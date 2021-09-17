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Генсек ООН Гутерриш заявил, что изменения климата более масштабные, чем предполагали: "Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле"

Генсек ООН Гутерриш заявил, что изменения климата более масштабные, чем предполагали:

По данным Организации Объединенных Наций, изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидалось, а попытки ее замедлить все еще не являются надлежащими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на Bloomberg, отчет группы "Объединенные в науке 2021"

Согласно отчету, уровень моря поднялся на 20 сантиметров (8 дюймов) с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия (1,9 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальной уровнями.

Это вызывает нынешние стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и жаркие волны в США и Канаде.

"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось", - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стало больше наводнений, смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность: синоптики предупредили о глобальных изменениях погоды в Украине

Исследователи предупредили, что удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. И это потребует сокращения глобальных выбросов вдвое к 2030 году, и правительства не достигли этого.

"Мы далеки от достижения целей 5-летней Парижского соглашения", - сказал Гутерриш.

Напомним: Изменение климата в корне изменит жизнь на Земле в ближайшие 30 лет, даже если люди смогут уменьшить выбросы парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19 - самое сложное испытание для мира со времен Второй мировой войны, - генсек ООН Гутерриш

климат (164) ООН (4156) Гутерриш Антониу (334)


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Топ комментарии
+7
Леваки слишком значительной считают свою персону. Природа может размазать, а потом прихлопнуть человечество на раз и два. И кстати за миллионы лет природа это делала не один раз и никакое оон её не остановило.
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17.09.2021 07:59
+6
Всё идёт к своему логическому завершению...больной организм избавляется от паразитов его убивающих.
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17.09.2021 07:41
+5
Это произойдет в любом случае независимо от действий человека.так было и до появления нас на этой планете.так что нех кормить дармоедов
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17.09.2021 08:03
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Бедная древняя Венеция уйдет полностью под воду...
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17.09.2021 07:36 Ответить
Всё идёт к своему логическому завершению...больной организм избавляется от паразитов его убивающих.
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17.09.2021 07:41 Ответить
погодой на планете управляет ядерный реактор, человечество иногда живет на его верхней охлажденной поверхности
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17.09.2021 09:01 Ответить
Леваки слишком значительной считают свою персону. Природа может размазать, а потом прихлопнуть человечество на раз и два. И кстати за миллионы лет природа это делала не один раз и никакое оон её не остановило.
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17.09.2021 07:59 Ответить
челевечество на изменения климата практически не влияет . История как и с ковидом, например, всех пересадят на электромобили, но холоднее станет только через лет так 300-400.

Исторические и геологические исследования изменений климата, слушаем, интересно:

https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg&t=11s
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17.09.2021 08:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8&t=27s

