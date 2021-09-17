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Всемирный Банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business, попадание в ТОП-10 которого Зеленский обещал за 3-4 года

Всемирный Банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business, попадание в ТОП-10 которого Зеленский обещал за 3-4 года

Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

"Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчетов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию Doing Business", – говорится в сообщении.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии. Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудника банка.

"В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", – пообещали в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Doing Business считался индикатором благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для созданий и функционирования местной компании. Совокупный показатель страны в Doing Business составляется по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов. 

Украина в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.

Также смотрите: Цель украинского правительства - топ-30 в рейтинге Doing Business, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

Всемирный Банк (446) Зеленский (20185) рейтинг (1635) Doing Business (6)


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Топ комментарии
+8
кому он там еще что обещал? рекомендую напрячься))
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17.09.2021 00:06
+6
Блазень все життя ганяється за рейтингами.
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17.09.2021 00:15
+4
Как всегда с3,143дел.
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17.09.2021 00:07
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кому он там еще что обещал? рекомендую напрячься))
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17.09.2021 00:06 Ответить
Как всегда с3,143дел.
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17.09.2021 00:07 Ответить
І що та Бубачка тільки не обіцяла...
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17.09.2021 00:07 Ответить
"Я вам нічєво нє должен. Дякую, дуже дякую!" Хотіли - їжте, не обляпайтесь

https://www.youtube.com/watch?v=8CbGHxrtd7A
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17.09.2021 00:26 Ответить
Дяка! Це шедевр!!!
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17.09.2021 00:37 Ответить
Украина в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций. Источник:
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17.09.2021 00:14 Ответить
Блазень все життя ганяється за рейтингами.
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17.09.2021 00:15 Ответить
Представляешь, как он в школе шантажировал и задалбывал учителей, чтобы ему, не смотря на очевидную тупость, ставили хорошие оценки?
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17.09.2021 00:49 Ответить
А это не правильно?
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17.09.2021 09:47 Ответить
До нього не доходить що зараз він президент, а не квнщик.
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17.09.2021 09:53 Ответить
Съезд с темы не зачетный. Еще раз: "Гоняться за рейтингами" - это не правильно?
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17.09.2021 10:46 Ответить
Мені до лампочки твій зачот-незачот.
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17.09.2021 10:50 Ответить
Понимаю. Ответа особо и не ожидал. Серануть и в кусты - это ваше все. Это называется "клаводрочерство".
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17.09.2021 11:00 Ответить
От блін, і тут уже встиг насрати.
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17.09.2021 01:37 Ответить
Намазал на рейтинг зарплату учителям и медикам в 25 000 и ты в ТОПике,элементарно Ватсон....
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17.09.2021 05:43 Ответить
Ну, не получилось. Что поделать, обстоятельства сильнее меня.
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17.09.2021 06:14 Ответить
Рада виконавчих директорів групи Світового банку ніяким боком не бажає приймати участь у клоунському балагані прездобола Зєлі..)

походу, притомні люди швидше згорнуть бізнес аніж мати справу з брехливими зеленими аніматорами-аматорами та їхніми воровато-бородатими нянями
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17.09.2021 07:56 Ответить
Нє-нє, а як же зелені інвестиційні няні!? Це ж таке потужне ноухау від трускавецьких керманичів!
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17.09.2021 09:14 Ответить
чо-то вспомнился еще один володя, который обещал вывести свою страну в 5-ку крупнейших экономик мира
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17.09.2021 09:47 Ответить
Разрушил, он же БЕДОНОСЕЦ
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17.09.2021 10:21 Ответить
 
 