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Новости Украинские заложники в РФ
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72 украинцам, которых незаконно лишили свободы в России, установлены выплаты, - Министерство реинтеграции

72 украинцам, которых незаконно лишили свободы в России, установлены выплаты, - Министерство реинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий установило выплаты 72 Украинцам, незаконно лишенным свободы Российской Федерацией.

Как передает Цензор,НЕТ соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минреинтеграции.

"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, на своем заседании 16 сентября 2021 приняла соответствующие решения по 72 украинским гражданам" - информирует министерство.

Отмечается, что речь идет о украинцах, оказавшихся в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ - с 2014 года - и были освобождены или еще незаконно содержатся страной-оккупантом и его оккупационными режимами.

В частности, шесть семей незаконно заключенных оккупационной администрацией (или органами власти РФ) украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат по 100 тыс. грн на правовую помощь.

Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее освобожденных из российского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Каждый из них также получит единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

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выплаты (642) Министерство реинтеграции (278)


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Во время войны ехать к врагу и потом кричать помогите, я патриот. В Россию дохерище украинцев ездит,- работа,заработки, дела семейные,суть неважно, но проблемы возникают у какого-то жалкого процента этих людей, может они не невинные овцы всеже? Какие нахер выплаты им, едут - их право, но на свой страх и риск.
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17.09.2021 01:03 Ответить
Платить моральные выплаты только военным взятым в плен.
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17.09.2021 01:06 Ответить
И освобождённым
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17.09.2021 01:12 Ответить
***! А почему мне и тысячам других, которые покинули Донбасс не по своей воле не дали по 100к грн хотя-бы? А давайте дадим афганцам! У нас один Найем ***** какой дорогой, но нам нужно еще наверное 100 таких. Вот так и станешь не националистом, а нацистом! Грань очень тонкая
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17.09.2021 01:11 Ответить
за чей счет этот банкет?
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17.09.2021 01:35 Ответить
 
 