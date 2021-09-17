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Новости Борьба с коронавирусом
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За сутки в Украине вакцинировали 122 906 человек, всего - 6 169 886, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали 122 906 человек, всего - 6 169 886, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 сентября в Украине полностью вакцинированы 5 059 771 человек.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

122 906 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы - 50 705 человек.

В течение суток работали: 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививки и 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 6 169 886 человек, одну дозу вакцины получили - 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.

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За сутки в Украине вакцинировали 122 906 человек, всего - 6 169 886, - Минздрав 01

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вакцина (3814) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608)


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1\6 или 1\7 часть населения полностью привиты. "Прэлэстно". Правда есть еще часть переболевших, но болели они ранними штамами. Как это им в дальнейшем поможет??? Разумкову не помогло. Пошел на второй круг. Одна радость в легкой форме. И то хорошо.
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17.09.2021 08:49 Ответить
💯
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17.09.2021 08:53 Ответить
я переболел. Как только прошло 3 месяца- побежал на прививку.

И всем советую. Потому что кто болел Ковидом, тот понимает, что от простого гриппа Ковид отличается как рак легких от простого кашля.
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17.09.2021 09:21 Ответить
 
 