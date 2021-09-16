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В случае возвращения "Скифского золота" Украине придется заплатить музею 122 тыс. евро за хранение коллекции

В случае возвращения

В случае вынесения судом решения по делу о "Скифском золоте" в пользу Украины страна должна будет выплатить музею Аллард Пирсон более 122 тыс. евро за хранение коллекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным Министерства юстиции Украины, требования музея в части компенсации расходов на хранение экспонатов составляли 304 038,24 евро и проценты от них, однако были удовлетворены частично – на сумму 111 689,08 евро и проценты от них (2%) годовых.

Учитывая, что 16 января 2017 года представителями крымских музеев был инициирован апелляционный пересмотр упомянутого решения, оно не вступило в законную силу до вынесения решения апелляционным судом.

"Как было сообщено юридическим советником Украины, фирмой Bergh Stoop&Sanders NV, учитывая то, что в своем заявлении музей не указал, что 304 038,24 евро является компенсацией расходов, понесенных за конкретный промежуток времени, а также то, что решение суда в этой части не будет обжаловано музеем, оно является окончательным и обязательным после вынесения решения Апелляционным судом города Амстердам", – сообщили в Минюсте Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по возвращению "скифского золота" в Украину, - Джапарова

Таким образом, сумма затрат на хранение коллекции, которую необходимо будет выплатить в случае решения суда в пользу Украины, составит 122 717,24 евро (из расчета 2% годовых, что на 15.09.2021 составляет 11 028,16 евро и 111 689,08 евро), пояснили в министерстве.

Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Также читайте: Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин

Автор: 

золото (224) Минюст (1748) Нидерланды (1569)


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Топ комментарии
+24
Пусть заплатят оккупанты , которые прислали апелляцию на решение суда о возвращении скифского золота Украине , благодаря чему экспонаты долго хранились в музее ...
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16.09.2021 23:24
+15
Ахрінєть! У нас ледь не вкрали національний скарб, що доводилось доводити в суді. Так ми ще і винні комусь. Треба висунити зустрічний позов - за незаконне володіння багатством іншої країни.
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16.09.2021 23:22
+14
развод на ровном месте - 7 лет пользовались чужим имуществом, как хотели, и отказывались вернуть, а теперь владелец им еще и денег должен
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16.09.2021 23:47
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Значит, придётся заплатить. Т.к. эти экземпляры - бесценные.
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16.09.2021 23:19 Ответить
Рішення на користь України прийнято 14 грудня 2016... Москалі апеляцію подали 28 березня 2017.. У мене питання що робило міністерство і взалі влада бариги..? Торгувало безцінними реліквіями
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17.09.2021 00:00 Ответить
№45
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17.09.2021 00:20 Ответить
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Источник:
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17.09.2021 00:53 Ответить
що прада не подобається ?
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17.09.2021 15:39 Ответить
Прада нравится жене, мне не очень.
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17.09.2021 17:59 Ответить
Заодно расскажи чем занимается ОПАа ***********

03 сентября 2021, 12:08
Суд в Амстердаме огласит решение по делу о «скифском золоте» в конце октября - Джеппар
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17.09.2021 00:56 Ответить
Кстати, можно потом по приезду выставку организовать.
2 доллара билет.
И за 2 недели окупится.
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16.09.2021 23:21 Ответить
может им ху.м по носу поводить?
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16.09.2021 23:52 Ответить
Ахрінєть! У нас ледь не вкрали національний скарб, що доводилось доводити в суді. Так ми ще і винні комусь. Треба висунити зустрічний позов - за незаконне володіння багатством іншої країни.
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16.09.2021 23:22 Ответить
просто скоты!
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16.09.2021 23:33 Ответить
Дійсно. Це, якби я, наприклад, надав свої кошти у тимчасове користування якійсь банківській установі. Очікуючи, звісно, заробити на цьому якісь відсотки за користування моїм капіталом.

Але банк, навпаки, зажадав би за те, що він користувався моїми коштами, щоб я ще й заплатив йому за це... Брєдова ситуація...
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17.09.2021 02:17 Ответить
Вы удивитесь, но сейчас в Германии именно это и происходит.

Друг мне пишет оттуда что банки настолько насытились депозитами что вводят банковский 'налог' на хранение вашего депозита.

Пруфы погуглите сами- лень искать ссылку
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17.09.2021 13:40 Ответить
Пруфы)) mknews.de/social/2020/09/22/germaniya-eshhe-odin-bank-vvodit-sbory-za-khranenie-sberezheniy.html
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17.09.2021 13:42 Ответить
Я теж чув подібні історії.