1:06:19ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ


https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8&t=27s

Юлия Латынина / Про глобальное потепление /
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17.09.2021 08:32 Ответить
...и это хорошо! Меньше за газ платиь будем!
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17.09.2021 08:01 Ответить
на самом деле, потом будет очень холодно
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17.09.2021 08:28 Ответить
Так а чего волноваться тогда о потеплении?
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17.09.2021 09:19 Ответить
потому что это катализатор дальнейшего долгосрочного и быстрого похолодания, ваш кеп.
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17.09.2021 09:28 Ответить
Ну так если и так похолодает, зачем с потеплением бороться?
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17.09.2021 10:50 Ответить
не понял выражения: "и так похолодает".
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17.09.2021 10:59 Ответить
Тогда что за понятие "потом будет очень холодно"?
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17.09.2021 11:18 Ответить
Из-за выбросов в атмосферу (и не только) растет температура, что в дальнейшем приведет к долгосрочному и быстрому похолоданию (попутно с катаклизмами и т.д. Статистику уже можешь проверить). P/s Про причинно-следственную связь слышал когда-нибудь?
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17.09.2021 11:24 Ответить
Гений вы наш: так зачем бороться с потеплением если после него похолодание?
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17.09.2021 11:26 Ответить
"Не после потепления похолодание", а "из-за потепления похолодание" - разницу улавливаешь?
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17.09.2021 11:52 Ответить
Офигеть это разница? Или теперь в вашей версии из за потепления наступит похолодание, но не после потепления. А после чего тогда?
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17.09.2021 12:48 Ответить
Я лично уже "офигел" Повторюсь: "Про причинно-следственную связь слышал когда-нибудь?"
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17.09.2021 13:06 Ответить
Ну и? Как это соотносится с последовательностью событий во времени сможете догадаться? Или это у вас считается убойным аргументом: просто наличие знания такого словосочетания?
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17.09.2021 13:11 Ответить
Какая последовательность? Если из цепочки убрать катализатор, то дальнейшие события (которые должны были быть спровоцированы им) не произойдут или (как минимум, если это неизбежно) даст "отсрочку" для того чтобы лучше подготовиться. А если глоб. потепление и есть тот самый катализатор, то логично бороться с ним, чтобы потом не было еще больше проблем,а не с тем что потом из этого получится.
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17.09.2021 13:20 Ответить
Даже как то интересно стало что же не произойдет из того что всегда происходило (то потепление то похолодание)? К чему вы тогда собрались готовиться?
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17.09.2021 13:25 Ответить
Кто я? Это чисто моя теория? Одно -не произойдет без другого. Дальше продолжаем "засирать" планету - получим то что заслужили. Хватит задавать глупые вопросы. Если чего то не хватает, чтобы понять написанное, то могу только посочувствовать
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17.09.2021 13:35 Ответить
Что значит кто вы? Я без понятия об этом не задавайте таких вопросов. За засирание не волнуйтесь, с такими волнениями о всякой херне то самое похолодание о котором вы ноете наступит завтра из за ядерной зимы. Проблема не выбросах в атмосферу и засирании окружающей среды, а в не действенности договорной системы человечества, которое из за этого ничего не может решить. То что где то о чем-то договорятся на это наплевать и ООН по этому поводу нихрена не может сделать, тк сама организация это такой же договор на который всем плевать.
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17.09.2021 13:57 Ответить
Ок, ООН и т.д - все это плохое, никого не могут заставить или на крайний случай разбомбить, чтобы легче дышалось. Только горсть государств что-то там начинает пытаться выполнять - вот же лохи. Хочу услышать альтернативы.
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17.09.2021 14:48 Ответить
А кто там что то начинает выполнять кроме пожалуй Украины с **.. зелёным тарифом? И в чем смысл если одни снижают выбросы, а другие наращивают их?
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17.09.2021 14:56 Ответить
Ясно, никто. Тогда листай один сайт: google.com - мб че интересное найдешь.
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17.09.2021 15:34 Ответить
Ну наконец вас осенила здравая мысль что никто. Мож тогда эту глупость и повторять не будете, а чем то более насущным займетесь.
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17.09.2021 15:47 Ответить
Это произойдет в любом случае независимо от действий человека.так было и до появления нас на этой планете.так что нех кормить дармоедов
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17.09.2021 08:03 Ответить
всегда же был какой-то катализатор, если я не ошибаюсь.
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17.09.2021 08:29 Ответить
Думаю Гуттериш должен уйти в отставку
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17.09.2021 08:04 Ответить
По запискам , Гретты читает , 🤣🤣🤣 Талибам пойди расскажи или Асаду 🤦🤣
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17.09.2021 08:40 Ответить
У меня вопрос к Гутерришу , он на каждый танк предлогает фильтры поставить , перевести их на электричество , а снаряды сделать экологически чистыми , я уже про Кузю молчу 🤣 а сколько таких Кузь , на каждый автомат катализатор 🙄🤦🤣 .? Для начала надо прекратить все вооруженные конфликты , а потом начинать думать про глобальное изменение климата , 😠
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17.09.2021 08:50 Ответить
Угробили москалі нашого Кузю. Каліки.
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17.09.2021 09:06 Ответить
Главное вакцинироваться а там хоть трава не расти. Она и не растет.
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17.09.2021 09:52 Ответить
класссссс! значит этой дебильной цивилизации скоро придет кирдык.... надеюсь, что следующие учтут наш мелочный и рваческий опыт..... остановите Землю, я схожу.....
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17.09.2021 10:18 Ответить
А ты нафига там сидишь? В Якутии на огромной(миллионы га) территории леса горели.ЧЕГО МОЛЧАЛ??? и ничего не придпринял,никого не ругал,не помогал Хутти ералаш, из Португалии,которой не было.Была др.Персия=Пэриджан,открывшая Америку.
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17.09.2021 10:55 Ответить
https://www.nature.com/articles/s41598-020-67281-2

Порівнювати ******* температури з середньовічним похолоданням це дуже ок.

