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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 сентября в мире зарегистрировали 573 807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 224 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 227 837 899 случай инфицирования, из них 573 807 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 684 172 человек, из них 9 224 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 204,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Киеве не дает повода для оптимизма. Предпосылок для локдауна нет, но город готовится к разным сценариям, - КГГА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.


Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.


Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
О, скоро на перше вийдемо. А Ви кажете що Бубочка поганий ПрезЕдент.
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17.09.2021 07:51
+10
Це норм - якщо бігає стадо тварин і верещить, що не потрібна вакцина.
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17.09.2021 07:55
+7
В киевском транспорте в час пик, каждый пятый без маски вообще. А квартальные долпоепы, вместо того, чтобы штрафовать тупоголовых *******, вещают, как пройдет очередной лохдаун.
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17.09.2021 08:09
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О, скоро на перше вийдемо. А Ви кажете що Бубочка поганий ПрезЕдент.
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17.09.2021 07:51 Ответить
На первое место точно не выйдем, а вот на второе наверняка.
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17.09.2021 08:10 Ответить
Це норм - якщо бігає стадо тварин і верещить, що не потрібна вакцина.
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17.09.2021 07:55 Ответить
так це пропаганда московії, замаскована під медекпертів, яких правильно коментують навіть наші лікарі.
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17.09.2021 08:33 Ответить
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17.09.2021 07:56 Ответить
якщо перше займатиме увесь час росія зі своїми тупими анитиковідними баранами та вакинами для худоби - то хай так і буде....
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17.09.2021 07:56 Ответить
нехай на расії будуть влосноруч побудовані вимірати
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17.09.2021 07:57 Ответить
В нас статистика намальована - 100%, про то свідчить , що смертність від інших хвороб , випадковостей зменшилась, а від Covid , раптом , виросла.
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17.09.2021 08:08 Ответить
100%, но тут это слышать не хотят, открыть статистику с даже с 18го - и у нас падение : онкологии (лечить наверно начали так,шо гай шумит), тубиков ( новые методы видать в лечении), сердечников и пр.. Причем если нарыть данные, то ВСЕ годы прогрессия шла в этих заболеваниях, ВСЕ ГОДЫ, а вот в последние падение. Разводят стадо чисто на математике.
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17.09.2021 09:23 Ответить
В киевском транспорте в час пик, каждый пятый без маски вообще. А квартальные долпоепы, вместо того, чтобы штрафовать тупоголовых *******, вещают, как пройдет очередной лохдаун.
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17.09.2021 08:09 Ответить
Давайте, твари, носите маски на яйцах...
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17.09.2021 08:14 Ответить
Забили болт на маски. А половина их как бы носит, кто на подбородке, кто на затылке. Сделаешь замечание - мат, хамство. Короче воинствующее быдло. Плохо одно - из-за этих уродов всем хреново
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17.09.2021 08:23 Ответить
Позиції лідера хоч в чомусь не втрачаємо, прикро, але така доля наріду, який вибирає, те, що маємо.
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17.09.2021 08:32 Ответить
А вже забулися, з чого все починалося? А починалося спочатку із залякування громадян, коли у Санжари на автобусах водії у "скафандрах" везли наших громадян, які перебували в Китаї? Після цього зразу кмітлмві дєлки "зеленої команди" викрали і продавли весь резерв масок і захисних костюмів, що дозволило комусь заробити на масках, а Україні втратити багато життів громадян. Статистиці я не вірю, померлим ставили і інші діагнози, наприклад - пневмонію. А ще памятаєте Буковель без масок і наш лідер давав приклад, що не потрібно берегтися, все окей і поїхали до нас громадяни з вірусом з Європи і всіх регіонів України кататися з Величезним Лідером на лижах. А ще витрата "ковідного" фонду на "велике крадівництво", де все кралося і списувалося на "ліки". Хто його перевірить?
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17.09.2021 08:41 Ответить
Зате ж чемпіони по боротьбі з КОВІДом.
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17.09.2021 08:52 Ответить
Затонекитайскийшмурдяк...
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17.09.2021 08:54 Ответить
Верить Украинскому МОЗ - себя не уважать.
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17.09.2021 10:20 Ответить
 
 