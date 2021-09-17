За сутки в Украине вакцинировали 122 906 человек, всего - 6 169 886, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 17 сентября в Украине полностью вакцинированы 5 059 771 человек.
Об этом пресс-служба Минздрава сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
122 906 человек вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы - 50 705 человек.
В течение суток работали: 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививки и 316 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 6 169 886 человек, одну дозу вакцины получили - 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.
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