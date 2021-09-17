В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину"
В МИД РФ считают, что Украина проводит совместные военные учения со странами НАТО, чтобы "отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом 16 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
"Недавно секретарь СНБО Украины А.Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент В.Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией.
Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе "курирует" Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло. На практике мы не только не слышим подобных заявлений, видим действия, идущие в противоположном направлении: они продолжают накачивать Украину вооружениями и боевой техникой, направляют инструкторов, обучающих военнослужащих ВСУ ведению боевых действий (в т.ч. в городских условиях), проводят совместные маневры", - говорится в сообщении.
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Напомним, Данилов ранее заявил, что ВС Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.
"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.
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Лишня хромосома така лишня!
Ну а как иначе с таким соседом, одуванчики выращивать, что ли?
Не з тими ви - свинота москальська , з'язались . .
Значит, Зеля не такой уж и плохой для кремля.
Так правильно пишется название "института" на территории, являющейся территориальным образованием, заселенным бандами.
Что такое "днр и лнр"? Машка забыла, что РФ официально не знает подобных названий? А она как бы спикер МИД.
Якщо слідувати цій логіці , та подивитися на кількість військових навчань РФ за послідній час ..., то напрошується висновок - що там невдач внутрішньої політики - на порядок (у 10 разів) більше