Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона Остин Ллойд
План США по оказанию помощи Австралии в получении атомных подлодок позволят австралийским ВМС существенно повысить свои возможности, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
"Атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, по словам Остина, такие подлодки позволят "усилить сдерживающий фактор в регионе".
Данный проект вызвал споры на Западе, так как ради него Австралия была вынуждена отказаться от контракта с Францией на поставку подлодок.
Ранее сообщалось, что МИД Франции сожалеет в связи с решением Австралии разорвать контракт на поставку французских подводных лодок австралийским ВМС.
По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, речь идет о серьезной потере доверия. "Я действительно разгневан, это одностороннее жесткое и непредсказуемое решение", - сказал министр в четверг в эфире радиостанции Франс Энфо.
В то же время Ле Дриан отметил, что в решении Австралии наличествует много неясностей.
"Заявлениям, которые были сделаны, недостает четкости. Ничего не закончено. У нас существует контракт, австралийцы должны будут дать объяснения", - сказал он.
Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
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Франція має менше ресурсів,ніж Україна,але будує на порядки більше.
Побільшає Порше та Майбахів на вулицях Парижа та хатинок
на Рів'єрі.
Теперь поймут что карман - самое болезненное место на теле.
Оплаченные Миражи, торпедные катера- запретили поставки.
Так евреи им вставили как следут
Миражи за год начали делать сами с американскими двигателями- летают до сих пор, все катера угнали из их Шербура кажется.
Начали строить сами потом.
Теперь пусть пожуют тва ри у австралийцев.
Кинули- это если бы получили товар и не заплатили за него.
Тут решили приобрести товар получше.
такова жизнь и бизнес
Тогда в Крыму человечки отжали бы ещё и подводный флот.
Кацапе! У нас люди не бундючаться і не погрожують сусідам зброєю, як твої господарі! Аби ви не полізли до нас - то ми і далі-б жили спокійно! І не "бий себе ногами в груди" , що ти "білорус" - від тебе "щами" смердить за версту!!!