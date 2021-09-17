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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 6 600 человек, умерли 99 пациентов

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки превысило 6 600 человек, умерли 99 пациентов

За сутки 16 сентября в Украине выявили 6 624 случая коронавируса. 99 человек не смогли побороть вирус и умерли.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки 16 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 677, медработников - 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели – 1 914 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 338 164 человека, выздоровели - 2 228 543

В то же время умерли - 54 750 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в Киеве (426).

В последний раз показатель суточной заболеваемости в Украине превышал 6 тыс.человек 15 мая 2021 года. Тогда заболели 6 796 человек.

Читайте: Украина - на третьем месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Вот вчера стоял в очереди в магазине, из примерно 15 в маске было только двое, у продавцов маски под подбородком. Так что удивляться нечему.
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17.09.2021 08:35
+6
Хм? Харьков на "почетном" первом месте. А посмотришь вокруг, большинство в общественных местах без масок ходят. Кашляют, чихают друг на друга, и на маски полный игнор, как и на вакцины. Нет, часть конечно вакцинируется, но как пообщаюсь с людьми, впечатление, что антиваксеров большинство. Такое впечатление, что они вакцину больше боятся, чем вирус. Ню-ню.
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17.09.2021 08:32
+6
Спасибо ********* при власти за такой стремительный рост заболевших. С 1500 до 6600 за каких-то две недели. Зато смешно, ведь правда зебилы?!
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17.09.2021 08:36
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Очень быстро прет, по тысяче в сутки прибавляется.
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17.09.2021 08:31 Ответить
В Харькове То массовые праздники, то открытие зоопарка, то праздник трамвая, то открытия парков.... любой повод используется секретарем для самопиара...
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17.09.2021 08:35 Ответить
Хм? Харьков на "почетном" первом месте. А посмотришь вокруг, большинство в общественных местах без масок ходят. Кашляют, чихают друг на друга, и на маски полный игнор, как и на вакцины. Нет, часть конечно вакцинируется, но как пообщаюсь с людьми, впечатление, что антиваксеров большинство. Такое впечатление, что они вакцину больше боятся, чем вирус. Ню-ню.
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17.09.2021 08:32 Ответить
Как-то довелось проехаться в маршрутках по Киевской области (машина была на ТО). Так в них тупо 95% без масок.
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17.09.2021 08:35 Ответить
Аналогично и у нас в Харьковской обл. Вчера ехал в электричке Харьков-Козачья Лопань. Слева и справа сидели особи лет 50-60-и мужкого и женского полу. Одна кашляла как туберкулезник, другой чихал как аллергик. А маски? Для них это намордник. Ну ничего не поделаешь, воспитывать ни кого не собираюсь. Бессмысленно, да и всех не перевоспитаешь. Здоровья не хватит. За то проверю две свои прививки пфайзер.
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17.09.2021 08:41 Ответить
как то так - на "авось" пронесёт-непронесёт, брехня-небрехня, чини страна, чини жизнь...
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17.09.2021 08:47 Ответить
"брехня-небрехня". Приезжай в Харьков. Проверь. Если я сбрехал, можешь первым кинуть в меня камнем.
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17.09.2021 08:52 Ответить
у меня вчера ребенок со школы с диким кашлем пришел.. слабость.. говорил я заболел... сегодня вроде уже все прошло - в школу пошел.... поди знай что это было
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17.09.2021 08:52 Ответить
Вот это самое ужасное. Лучше заболеть самому, чем болеет твой ребенок. Я бы своего в школу не пустил. Перестраховался на пару тройку дней. Если правда есть с кем оставить.
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17.09.2021 08:55 Ответить
оставить не с кем. но если почувствует себя хуже - заберем или я или жена - работаем недалеко в 10 минутах от школы
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17.09.2021 09:03 Ответить
В харькове неофициальный соцопрос среди 22 тысяч чел

