РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9552 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 780 31

В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину"

В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова

В МИД РФ считают, что Украина проводит совместные военные учения со странами НАТО, чтобы "отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом 16 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно секретарь СНБО Украины А.Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент В.Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе "курирует" Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло. На практике мы не только не слышим подобных заявлений, видим действия, идущие в противоположном направлении: они продолжают накачивать Украину вооружениями и боевой техникой, направляют инструкторов, обучающих военнослужащих ВСУ ведению боевых действий (в т.ч. в городских условиях), проводят совместные маневры", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов. ВИДЕО

Напомним, Данилов ранее заявил, что ВС Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.

Данилов (1066) Зеленский (20185) Захарова Мария (373)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
17.09.2021 09:21
+15
Кацапня ніяк не допетрає що - тиснути на Україну то невдячне діло . . І що Україна ніколи не змириться з тим що її територію пробують шматувати . А також з існуваням рудського міра на своїй територіїї .

Не з тими ви - свинота москальська , з'язались . .
показать весь комментарий
17.09.2021 09:32
+13
показать весь комментарий
17.09.2021 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.09.2021 09:18 Ответить
ніяк не скажуть прямим текстом, що вимагають капітуляції України і повернення назд в колоніальний статус. Не признаються в своїх хотєлках...
показать весь комментарий
17.09.2021 09:20 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 09:21 Ответить
💯
показать весь комментарий
17.09.2021 09:22 Ответить
Ай-я-яй! Жертву вбивці вчать самообороні та озброюють проти нього! Караул! "******** зрєнія лішают" (с)

Лишня хромосома така лишня!
показать весь комментарий
17.09.2021 09:24 Ответить
Видать глубокий вдох ноздрями сделала, ишь как штырит то убогую.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:25 Ответить
"...они продолжают накачивать Украину вооружениями и боевой техникой, направляют инструкторов, обучающих военнослужащих ВСУ ведению боевых действий (в т.ч. в городских условиях), проводят совместные маневры" Источник: https://censor.net

Ну а как иначе с таким соседом, одуванчики выращивать, что ли?
показать весь комментарий
17.09.2021 09:25 Ответить
...и бесконечно тревожится о судьбе этой страны... Та вже так як кацапи трЄвожаЦЦА то ніхто так не трЄвожіЦЦА. Вже самі кацапи на своїх медіаресурсах почали писати, мовляв, скільки можна про Україну та про Україну? У нас, что про расію нАвАстєй нету?
показать весь комментарий
17.09.2021 09:28 Ответить
Похоже пропагандисты внушают доверчивому обществу РФ "возможность полномасштабной войны с Россией" История повторяется: перед второй мировой войной "военщина" Финляндии угрожала СССР, а почти все соседние страны Германии...
показать весь комментарий
17.09.2021 09:29 Ответить
Кацапня ніяк не допетрає що - тиснути на Україну то невдячне діло . . І що Україна ніколи не змириться з тим що її територію пробують шматувати . А також з існуваням рудського міра на своїй територіїї .

Не з тими ви - свинота москальська , з'язались . .
показать весь комментарий
17.09.2021 09:32 Ответить
Все знают , хто знаменитый убийца и ***** , но боятся сказать
показать весь комментарий
17.09.2021 09:33 Ответить
Голожопая захерова начала указывать Штатам, что они и как должны делать.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:35 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2021 09:40 Ответить
Китайским кураторам пора пресечь вопли кацапских дурачков и алкашей.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:44 Ответить
Так період "накачування печєньками " минув вже з 2014 році, з вами треба поступати тільки так як з вовком на псарні із глібовської байки. Забули як самі жерли "ніжки Буша"Ї
показать весь комментарий
17.09.2021 09:47 Ответить
"Зеля плохой, но санкции против квартального бизнеса, до сих пор приносящего ему нехильій доход из расеи, третий год не вводим", - захарова.

Значит, Зеля не такой уж и плохой для кремля.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:50 Ответить
МИДу РФ недолжно быть дела до высказываний Зеленского и Данилова. Зеленский и Данилов у себя дома и могут свободно высказывать свое мнение в отличие от РФ, которая оккупировала часть другого государства и продолжает совать свой нос в чужие дела
показать весь комментарий
17.09.2021 09:50 Ответить
когда уже эта бесноватая наркоманка подохнет?!! вместе со своим кураторами
показать весь комментарий
17.09.2021 10:01 Ответить
заткните ей хайло чем-то... желательно твердым, широким и длинным....
показать весь комментарий
17.09.2021 10:26 Ответить
Заткните свои пельки и пошли вон из Украины ! Везде!
показать весь комментарий
17.09.2021 10:35 Ответить
НАРОД ИНДО(Рим с гербом Баку 3 Огня)-ПЭРИДЖАНА(Греция=Алабей(Албания))=Од(Аз)ЭрБэйДжана заявит "армия нерусского Кремля" ВОН ИЗ Карабаха,Кельбаджар,Лачина и нашего московского Кремля.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:39 Ответить
Рим=Эр Ян(Муж гори,Янан-горящий)=ЯнЭр=АНАР.3 огня имеют свои имена,как ТРИ КРУНУР Швеции.
показать весь комментарий
17.09.2021 11:24 Ответить
Любая нормальная армия мира может выполнить поставленные приказы, кроме преступных. А Зеленский имел в виду возможность нападения РФ на Украину.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:56 Ответить
гидота
показать весь комментарий
17.09.2021 10:56 Ответить
Вот древняя кляча из рассейского МИДа нашла себе куратора - а Маньку-облигацию никто на содержание не берет...
показать весь комментарий
17.09.2021 12:02 Ответить
В "МИД" "РФ заявили" ...

Так правильно пишется название "института" на территории, являющейся территориальным образованием, заселенным бандами.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:23 Ответить
зачем вообще цитировать больных на голову людей, во множистве "работающих" в различных учреждениях этого недогосударства??
показать весь комментарий
17.09.2021 12:33 Ответить
Манька-хвєдєрація! Готуйтеся там, бо ми разом з НАТОй Будєм вас бамбіть. А як ви хотіли? Не все ж кацапам Україну знищувати, треба вже починати вас з мапи світу стерати, щоб залишилась лише тайга та Байкал, якщо китайці його ще не випили.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:33 Ответить
Машке муки свежей из Аргентины подвезли?

Что такое "днр и лнр"? Машка забыла, что РФ официально не знает подобных названий? А она как бы спикер МИД.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:42 Ответить
Рашодебилка опять генерит какую-то чушь.Пусть лучше своих китайских кураторов слушается и учиться приседать на бутылку.
показать весь комментарий
17.09.2021 12:51 Ответить
В МИД РФ считают, что Украина проводит совместные военные учения со странами НАТО, чтобы "отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике". Источник:

Якщо слідувати цій логіці , та подивитися на кількість військових навчань РФ за послідній час ..., то напрошується висновок - що там невдач внутрішньої політики - на порядок (у 10 разів) більше
показать весь комментарий
17.09.2021 14:05 Ответить
 
 