А якщо глянути хочь за 20 тис років то щось здається хтось бреше.
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17.09.2021 11:09 Ответить
Значна більшість вченних : геофізикив , біологів й кліматологів не підтвержують цю релігію .

А також істориків , бо саме історики вивчають письмові артефакти , які в Європі вже 10 столітть фіксують різні явища , в тому числі - кліматичні . В тому числі - вже доведенно , що вікінгі на своїх річкових драккарах перетинали Атлантику на рівні широт острова Нью Фаунленд . Зараз , в тих самих широтах ... частково можно пройти на ковзанах , частково з допомогою знищувача айзбергів Траккари бі сьогодні навіть с ********* приладами новігації , зі всіми технологіями виявлення наближення айзбергів загинули б цих нелюдских умовах за кілька годин новігації .

Тобто й це підтверждує , що до 10-11 століття температура в Європі була на 5-10 градусів висшею ніж зараз . Так що з 11 - 19 століття скоріше було глобальне похолодання . Хоча архіви фіксують , що це цілий ланцюг з мікро-похолоданнями й мікро-потепліннями в результаті яких похолодань було просто більше . Зараз з 1995-2005 року знов було похолодання , що в очевіть доводить , що нема домінанти людського фактора в потеплінні .

До речі , що до СО2 -- вулканологи стверджують , що один вулкан Суматри Тоба в свій час (70 тисяч років тому) викинув в повітря стільки попіла , що закрила солнце й кілька років була вулканічна зима . За 7 тисяч км від Суматри знайшли цей попіл в Африці на дні озера Ньяса . 2800 км³ магми що покрила площу в 800 км³ - а це Пів. Азія, Индійський океан, Аравійське й Пів.-Китайске море . По СО2 це в 100 -150 разів більше ніж уся світова промисловість викинула за останні 200 років ... Було дуже погано - загинула більшість крамальонців й неадертальців , але не за СО2 , а за попілу й це був не геофізичний процес , а сутто оптичний . Бо процес йщов не 100 років , й не навіть не 10 років, а від кількох днів до кількох тижднів . Що й створило раптовий ефект різкого зніження дисперсності сонячного світла . Навіть якщо це усе відбувалось поступово не за 100 а за 10 років , то не було б ніякої вулканічної зими . Тобто люди й тварини гинули не від потепління й його наслідків , в від похолодання на 5-10 градусів .
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17.09.2021 11:43 Ответить
Помічу , що усі нині діючі вулкани , в десятки разів слабскійши за Тобу , але їх разом сотні , якщо не тисячи . Й один такий може викинути СО2 за один раз як Кітай за останні 50 років .

Й головне . Вирубка лісу - єдине , що загрожує людству (але й це теж під питанням , бо світовий океан має значно більшу площу , а там теж є свої хижаки на СО2 - тобто рослини) . Але ж в Канаді , в Сибіру , й навіть в Амазонії людство йще не досягло таких технічний й кадрових можливостей, щоб інтенсивність знищення дерев якось перебільшило природний приріст . Бо подавна більшість цих лісів жодного разу "не бачила" жодного гомо-сапієнса . В Канаді йще влада регулює , в Раші - тільки при умові, що вони половині Китаю дозволять жити в Сибіру й валити там ліс кілька десятків років . Бразилії ніхто грошей не дасть для такої справи , як знищення Амазонії , в самої на це ресурсів й людей нема . Й тому за космічну еру знімки з космосу постійно фіксують збільшення зеленого кольору по Землі . Пояснення просте , якщо якось зростає (а хоч через антропогенний фактор) кількість парнокопитних в Африці , то кількість левів буде автоматично зростати . Для дерев й іношої флори СО2 , це як гну й зебри для левів .
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17.09.2021 12:10 Ответить
Причиною глобального потепління є викиди гарячої речовини з надр протонової оболонки Сонця. https://blog-astrofizika.blogspot.com/2018/04/warming_20.html
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19.09.2021 16:54 Ответить
 
 