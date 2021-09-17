Войска РФ 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя крупнокалиберные минометы, артиллерию и квадрокоптеры. Ранен гражданский, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82-мм калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также сообщается, что Золотое-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.