковой разведут костерок, будут вокруг него ритуально скакать с бубнами и камлать, насылая на обходящие Украину газопроводы разгерметизации, течи, порывы и все прочие аварийные ситуации. Но надо ж ещё создать статистическую подгруппу учёта принятых группой мер, осуществлённых мероприятий и, главное, - достигнутых побед - чем не повод привлечь в группу знатнейших бабищ? Опять таки, кто-то же должен членам группы и на этом их "нелёгком поприще"© за казённый счёт обеспечивать досуг, создание деловой атмосферы и поднятие боевого тонуса.
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17.09.2021 04:57 Ответить
Надо было изначально думать мозгами, а не амбициями. А теперь труба пойдет на металлолом. Все прекрасно знают, что ЕC никогда не откажется от природного российского газа, и не перейдет на сланцевый из США, который в разы дороже, даже при нынешней цене на природный газ. Там, в отличие от нашего правительства, думают о людях, а не о том, как угодить ЕС, США и МВФ.
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17.09.2021 06:41 Ответить
Не хватает клоунов из квартала.

Ониже так круто разбираются в политике, до сих пор пороха песочат в своем недошоу.

Без них не обойтись
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17.09.2021 08:01 Ответить
Бєня "развлікаїться",що воно там ,ще придумало і насміхається з українців і "Омєрікі"?Тупий ж... д!
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17.09.2021 08:24 Ответить
Ну, куда вы так торопитесь! Нужно все обдумать!
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17.09.2021 08:49 Ответить
Хочеш завалити справу-створи комісію або робочу групу.
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17.09.2021 09:03 Ответить
Только за последнее время построено 5 (Карл) газопроводов , минуя Украину .

Какая комиссия ( вопрос).

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17.09.2021 09:24 Ответить
 
 