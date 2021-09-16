РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10074 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 960 11

Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА

Школы в Киевской области, где не будет вакцинировано 80% работников, закроют, - ОГА

В Киевской области школы, в которых будет недостаточно вакцинированных против коронавируса работников, закроют при введении в регионе "желтой" зоны карантина.

 Об этом 16 сентября во время рабочей поездки в Вишневое сообщил глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-службу ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", – сказал Володин.

Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них "больше не будет".

Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4111) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:29
+2
Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:03
+2
Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
показать весь комментарий
16.09.2021 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:03 Ответить
так учителям это и надо.. им лучше из дома "преподовать" чем на работу ездить
показать весь комментарий
16.09.2021 23:21 Ответить
Писали что "из дома" уже не будет. Да и в этой новости сказано, что онлайн уроки отменяются. Так что или работать или не работать.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:42 Ответить
а цe зараз свiтова тeндeнцiя у bудь-якiй сфeрi. всe таки люди щe тe говно i кращe тусити подалi вiд них.
показать весь комментарий
17.09.2021 00:18 Ответить
Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
показать весь комментарий
16.09.2021 23:29 Ответить
зeлeнi лишe копiюють тe що роbить європа при чому beздумно
показать весь комментарий
17.09.2021 00:20 Ответить
Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
показать весь комментарий
16.09.2021 23:42 Ответить
Надеюсь что да
показать весь комментарий
17.09.2021 08:08 Ответить
вот детки порадуются.. учить ничего не надо будет..все станут похожими на Васю и пойдут на пост главы Киевской областной госадминистрации
показать весь комментарий
17.09.2021 06:23 Ответить
Володін тупий як і всі кцп. Ну буде 85% учителів вакциновано і що? У київських класах по 35 учнів без масок і з порушенням усіх санітарних норм. Позаражають один одного і потягнуть додому. Зелені подонки хочуть знищити українців
показать весь комментарий
17.09.2021 19:13 Ответить
 
 