Да пашлі ані лєсом! Нафіг! І дуже хутко! )))
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17.09.2021 21:20 Ответить
Пусть заплатят оккупанты , которые прислали апелляцию на решение суда о возвращении скифского золота Украине , благодаря чему экспонаты долго хранились в музее ...
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16.09.2021 23:24 Ответить
Не все так просто. Изначально, экспонат должны были вернуть в музей, который предоставил экспозицию, а это "крымский музеи". Украина заблокировала данный процесс через суд и получила решение о возврате в Украину (поскольку музей украинский и за золото как культурное наследие согласно ЮНЕСКО отвечает Украина), те подали апелляцию. Апелляцию подавали "крымские музеи" и подавали они ее типа как "украинские юрлица".....

Так что пусть уж будет так! Еще неплохо бы, разобраться, выставлял ли музей данную коллекцию, пока шли судебные тяжбы, а то может оказаться, что должны не мы, а хитросделанный музей!!!
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17.09.2021 09:32 Ответить
Надо учитывать , что " скифское золото " - собственность государства Украина , а не крымских музеев . так что суд Амстердама принял странное решение (мягко будет сказано ) , взять апелляцию к рассмотрению ...
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17.09.2021 13:26 Ответить
Вопрос определения собственности и собственника - это вопрос национального законодательства конкретной страны и признания ее законодательных актов другими странами. Вот и получилось что мы собственники по нашему законодательству, а РФ типа тоже собственник но по своему (даже если мы понимаем, что это не так - это факт). Вот суд Амстердама и решал кому дать предпочтение....

С моей точки зрения, суд тоже не должен быть брать апелляцию к рассмотрению, поскольку по сути юридические лица РФ ("музеи крыма") отношения к данному золоту не имеют, а договор заключен Украинским юрлицом, причем государственной формы собственности. На худой конец можно потом иск в суд на сам суд, с требованием возмещения расходов на хранение ценностей связанный с незаконным рассмотрением апелляции
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17.09.2021 14:55 Ответить
Чому так довго триває процес ?

Коли нарешті буде винесене остаточне рішення ?
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16.09.2021 23:28 Ответить
швидко тільки ПП-2 будується ...
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16.09.2021 23:32 Ответить
с*ки эти нидерланды. Держат нашу собственность, иммитируя слабоумие, что они не знают чей крым, так еще и деньги наваривают!!

Просто скоты нидерские.
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16.09.2021 23:33 Ответить
"в случае" - я ж недавно говорил - петухи голландские, отдайте ***** , может скидку за газ даст и самолеты сбивать не будет!!!
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16.09.2021 23:43 Ответить
развод на ровном месте - 7 лет пользовались чужим имуществом, как хотели, и отказывались вернуть, а теперь владелец им еще и денег должен
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16.09.2021 23:47 Ответить
_Нет слов. Сперва скоты пытаются ограбить, а после выставляют владельцу счёт за то... что у них пребывало награбленное!
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16.09.2021 23:49 Ответить
таких друзей за ...и в музей
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16.09.2021 23:50 Ответить
Підерланди не проти підзаробити на краденому. Нічого особистого, просто бізнес. Рашка не збивала Боїнг і не окупувала Крим. Це все - просто непорозуміння. Суд розбереться
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17.09.2021 00:10 Ответить
Чесно кажучи,вся ця ситуація з не відтаванням цієї колекції є трохи дивною.Якось трудно собі уявити,щоб,наприклад,Лувр позичив Прадо «Мону Лізу» на два місяці,а Прадо взяв і через два місяці «Мону Лізу» Лувру не віддав.І ще б за це невчасне віддавання,щей гроші вимагав.Та то би було стільки крику на весь світ!Прадо би завалили такими судовими позовами,що він би просто збанкрутував!А тут,Україна роками судиться,гроші має заплатити і ще й нема впевненості,що їй ту колекцію віддадуть!Єдине,що проходе в голову,знаючи,який бардак твориться з музеями у нашій державі,що цей музей,який дав добро на вивіз колекції до Нідерландів-не був державним.,або був подарований кацапам,як Лавра Київська
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17.09.2021 00:50 Ответить
скорее кто-то очень хотел поиметь себе в закордонную хатынку исторических ценностей нахаляву (или часть, как обычно у наших можновладцев всякие Библии и иконы средневековые оказываются, типа, вложение бабла или статус, хз зачем им оно на кухне), но тут кацапы оккупировали Крым и внезапно все вылезло на поверхность и сп*издить стало проблематично, а то буржуи не поймут-сс, дикари.
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17.09.2021 09:18 Ответить
заплатити всю суму і потім виставити рахунок "за воду" нідерландському посольству на 123 тис. євро! Якщо не оплатять - ВІДКЛЮЧИТИ ВОДУ!
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17.09.2021 01:19 Ответить
Орда подала беспочвенный иск после оккупации части Украины, суд вопреки здравому смыслу и международному праву принял его к рассмотрению (т. е. фактически признал право ***** на аннексию, иначе что еще он собирался устанавливать), а заплатить за этот абсурд голландцы решили принудить тоже Украину.

