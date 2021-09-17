COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 6 600 человек, умерли 99 пациентов
За сутки 16 сентября в Украине выявили 6 624 случая коронавируса. 99 человек не смогли побороть вирус и умерли.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за сутки 16 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 677, медработников - 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели – 1 914 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело - 2 338 164 человека, выздоровели - 2 228 543
В то же время умерли - 54 750 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в Киеве (426).
В последний раз показатель суточной заболеваемости в Украине превышал 6 тыс.человек 15 мая 2021 года. Тогда заболели 6 796 человек.
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