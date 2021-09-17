У Байдена участились приступы кашля. Псаки говорит, что "это не повод для беспокойства"
Участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена не являются поводом для беспокойства, главу государства постоянно осматривает врач.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это не повод для беспокойства", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о кашле Байдена.
Она добавила, что американского лидера во всех поездках сопровождает врач, который регулярно его проверяет.
Псаки отметила, что есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.
Отвечая на вопрос о том, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, она ответила, что "скоро" и пообещала сообщить журналистам о результатах.
Ранее в ряде американских СМИ и в соцсетях обратили внимание на участившиеся случаи кашля у 78-летнего Байдена. На этой неделе во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь.
Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что кашель может свидетельствовать о каком-то заболевании, другие же объяснили покашливания сухим воздухом или возможной аллергией.
Американские журналисты еще в первые дни президентства Байдена замечали у него кашель во время выступления. Тогда же Байден сообщал, что он страдает от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы зря грузили на ТРАМПА .
Видно на очереди ......
Ка́мала Де́ви Ха́ррис, род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния) - американский юрист и политик, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года; первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения
Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.
Дайте нам Маккейна или Рейгана!
.
У ЗЕ с самого начала непрекращающаяся диарея головного мозга.
И ниче:
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
Довольні хами, ситі в них *****".