Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 сентября в мире зарегистрировали 573 807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 224 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 227 837 899 случай инфицирования, из них 573 807 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 684 172 человек, из них 9 224 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 204,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.





Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 17-ю и 3-ю позицию соответственно.



