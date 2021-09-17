В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину"

В МИД РФ считают, что Украина проводит совместные военные учения со странами НАТО, чтобы "отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом 16 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно секретарь СНБО Украины А.Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент В.Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе "курирует" Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло. На практике мы не только не слышим подобных заявлений, видим действия, идущие в противоположном направлении: они продолжают накачивать Украину вооружениями и боевой техникой, направляют инструкторов, обучающих военнослужащих ВСУ ведению боевых действий (в т.ч. в городских условиях), проводят совместные маневры", - говорится в сообщении.

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Напомним, Данилов ранее заявил, что ВС Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.