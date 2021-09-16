Зеркаль: "Северный поток-2" для Германии - это рабочие места, дешевый ресурс и 13% годовых

ФРГ поддержала строительство газопровода "Северный поток-2", потому что оно выгодно этой стране сразу по нескольким параметрам.

Об этом советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила в эфире ток-шоу на канале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"Немцы не "впрягались" в "Северный поток-2". На самом деле они зарабатывают уже сейчас, потому что они выделили деньги в кредит. Это консорциум, в котором европейские компании финансируют строительство проекта и получают 13% годовых в любом случае - работает этот газопровод или не работает. Это не только бизнес - это рабочие места. Очень многое. Это конкурентные преимущества для химиков, работающих в Германии. Это очень большая польза для машиностроения. Это более дешевый ресурс. Кроме того, Германия отказывается от ядерной энергетики и хочет избавиться от угольной генерации, поэтому ей нужен дополнительный энергетический ресурс", - пояснила Зеркаль.

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