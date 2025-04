Всемирный Банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business, попадание в ТОП-10 которого Зеленский обещал за 3-4 года

Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

"Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчетов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию Doing Business", – говорится в сообщении.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии. Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудника банка.

"В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", – пообещали в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Doing Business считался индикатором благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для созданий и функционирования местной компании. Совокупный показатель страны в Doing Business составляется по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов.

Украина в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.

Также смотрите: Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль. ВИДЕО