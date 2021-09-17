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Новости
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У Байдена участились приступы кашля. Псаки говорит, что "это не повод для беспокойства"

У Байдена участились приступы кашля. Псаки говорит, что

Участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена не являются поводом для беспокойства, главу государства постоянно осматривает врач.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не повод для беспокойства", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о кашле Байдена.

Она добавила, что американского лидера во всех поездках сопровождает врач, который регулярно его проверяет.

Псаки отметила, что есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Отвечая на вопрос о том, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, она ответила, что "скоро" и пообещала сообщить журналистам о результатах.

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Ранее в ряде американских СМИ и в соцсетях обратили внимание на участившиеся случаи кашля у 78-летнего Байдена. На этой неделе во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь.

Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что кашель может свидетельствовать о каком-то заболевании, другие же объяснили покашливания сухим воздухом или возможной аллергией.

Американские журналисты еще в первые дни президентства Байдена замечали у него кашель во время выступления. Тогда же Байден сообщал, что он страдает от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Автор: 

Байден (2785) здоровье (1386) США (26313) Псаки (168)


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Топ комментарии
+6
а не х-й было встречаться с членограем.
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17.09.2021 08:53
+5
на Трампа "грузили" по понятной причине - он был русский запроданец.

Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.

Дайте нам Маккейна или Рейгана!
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17.09.2021 09:25
+4
Вікове, щоб не було чути пуків.
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17.09.2021 09:02
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а не х-й было встречаться с членограем.
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17.09.2021 08:53 Ответить
Вікове, щоб не було чути пуків.
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17.09.2021 09:02 Ответить
Да , Бидон,

Вы зря грузили на ТРАМПА .

Видно на очереди ......

Ка́мала Де́ви Ха́ррис, род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния) - американский юрист и политик, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года; первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения

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17.09.2021 09:05 Ответить
на Трампа "грузили" по понятной причине - он был русский запроданец.

Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.

Дайте нам Маккейна или Рейгана!
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17.09.2021 09:25 Ответить
Вам куда дать?..
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17.09.2021 10:53 Ответить
Яка вона чорношкіра? Типова індуска, яка заграє з афро-американцями.
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17.09.2021 11:31 Ответить
неужели "капутин" .на встречу с американским "бидоном" "новичок" прихватил?
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17.09.2021 09:14 Ответить
Напевно дідулі пива холодного наливають але то другоє!
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17.09.2021 09:24 Ответить
Это коронавирус.
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17.09.2021 09:48 Ответить
выбрали столетнего мухомора
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17.09.2021 10:01 Ответить
Зато у нас выбрали молодого имбицила.
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17.09.2021 11:15 Ответить
Это дельта-штамм, Джони!
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17.09.2021 10:16 Ответить
Літня людина, що ви хотіли. Зато досвідчений політик та дипломат. Я б цього дідулю залюбки виміняла на нашого молодого, красивого та накачаного довбоЗЕба.
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17.09.2021 10:19 Ответить
Підтримую 👍🏼👍🏼👍🏼++++
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17.09.2021 10:24 Ответить
Те, перед кем он выступал, должны меньше портить воздух от восторга.
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17.09.2021 11:19 Ответить
Та ясно.
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17.09.2021 11:19 Ответить
А Путин сколько кашляет?
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17.09.2021 10:53 Ответить
Путин давно уже и кашляет, и хрипит, и ногами дрыгает, и бредит на яву.

.
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17.09.2021 11:21 Ответить
деду почти 80. ему давно на покой пора, какое там президентство?
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17.09.2021 11:13 Ответить
Тю.

У ЗЕ с самого начала непрекращающаяся диарея головного мозга.

И ниче:
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі

Довольні хами, ситі в них *****".
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17.09.2021 11:15 Ответить
Может, Байдену надо сменить врача ? Надо не осматривать, а делать анализы воздуха во время выступлений. Тогда яснее от чего кашель.
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17.09.2021 11:23 Ответить
Цікаво... А хто ж це за це шкодливе брехливе старе одоробло хвилюється?
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17.09.2021 12:01 Ответить
Беспокоится надо будет когда при кашле будет пускать сланцевый газ
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17.09.2021 12:49 Ответить
Вот у нас в Украине выборы по сути " без выбора" ( за исключением первого раза когда был Черновил, а Украина свой шанс профукала)... Ну ладно мы " сыромяжные", до сих пор " полу советские", "лохи" .. и т.д. Но США. ( величайшая страна Запада, демократии и свободы). Что это за выбор между Трампопоном Нарцисовичем Путиноидом и Байденом Наладан Дышащим. Капец. Видимо это сейчас такой мировой тренд. "Выбор без выбора". Правда есть еще и вариант Путина, Кима, Луки, Ассада, Мадуро , среднеазиатских и ряда африканских деспотий, там конечно "выборы" вообще анахронизм.
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17.09.2021 13:14 Ответить
Новые вид новичка?
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17.09.2021 13:24 Ответить
 
 