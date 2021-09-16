Призываем РФ освободить Джеляла и других политзаключенных в оккупированном Крыму, - США в ОБСЕ
Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще более 100 крымских политзаключенных.
Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Мы призываем Россию немедленно освободить Наримана Джелялова, Азиза и Асана Ахтемова, Эльдара Одаманов и Шевкета Усеинова, а также более 100 других крымских политзаключенных, которых она несправедливо заключила в тюрьму. Россия должна прекратить безосновательные и мстительные репрессии против крымскотатарской общины", - заявила американская дипломатка на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Она обратила внимание на сообщения, к задержанным крымских татар применялись пытки, и их "признания" в якобы причастности к диверсии были выбиты пытками.
В миссии США при ОБСЕ также отметили, что арест и обвинения Джелялова в "диверсии" многими рассматривается как месть России первому заместителю председателя Меджлиса за его участие в саммите Крымской платформы.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
11 августа 2021 г.
Недалеко от Белгорода следователь Новиков и другие сотрудники полиции, одетые в гражданскую одежду, задерживают Сергея Люлина. Они заталкивают верующего в багажное отделение микроавтобуса, его руки приковывают наручниками к поручням, находящимся под потолком по обеим сторонам салона, а ноги - скотчем к сиденью. В таком положении Сергея этапируют в СИЗО Симферополя. Поездка занимает 16 часов. В пути сотрудники иногда предлагают Сергею поесть или попить, но он отказывается.
https://jw-russia.org/cases/yalta2.html Дело Кузьо
https://jw-russia.org/news/2021/03/7.html В Ялте прошла волна обысков в домах верующих. Возбуждено новое уголовное дело