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17.09.2021 08:37 Ответить
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17.09.2021 08:34 Ответить
Вот вчера стоял в очереди в магазине, из примерно 15 в маске было только двое, у продавцов маски под подбородком. Так что удивляться нечему.
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17.09.2021 08:35 Ответить
Спасибо ********* при власти за такой стремительный рост заболевших. С 1500 до 6600 за каких-то две недели. Зато смешно, ведь правда зебилы?!
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17.09.2021 08:36 Ответить
Сейчас самое время созывать снбо не с целью в очередной раз пнуть пороха, а с целью остановить катастрофу, которая будет в ближайшие пару недель
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17.09.2021 08:39 Ответить
А шо Пеця ..*спасітель від ковіду * !?
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17.09.2021 08:42 Ответить
Петя он везде... Страшный сон ЗЕбила...
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17.09.2021 12:50 Ответить
Зебіли зебілами, а в нас ще й "на щастя" дуже Вумний нарІд, шо на виборах шо в побуті шо в додержанні карантинних норм. Недавно тут на форумі один довбодятел не пАнімаЄт якими законами чи постановами регламентується обов'язкове носіння масок в громадському транспорті та будівлях. Каже я не знаю таких законів і тому принципово не буду ностити маску, нехай її носять хворі. От шо з дебілом робити?
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17.09.2021 09:18 Ответить
Так є ж закони. Якщо треба, лінкану.
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17.09.2021 13:18 Ответить
Та мені то нетреба. То тому дебілу, що мені мізки пудрив треба давати. Я йому ссилку давав, але для нього це не аргумент. Ну дебіл є дебіл...
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17.09.2021 13:44 Ответить
Цікаво, що ж для таких, в принципі, аргумент?
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17.09.2021 13:53 Ответить
А при чому тут влада?

Маски знімають з наріда?

Чи вакцину не дають не дивлячись на товпи бажаючих?
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17.09.2021 18:07 Ответить
ну и пусть заболеем, пусть даже умрем. но это наш, собственный, свободный выбор! потому что эта вот ихняя принудительная "ковровая" вакцинация - или испытывают на нас что-то, чтобы потом евреям было колоться безопаснее, или бабло осваивают. поэтому, товарищи, сплотимся плотнее, снимем маски и будем вырабатывать коллективный иммунитет. не все доживут, конечно, до цели, но на войне как на войне!
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17.09.2021 08:41 Ответить
не стоит забывать что у нас нет принудительной вакцинации в отличии от россии (Чечни например) вот там пример вакцинации.. а бред про принудительную несут ватоцефалы, не ходившие на прививку.... Хочешь делай не хочешь не делай! я сделал прививку, жена нет - и что ? она хочет посмотреть что будет.. ее право, не заставлять же! весна покажет кто был прав, Я тяжело перенес 2 ковида , жена один достаточно легко.. но она и моложе намного
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17.09.2021 08:56 Ответить
Совершенно верно...у нас нет принудительной вакцинации...у нас есть добровольно-принудительная вакцинация...
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17.09.2021 09:01 Ответить
видите, не прививались - и пережили два ковида и молодую жену! а с прививкой оно кто знает, как будет?!
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17.09.2021 09:01 Ответить
Так , не конщунствуй по поводу молодой жены. Лучше порадуйся за человека. Может он именно благодаря ей болезнь свою и победил. Может она его ангел-хранитель. Да и вообще, хорошо, что в такую минуту рядом есть кто то , на кого можно опереться.
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17.09.2021 09:47 Ответить
"... что дэлат будэм.. завидоват будэм!" (с)
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17.09.2021 10:12 Ответить
Завезите ещё хасидов,тыщ 100
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17.09.2021 08:42 Ответить
Ну как раз в Умани все спокойно...ни какой вспышки заболевания нет...так что версия с хасидами уже не проходит..
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17.09.2021 09:04 Ответить
Вы из Умани?
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17.09.2021 09:10 Ответить
У меня есть интернет...и я умею им пользоваться...
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17.09.2021 09:21 Ответить
Наши чинши не спешат число тестов наращивать. Вот что им легче сказать:

