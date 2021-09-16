В случае возвращения "Скифского золота" Украине придется заплатить музею 122 тыс. евро за хранение коллекции
В случае вынесения судом решения по делу о "Скифском золоте" в пользу Украины страна должна будет выплатить музею Аллард Пирсон более 122 тыс. евро за хранение коллекции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По данным Министерства юстиции Украины, требования музея в части компенсации расходов на хранение экспонатов составляли 304 038,24 евро и проценты от них, однако были удовлетворены частично – на сумму 111 689,08 евро и проценты от них (2%) годовых.
Учитывая, что 16 января 2017 года представителями крымских музеев был инициирован апелляционный пересмотр упомянутого решения, оно не вступило в законную силу до вынесения решения апелляционным судом.
"Как было сообщено юридическим советником Украины, фирмой Bergh Stoop&Sanders NV, учитывая то, что в своем заявлении музей не указал, что 304 038,24 евро является компенсацией расходов, понесенных за конкретный промежуток времени, а также то, что решение суда в этой части не будет обжаловано музеем, оно является окончательным и обязательным после вынесения решения Апелляционным судом города Амстердам", – сообщили в Минюсте Украины.
Таким образом, сумма затрат на хранение коллекции, которую необходимо будет выплатить в случае решения суда в пользу Украины, составит 122 717,24 евро (из расчета 2% годовых, что на 15.09.2021 составляет 11 028,16 евро и 111 689,08 евро), пояснили в министерстве.
Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.
"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
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03 сентября 2021, 12:08
Суд в Амстердаме огласит решение по делу о «скифском золоте» в конце октября - Джеппар
2 доллара билет.
И за 2 недели окупится.
Але банк, навпаки, зажадав би за те, що він користувався моїми коштами, щоб я ще й заплатив йому за це... Брєдова ситуація...
Друг мне пишет оттуда что банки настолько насытились депозитами что вводят банковский 'налог' на хранение вашего депозита.
Пруфы погуглите сами- лень искать ссылку
Да пашлі ані лєсом! Нафіг! І дуже хутко! )))
Так что пусть уж будет так! Еще неплохо бы, разобраться, выставлял ли музей данную коллекцию, пока шли судебные тяжбы, а то может оказаться, что должны не мы, а хитросделанный музей!!!
С моей точки зрения, суд тоже не должен быть брать апелляцию к рассмотрению, поскольку по сути юридические лица РФ ("музеи крыма") отношения к данному золоту не имеют, а договор заключен Украинским юрлицом, причем государственной формы собственности. На худой конец можно потом иск в суд на сам суд, с требованием возмещения расходов на хранение ценностей связанный с незаконным рассмотрением апелляции
Коли нарешті буде винесене остаточне рішення ?
Просто скоты нидерские.
Підерланди не проти підзаробити на краденому. Нічого особистого, просто бізнес. Рашка не збивала Боїнг і не окупувала Крим. Це все - просто непорозуміння. Суд розбереться
Украину, которая почти 8 лет подвергается агрессии "истца", оружием которого каждый день убиваются украинцы, "истцом", который к тому же сбил над оккупированной территорией Украины пассажирский самолет, где половина или больше из 298 человек были голландцами.
Стыдно должно быть голландским музейщикам и судьям за такое проституирование перед дикарями, за пренебрежение к территориальной целостности Украины, которую голландские дипломаты формально признают, а музей и суды по факту игнорируют с момента начала оккупации Крыма и до сих пор.
Лицемеры с двойной моралью, а может еще хуже, полное их безразличие к судьбе пострадавших от "истца" своих соотечественников. По большому счету, это одно дело - война оккупантов против Украины связывает вместе и дело о сбитом ими самолете и требование оккупантов к голландцам через иск признать аннексию Крыма.
Печалльно, но факт