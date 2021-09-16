Магучих: Для спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях

Легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала о новых правилах для спортсменов.

Об этом она рассказала в интервью "Информатор FM", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос о том, появились ли инструкции для спортсменов о том, как себя вести, Магучих сказала: "Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем".

Также спортсменка пожаловалась на то, как ей было эмоционально тяжело из-за скандала, вызванного фото с россиянкой.

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"Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это", - сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.