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3314637-cerkaski-cinovniki-zaperecuut-spalah-koronavirusu-v-umani.html Черкаські й уманські чиновники заперечують спалах коронавірусу в Умані, про що напередодні заявили в Ізраїлі. Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні охорони здоров'я Черкаської ОДА. «Жодного спалаху хвороби в Умані ми не спостерігаємо», - стверджує начальник Управління охорони здоров'я Черкаської ОДА Юрій Савенко. За словами заступниці голови Черкаської ОДА Лариси Кошової, інформація про 1439 хасидів-паломників, у яких після повернення в Ізраїль з Умані виявили коронавірус, є перебільшенням або непорозумінням.

По числу тестов на миллион населения Украина на последнем месте в Европе (Ватикан ниже нас в списке, но они просто не дают таких данных. ). Нас даже Албания на 25% обогнала.
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17.09.2021 10:29 Ответить
Поздравляю
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17.09.2021 13:04 Ответить
З 20 ..числа * жовта зона * .
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17.09.2021 08:44 Ответить
💯
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17.09.2021 08:48 Ответить
Вумний та "зубожілий" нарІд, пошарився на тусовках на морях і не тільки в Україні. Тепер будемо робити локдауни, висмоктувати останні копійки з бюджету їм по 8 тис. грн. просто так як кажуть на шару. А інші будуть горба гнути та хоч якось наповнювати бюджет, а пенсіонери й далі на 2000 грн жити будуть...
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17.09.2021 09:12 Ответить
Шта интересна ковид попёр только через две недели после того, как народ прекратил шариться по морям.

Как ви думаете, с чем это связано?
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17.09.2021 09:28 Ответить
С тем, что прошло две недели, как дети пошли в школу, а студенты в вузы.
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17.09.2021 10:31 Ответить
Як і в усіх порядних хвороб, у коронавіруся є свій інкубаційний період. А "попьор він" ще з місяць тому, тільки тоді наші коронаентузіасти не звертали на це уваги, заохочувані "мовчанням недопореформованих санепідеміків", які розриваються між неможливістю защепити необхідну кількість населення та небажанням найбільш защеплених запроваджувати черговий лохдаун.
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17.09.2021 10:49 Ответить
Скоро розвідники дадуть покази ТСК про осіб, які здали інформацію про операцію ворогу, то ж пора закривати міста на карантин, щоб не їхали до Косоворотки на зустріч бандьори і обдурений обіцянками нарід.
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17.09.2021 10:30 Ответить
Щось не чутно, аби наші славні розвідники здали ворогам-реваншистам хоч якусь інформацію про з гідністю непровалену спецоперацію, яка залишається такою успішною й таємною, що переобдурений нарід і досі про неї нічого не знає...
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17.09.2021 11:02 Ответить
Якщо буде траба то до одного місця ці локдауни та карантини будуть. Приїдуть... Доказ цьому кінець 2013-го та початок 2014-го...
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17.09.2021 11:15 Ответить
Нехай МОЗ пояснить чому так багато хворіє медперсоналу?В чому справа,чи то вакцини не допомагають,чи то їх просто не роблять працівники лікарень?Де інформація яка кількість персоналу медзакладів взагалі зробила повне вакцинування,інформація то відсутня.Роз'ясніть ситуацію, бо щось все підозрілий вигляд має з тих заяв прес-служби.
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17.09.2021 12:21 Ответить
Не всі медпрацівники вакцинуються , я таких знаю. Медик, ще не значить, що розумний . Взгалі , у таких потрібно забирати дипломи , най двірниками працюють , або ще кудись, та для освітчених , нормальних медиків звільнять робочі місця .
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17.09.2021 18:31 Ответить
я також знаю і не одного.спитав чому ні,кажуть якщо поставлять перед вибором,або звільнення або щеплення тоді зроблять,так що на рахунок розуму ви праві.
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17.09.2021 21:21 Ответить
 
 