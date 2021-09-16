Призываем РФ освободить Джеляла и других политзаключенных в оккупированном Крыму, - США в ОБСЕ

Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще более 100 крымских политзаключенных.

Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Мы призываем Россию немедленно освободить Наримана Джелялова, Азиза и Асана Ахтемова, Эльдара Одаманов и Шевкета Усеинова, а также более 100 других крымских политзаключенных, которых она несправедливо заключила в тюрьму. Россия должна прекратить безосновательные и мстительные репрессии против крымскотатарской общины", - заявила американская дипломатка на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она обратила внимание на сообщения, к задержанным крымских татар применялись пытки, и их "признания" в якобы причастности к диверсии были выбиты пытками.

В миссии США при ОБСЕ также отметили, что арест и обвинения Джелялова в "диверсии" многими рассматривается как месть России первому заместителю председателя Меджлиса за его участие в саммите Крымской платформы.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.