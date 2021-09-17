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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры. Ранен гражданский, - штаб ООС

Войска РФ 8 раз срывали режим

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82-мм калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также сообщается, что Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (26835) ранение (3373) Донбасс (26955)


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17.09.2021 07:27 Ответить
всё они нас! млять когда будет команда, шоб мы их!?😈
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17.09.2021 09:25 Ответить
Не зрозумів - який "Режим тиші"?
Якщо він і є, то виключно односторонній.
І називається такий "режим" інакше!
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17.09.2021 13:01 Ответить
та, млядь, соберита всех снайперов со всей украины и дайте команду стрелять с призовыми по 100 долл. за каждого **********!

- через пол года войне конец...
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17.09.2021 13:30 Ответить
Это не компьютерная игра, тут всё намного сложней.
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17.09.2021 15:01 Ответить
не вижу сложностей.

- ЕСЛИ МЕНЯ БЬЮТ ТО НАДО ДАВАТЬ СДАЧИ !!!
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17.09.2021 15:43 Ответить
Нє , ну це вже ні в тин ні в ворота. Нада катєгорічно заглянуть в риб'ячі баньки ***** в поіскє міра і отвєцтвєнно перестать стрєлять оттягівая войска в сторону Львова.
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17.09.2021 14:18 Ответить
Разрывная пуля в башке винторогого - это праздничный салют для Украины.
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17.09.2021 17:39 Ответить
 
 