Зеркаль: "Северный поток-2" для Германии - это рабочие места, дешевый ресурс и 13% годовых
ФРГ поддержала строительство газопровода "Северный поток-2", потому что оно выгодно этой стране сразу по нескольким параметрам.
Об этом советница министра энергетики Лана Зеркаль заявила в эфире ток-шоу на канале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.
"Немцы не "впрягались" в "Северный поток-2". На самом деле они зарабатывают уже сейчас, потому что они выделили деньги в кредит. Это консорциум, в котором европейские компании финансируют строительство проекта и получают 13% годовых в любом случае - работает этот газопровод или не работает. Это не только бизнес - это рабочие места. Очень многое. Это конкурентные преимущества для химиков, работающих в Германии. Это очень большая польза для машиностроения. Это более дешевый ресурс. Кроме того, Германия отказывается от ядерной энергетики и хочет избавиться от угольной генерации, поэтому ей нужен дополнительный энергетический ресурс", - пояснила Зеркаль.
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История доказала, что она НИЧЕМУ не учит.
Они у них только выходит в защите ЛГБТ и борьбе с сектизмом?!!
Оборона держави і енергетична безпека , це повинно бути на першому плані , ЗАВЖДИ , незалежно від того яка влада . Інакше шантаж України паРашою , і енергетична війна , ніколи не припиняться . .
Если бы энергоэффективность украинской экономики была хотя бы такой, как у "колхозника" Лукашенко, то Украине бы вполне хватило собственной добычи газа.
В тебе винуваті всі , а ти тіпа - нє при дєлах , так .? Зате повчати інших - мастак . Ти що , якийсь особливий , вища каста , голуба кров ? Поки ти воюєш з "неправильними" українцями , вони воюють моцкалями . Справжніми ворогами України . Зрозумів ,, шароварник сраний .? .
А від нинішньої влади я нічого й не очікую . Я лише подлився своєю думкою .
Мені здається що німці з американцями вирішили таким чином "простимулювати" наших можновладців для проведення реформ.Бо по їншому їм не доходить,та й навіщо в них все добре,продерибанили бюджет,жити можна.А тут такий поворот,що працювати потрібно а не відосики пилить.
Мы хотим усиления санкций против рашки, а сами-то ввели санкции ?
Вот и немцы логично рассуждают - если Украина торгует с агрессором, зарабатывает деньги на этом, почему нам нельзя ?
Бизнес Германии привел Гитлера к власти - нет ничего более прибыльного, чем производство вооружения. Германия также пестовала и стимулировала другого монстра - военно-промышленный комплекс сталинского СССР - планету охватила гонка вооружений, которая с локальных конфликтов переросла в Мировую войну. В конце ХХ-го и вначале ХХІ -м столетие распространение ядерного оружия и связанные с ним угрозы самоуничтожения, привели к ГИБРИДИЗАЦИИ политики - теперь обладающий энергоресурсами может покорять иные земли и иные народы. И опять Германия и наследница сталинского СССР РФ ввергают Европу в кризис который может стать кризисом мирового масштаба. Вот такой оказалась Großmutter всея Европы Меркель... Гитлер, по сравнению с Großmutter всея Европы Меркель, просто злой полицейский...