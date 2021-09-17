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Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона Остин Ллойд

Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона Остин Ллойд

План США по оказанию помощи Австралии в получении атомных подлодок позволят австралийским ВМС существенно повысить свои возможности, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Кроме того, по словам Остина, такие подлодки позволят "усилить сдерживающий фактор в регионе".

Данный проект вызвал споры на Западе, так как ради него Австралия была вынуждена отказаться от контракта с Францией на поставку подлодок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

Ранее сообщалось, что МИД Франции сожалеет в связи с решением Австралии разорвать контракт на поставку французских подводных лодок австралийским ВМС.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, речь идет о серьезной потере доверия. "Я действительно разгневан, это одностороннее жесткое и непредсказуемое решение", - сказал министр в четверг в эфире радиостанции Франс Энфо.

В то же время Ле Дриан отметил, что в решении Австралии наличествует много неясностей.

"Заявлениям, которые были сделаны, недостает четкости. Ничего не закончено. У нас существует контракт, австралийцы должны будут дать объяснения", - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин обязательно приедет в Украину. Будем ждать его визит, - Зеленский

Автор: 

Австралия (429) Великобритания (4912) подводная лодка (193) США (26313) Остин Ллойд (420) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+9
Франции прилетел ответ за заигрывания с РФ и Китаем.
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17.09.2021 01:35
+9
С Мистралями все правильно сделали. Не дали дикарям лишнюю дубинку.
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17.09.2021 02:45
+8
Китай - главная угроза. И логично что насыщают именно Австралию вооружениями
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17.09.2021 01:08
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Фигня. В ОПе сказали шо мы первые в очереди
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17.09.2021 00:45 Ответить
ОП с электоратом ЗЕ живут в другой реальности.
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17.09.2021 00:47 Ответить
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17.09.2021 07:21 Ответить
Пане Акваріус, сподіваюся, Ви зайдете на цю гілку і розкажете, що там австралійська влада наробила і чому розірвала контракт з французами, і як краще.
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17.09.2021 01:05 Ответить
Китай - главная угроза. И логично что насыщают именно Австралию вооружениями
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17.09.2021 01:08 Ответить
Японію, П.Корею і Тайвань потрібно наповнювати ******** зброєю проти китаєз. У австралію поки що лише антпрктичні пінгвіни збираються нападати.
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17.09.2021 09:12 Ответить
Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд. Источник:

Франція має менше ресурсів,ніж Україна,але будує на порядки більше.
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17.09.2021 01:22 Ответить
Поставте у Франції президентом Кучму і вона перестане будувати.

Побільшає Порше та Майбахів на вулицях Парижа та хатинок

на Рів'єрі.
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17.09.2021 11:45 Ответить
A ведь французов предупреждали: не надо вводить апартеид населения на "чистых" и "нечистых". Но они не поняли.

Теперь поймут что карман - самое болезненное место на теле.
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17.09.2021 01:35 Ответить
Франции прилетел ответ за заигрывания с РФ и Китаем.
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17.09.2021 01:35 Ответить
Смешно, кидалы французы вспомнили про контракты. Представляю как будут зубоскалить в рашке.
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17.09.2021 02:13 Ответить
А сколько раз они кинули Израиль?

Оплаченные Миражи, торпедные катера- запретили поставки.

Так евреи им вставили как следут

Миражи за год начали делать сами с американскими двигателями- летают до сих пор, все катера угнали из их Шербура кажется.

Начали строить сами потом.

Теперь пусть пожуют тва ри у австралийцев.
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17.09.2021 03:34 Ответить
Французов кинули на $90 миллиардов. Возможно этого бы не произошло, если бы они сами не устроили прецедент с Мистралями.
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17.09.2021 02:33 Ответить
С Мистралями все правильно сделали. Не дали дикарям лишнюю дубинку.
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17.09.2021 02:45 Ответить
Французи занадто "хитрожопі" - вони домовилися будувать за одну суму, але коли встало питання безпосереднього будівництва, то вони ціну подвоїли ... Це - РАЗ! Потім у односторонньому порядку спробували змінить умови контракту - за ним більша половина будівництва повинно було йти на австралійських підприємствах, а французи заявили що будуть будувать самі ... Це - ДВА! От і суди сам - чи варто мать справу з тими, у кого "сьогодні - ДВА а завтра - ПІВТОРА ..."?
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18.09.2021 08:26 Ответить
не кинули.