Украину, которая почти 8 лет подвергается агрессии "истца", оружием которого каждый день убиваются украинцы, "истцом", который к тому же сбил над оккупированной территорией Украины пассажирский самолет, где половина или больше из 298 человек были голландцами.

Стыдно должно быть голландским музейщикам и судьям за такое проституирование перед дикарями, за пренебрежение к территориальной целостности Украины, которую голландские дипломаты формально признают, а музей и суды по факту игнорируют с момента начала оккупации Крыма и до сих пор.

Лицемеры с двойной моралью, а может еще хуже, полное их безразличие к судьбе пострадавших от "истца" своих соотечественников. По большому счету, это одно дело - война оккупантов против Украины связывает вместе и дело о сбитом ими самолете и требование оккупантов к голландцам через иск признать аннексию Крыма.
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17.09.2021 04:33 Ответить
Украине нужно подать в суд на ЕС за фінансироование войни в Украине, газ покупают каждий день я так думаю, у на бюджет уменьшился на 50 ярдов на 8 лет, вот на 400 ярдов иск, вииграть не знаю а нерви попортить и показать что они га.ндони получится
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17.09.2021 09:19 Ответить
Отакі вони "європейські друзі".
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17.09.2021 04:34 Ответить
С такими ублюдочными союзниками и врагов не надо...

Печалльно, но факт
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17.09.2021 04:42 Ответить
коли це голандські наркомани були союзниками українців??
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17.09.2021 05:49 Ответить
Бл...дь гнилее народ только....не хочу говорить, нужно подать в суд за кражу имущества!!!! Если вор украл, то потом еще и счет виставит, вообще ***.лись
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17.09.2021 06:52 Ответить
За всім цим гівном є конкретна особа, треба вже показати цю морду, де вона живе, які в неї расходи та доходи, а саве головне це фото цього калісіма
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17.09.2021 06:57 Ответить
З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каменями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею прокляті російські окупанти поцупили і вивезли 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році у ворожу Росію злочинно вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і ін. Всі ці незліченні українські скарби все золото було викрадено личаковими ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську потім і комуно-фашистську личакову Росію, і де поки незаконно перебувають до рішення міжнародних судів. І наполегливості в цьому питанні нашої проукраїнської влади. І не такої як зараз неришучої і продажної антиукраїнської прокремлівської владою ЗЕбілів - капітулянтів.
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17.09.2021 07:05 Ответить
Так подайте в суд ЕСПЧ, зелені ніколи не подадуть
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17.09.2021 08:59 Ответить
Украинским чиновникам стоит не воровать ровно одну секунду, чтобы в казне сама собой образовалась такая сумма. Люди действительно хранили наши ценности, тратили немалые деньги на охрану. Надо платить. А уже потом выставить счет кацапам за понесенные убытки.
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17.09.2021 08:09 Ответить
Что курим?
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17.09.2021 08:28 Ответить
Похоже курит кацапские портянки.
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17.09.2021 11:53 Ответить
Это не деньги. М при чем тут пектораль ? Слава Богу она находится в Киеве
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17.09.2021 08:27 Ответить
Предлагаю заплатить, вывезти золото в Украину. Затем найти на нашей территории какое-нибудь имущество Нидерландов и наложить на него арест под любым предлогом. Потом потянуть несколько лет с судами и пересудами и заявить: "Ладно, отдадим, но вы нам должны за хранение 500 тыс. евро". Ну, или любую другую сумму.
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17.09.2021 08:29 Ответить
Да уже можно спецов отправить и они его привезли би, Израиль скореее всего так и сделал би
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17.09.2021 09:00 Ответить
а какого хрена надо было так долго его держать..... кидалы из Амстердама......
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17.09.2021 10:09 Ответить
Любой Мерседес из кортежа стоит больше 122 тысяч.
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17.09.2021 11:49 Ответить
 
 