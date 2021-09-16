Магучих: Для спортсменов создали инструкции, как вести себя на соревнованиях
Легкоатлетка Ярослава Магучих, дважды попавшая в скандал из-за фотографий с российской спортсменкой, рассказала о новых правилах для спортсменов.
Об этом она рассказала в интервью "Информатор FM", сообщает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос о том, появились ли инструкции для спортсменов о том, как себя вести, Магучих сказала: "Инструкции появились, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем".
Также спортсменка пожаловалась на то, как ей было эмоционально тяжело из-за скандала, вызванного фото с россиянкой.
"Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это", - сказала Магучих и поблагодарила тренера, своих родителей и многих других людей, которые ее поддерживали.
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а бензин и дизтопливо оттуда-же?
А числяться військовослужбовцями, бо треба їм десь числитись. Бо якщо людина тільки спортсмен, то значить, що він професіонал, а професіонали не мають права виступати на олімпійських іграх. Тому такі спортсмени у всіх країнах десь числяться. Наприклад спортсмени США в основному числяться студентами. І ото багато років на 1-му курсі. Хоча деякі може і якось вчаться.
Тоиу треба з розумінням відноситись.
Дівчинка навіть волає - АНУЛЮЙТЕ МЕНІ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, думаю ії в цьому треба підтримати. Кацапський пашпорт і на вихід в Кремляндію
Ласицкене уже 28 лет. Наверняка скоро пойдет на спад. А продолжить ее достижения в московии наверно некому.
Похоже ФСБ дало ей поручение подлезать к очень перспективной Магучих, в которой по возрасту все впереди, чтобы попадать в совместный снимок. Это видно и по второму снимку. В расчете на гиперактивных лохов среди украинцев, которые на этой почве будут травить наивную почти ребенка и спровоцировать смену ее гражданства. Многоходовые комбинации. А может большинство и не лохи, а профессиональные провокаторы ФСБ.
На следующих олимпийских играх Магучих будет старше и гибче и не позволит ФСБ манипулировать собой. Кроме того, как старушка, Ласицкене наверно уже не будет на играх.