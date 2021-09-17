Генсек ООН Гутерриш заявил, что изменения климата более масштабные, чем предполагали: "Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле"
По данным Организации Объединенных Наций, изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидалось, а попытки ее замедлить все еще не являются надлежащими.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на Bloomberg, отчет группы "Объединенные в науке 2021"
Согласно отчету, уровень моря поднялся на 20 сантиметров (8 дюймов) с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия (1,9 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальной уровнями.
Это вызывает нынешние стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и жаркие волны в США и Канаде.
"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - добавил он.
Исследователи предупредили, что удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. И это потребует сокращения глобальных выбросов вдвое к 2030 году, и правительства не достигли этого.
"Мы далеки от достижения целей 5-летней Парижского соглашения", - сказал Гутерриш.
Напомним: Изменение климата в корне изменит жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.
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Исторические и геологические исследования изменений климата, слушаем, интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg&t=11s
1:06:19ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ
https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8&t=27s
Юлия Латынина / Про глобальное потепление /
Порівнювати ******* температури з середньовічним похолоданням це дуже ок.
А якщо глянути хочь за 20 тис років то щось здається хтось бреше.
А також істориків , бо саме історики вивчають письмові артефакти , які в Європі вже 10 столітть фіксують різні явища , в тому числі - кліматичні . В тому числі - вже доведенно , що вікінгі на своїх річкових драккарах перетинали Атлантику на рівні широт острова Нью Фаунленд . Зараз , в тих самих широтах ... частково можно пройти на ковзанах , частково з допомогою знищувача айзбергів Траккари бі сьогодні навіть с ********* приладами новігації , зі всіми технологіями виявлення наближення айзбергів загинули б цих нелюдских умовах за кілька годин новігації .
Тобто й це підтверждує , що до 10-11 століття температура в Європі була на 5-10 градусів висшею ніж зараз . Так що з 11 - 19 століття скоріше було глобальне похолодання . Хоча архіви фіксують , що це цілий ланцюг з мікро-похолоданнями й мікро-потепліннями в результаті яких похолодань було просто більше . Зараз з 1995-2005 року знов було похолодання , що в очевіть доводить , що нема домінанти людського фактора в потеплінні .
До речі , що до СО2 -- вулканологи стверджують , що один вулкан Суматри Тоба в свій час (70 тисяч років тому) викинув в повітря стільки попіла , що закрила солнце й кілька років була вулканічна зима . За 7 тисяч км від Суматри знайшли цей попіл в Африці на дні озера Ньяса . 2800 км³ магми що покрила площу в 800 км³ - а це Пів. Азія, Индійський океан, Аравійське й Пів.-Китайске море . По СО2 це в 100 -150 разів більше ніж уся світова промисловість викинула за останні 200 років ... Було дуже погано - загинула більшість крамальонців й неадертальців , але не за СО2 , а за попілу й це був не геофізичний процес , а сутто оптичний . Бо процес йщов не 100 років , й не навіть не 10 років, а від кількох днів до кількох тижднів . Що й створило раптовий ефект різкого зніження дисперсності сонячного світла . Навіть якщо це усе відбувалось поступово не за 100 а за 10 років , то не було б ніякої вулканічної зими . Тобто люди й тварини гинули не від потепління й його наслідків , в від похолодання на 5-10 градусів .
Й головне . Вирубка лісу - єдине , що загрожує людству (але й це теж під питанням , бо світовий океан має значно більшу площу , а там теж є свої хижаки на СО2 - тобто рослини) . Але ж в Канаді , в Сибіру , й навіть в Амазонії людство йще не досягло таких технічний й кадрових можливостей, щоб інтенсивність знищення дерев якось перебільшило природний приріст . Бо подавна більшість цих лісів жодного разу "не бачила" жодного гомо-сапієнса . В Канаді йще влада регулює , в Раші - тільки при умові, що вони половині Китаю дозволять жити в Сибіру й валити там ліс кілька десятків років . Бразилії ніхто грошей не дасть для такої справи , як знищення Амазонії , в самої на це ресурсів й людей нема . Й тому за космічну еру знімки з космосу постійно фіксують збільшення зеленого кольору по Землі . Пояснення просте , якщо якось зростає (а хоч через антропогенний фактор) кількість парнокопитних в Африці , то кількість левів буде автоматично зростати . Для дерев й іношої флори СО2 , це як гну й зебри для левів .