Кинули- это если бы получили товар и не заплатили за него.

Тут решили приобрести товар получше.

такова жизнь и бизнес
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17.09.2021 03:36 Ответить
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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17.09.2021 04:23 Ответить
НО ЛУЧШЕ МНОГО ПОДВОДНЫХ БЕСПЕЛОТНИКОВ !)
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17.09.2021 04:25 Ответить
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФЛАНГ !)
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17.09.2021 04:26 Ответить
Я вибачаюсь, а "БЕСПЕЛОТНИК" - це що?
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18.09.2021 16:11 Ответить
https://fainaidea.com/technologii/transport/boeing-vyigral-tender-armii-ssha-na-stroitelstvo-podvodnoj-lodki-orca-160542.html
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18.09.2021 16:49 Ответить
Придурь, що таке "беспИлотник", я знаю, ти поясни що то за звір "беспЕлотник"?
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18.09.2021 16:55 Ответить
ИДИ МАМКУ СВОЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧИ ДЯТЕЛ !!!
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19.09.2021 00:05 Ответить
А для чого мені когось вчити сабачіму нарєчію?
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19.09.2021 00:15 Ответить
МОЛОДЕЦ И ЭТО ПОНЯЛ, И ТО ЧТО ТЫ ДЯТЕЛ ПОНЯЛ !)
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19.09.2021 18:01 Ответить
Можна вивезти свинособаку з кацапстану, але неможливо вивести кацапстан з свинособаки.
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19.09.2021 18:35 Ответить
НА ПОСМОТРИ ОШИБКУ !!! https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Kraft_Foods
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19.09.2021 23:14 Ответить
Я ЗАМЕЧАЛ ЧТО СЛОВО ЖЛОБ, ГОВОРИТ САМ ЖЛОБ !!! А ЧТО ТАКОЕ ИЛИ КТО ТАКОЕ СВИНОСОБАКА !?)
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19.09.2021 23:19 Ответить
И ЗАЧЕМ ТЕБЕ ВЫВОЗИТЬ СВИНОСОБАКУ С КАЦАПСТАНА !?) ВОТ ТЫ ГНИДА И ПРОГОВОРИЛАСЬ !)

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19.09.2021 23:30 Ответить
Свинособака - людиноподібна істота що погано володія навіть кацапським нарєчієм, постійно хамить в інеті та ******** писати КапсЛоком, доволі тупа і примітивна істота. Мешкає, в основному, на кацапії. А я хз нах тебе вивезли з кацапії. А може й не вивезли...
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20.09.2021 10:27 Ответить
ТВОИ ФАНТАЗИИ ТАКИЕ ЖЕ ДЕРЬМОВЫЕ КАК ВЕЩЕСТВО В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ !)
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20.09.2021 11:19 Ответить
ХВантазії?!!! Свинособака, ти про що?
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20.09.2021 13:00 Ответить
Китайцы в ответ построят подлодку Курск...
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17.09.2021 05:38 Ответить
Не хватало Украине ещё строить свои подлодки.

Тогда в Крыму человечки отжали бы ещё и подводный флот.
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17.09.2021 11:48 Ответить
А "нахрєна" ті "подлодки" Україні зараз потрібні? Коли будуть виходить хоча-б у Середземне море - тоді і думать будуть про них А якщо Чорне море може буть "прострелене" ракетами середньої дальності у напрямку противника, то навіщо нам "білий слон"? Ні з одною країною Чорноморського басейну в України немає спірних питань (крім одної - а до неї і ракетами дістать можна!)

Кацапе! У нас люди не бундючаться і не погрожують сусідам зброєю, як твої господарі! Аби ви не полізли до нас - то ми і далі-б жили спокійно! І не "бий себе ногами в груди" , що ти "білорус" - від тебе "щами" смердить за версту!!!
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18.09.2021 08:35 Ответить
пуйло так старалось стать главным злодеем а назначили дядюшку Си, ему пуйлу обидно! пошло на арфе играть, может и на флейте или ещё на чём?

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17.09.2021 08:04 Ответить
 
 