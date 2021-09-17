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Мэр Нью-Йорка де Блазио потроллил постпреда России в ООН Небензю из-за COVID-сертификата: Привитый "неутвержденным" препаратом может бесплатно сделать вакцинацию в США. ВИДЕО

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио едко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Видео Факты.ICTV

"Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию. - Ред.)", - сказал де Блазио журналистам в четверг. При этом он саркастически заметил, что россияне ранее "сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США".

Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину "Спутник V" не признают в США, де Блазио отметил, что любой человек, привитый "неутвержденным" препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.

"Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую", - добавил мэр, имея в виду российских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V": Одна из фабрик не соответствует новым правилам

Автор: 

вакцина (3814) Нью-Йорк (203) ООН (4156) россия (95308) США (26313) Небензя (46)


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Топ комментарии
+20
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17.09.2021 09:17
+14
https://t.me/s/tanya_adams Tanya Adam s *

Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.

Но Спутник, видать, совсем лайт.
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17.09.2021 09:26
+9
Этот московит, с внешностью "зал..па с ушами", давно укололся Пфайзером.
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17.09.2021 09:21
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17.09.2021 09:17 Ответить
Этот московит, с внешностью "зал..па с ушами", давно укололся Пфайзером.
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17.09.2021 09:21 Ответить
а ясне що двінув собі нормальну вакцину, але ж скрепи не дозволяють визнати, отт і малюють собі вскі спутніки, для лохов, а їх самих за це ж і чмирять
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17.09.2021 10:11 Ответить
И босс ****** - обкуренная лошадь, и босс босса - бледная моль(моль блед) все Пфайзер вкололи,но поскольку нужно поддержать реноме "Sputnik-V",то и вынуждены делать то, чему в совершенстве обучены - кривляться.
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18.09.2021 17:15 Ответить
https://t.me/s/tanya_adams Tanya Adam s *

Я случайно помню, что в начале августа в ДыРу гумконвой приезжал с россиянской вакциной «Спутник Лайт». Как-то невдобно получилось…В ДыРе за вчера умерло 52 человека, а во всей Украине 101. Это при том, что вакцинация у нас по факту провалена: сентябрь в разгаре, а у нас 11,3% только получили полный курс.

Но Спутник, видать, совсем лайт.
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17.09.2021 09:26 Ответить
Ультра лайт - там только флакончик от спутника)
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17.09.2021 09:35 Ответить
не существует никакой рашкованской вакцины. все это пропагандонское враньё
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17.09.2021 10:13 Ответить
11% - то от всех вакцинированніх.

По факту - все намного хуже:

Надвигающийся локдаун высветил еще одну серьезную проблему , о существовании которой мы не раз упоминали - отсутствие национального реестра вакцинированных.

В стране фактически неизвестно точное количество и уровень вакцинации.

Общее количество вакцинируемых определяется расходом вакцин, что не ест точной характеристикой и часто далеко не соответствует реальности.

На сегодняшний момент реальная цифра полностью вакцинированного населения не превышает 6%, что есть наинизший показатель в Европе.
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17.09.2021 16:38 Ответить
Даруйте, але Ваші твердження неправдиві.

Ані щодо відсотку (насправді удвічі вище - https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ ) , ані щодо відсутности реєстру (це легко перевірити: якщо Ви вакцинувалися, то без проблем у "Дії" підтягнете свій сертифікат).

А от щодо проваленого вакцинування в цілому та найнижчий показник в Европі - то не лише правда, але й НАША спільна проблема.

Той факт, що в Україні за опитуваннями не збирається вакцинуватися більшість населення і цей показник вищий, аніж в РФ, пояснити лише діями клоунської влади не вийде.
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18.09.2021 09:40 Ответить
це у всьому світі -вакцинацїя.У нас велике крадівництво.
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19.09.2021 00:37 Ответить
Вишвирніть цю небензю з США за щеплення небеспечним шмурдяком
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17.09.2021 09:46 Ответить
💯
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17.09.2021 09:54 Ответить
Этот гондон от раша политиков недалеко ушёл. Почитайте, что о нём жители NY думают.
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17.09.2021 09:57 Ответить
але ж обрали
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17.09.2021 10:21 Ответить
Так Нью-Йорк зараз то людський відстійник.Їдуть туди спочатку всі,але тільки доробились до якихось маєтків моментом хочуть звідтам чкурнути...Лишається самий відстій,негри ,пуерто-ріки,китайці,білих бомжів повно теж,суцільна наркоманія,життя просте і легке,протермінованої жратви щоденно біля кожного супермаркету,з одягом проблем теж нема,клімат як в Одесі...Перед Джуліані вони обрали мером негра,то почався там взагалі бардак,страшно вечером було на вулицю вийти,на кожному кроці проститутки і наркоторговці...Я до того,що цією різношертною масою легко керувати,можна підсунути будь кого...Як,до речі,і нам...
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17.09.2021 10:40 Ответить
вован --- НЬЮ-ЙОРК ЭТО финансовая . промышленная . интелектуальная .театральная столица самого мощного государства на планете . а отстойник плохих мыслей это у тебя в голове . а бомжей и наркоманов полно и в париже и в москве и в лондоне
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17.09.2021 11:08 Ответить
Я прожив в Нью Йорку п"ять років,в польському районі на Грінпоінті,на Кінгсланд,потім на Насау...Працював спочатку на азбестах,а це значить по всьому місту,в школах,хмарочосах,і на руїнах "близнюків прийшлось попрацювати,вірніше в навколишніх будинках Світового Торгового центру...Так от,вся фінансово-промислово-інтепектуально-культурна частина поміщається на П"ятій Авеню десь від сьомої до сорокової вулиці...Вище пішли притони,курви,а далі трущоби Бронксу які я теж достатньо вивчив...Чисто білих районів майже нема,той же Грінпоїнт та Брайтон Біч...З натяжкою білими можна порахувати хасидів Вільямсбургу та китайців Чайна-тауну...Все інше - коричневе різних відтінків,від чоколядового до кави з млєком.Ви всі бачите фасад,гарну картинку,а я бачив справжній Новий Йорк,весь до дна...
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17.09.2021 17:01 Ответить
в северной столице бензоколонки --- питер сейчас называют в 1987 году я неделю жил в гостиннице ..орбита.. там во дворе была куча мусора пять метров высотой в которой рылись бомжи и бегали крысы размером с отгодованных кроликов ---- зато возле ..зимнего дворца.. было красиво . чисто и все сверкало
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18.09.2021 07:06 Ответить
так-так, Грiнпойнт- центр цивiлiзацii i звдти все добре видно

Там виробляють ковбасу та бiгус

Все iнше в Нью Йорку гi в но та притони

Не п и з ди

Я тут, слава Богу, вже 31 рik
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18.09.2021 17:46 Ответить
Where exactly?
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20.09.2021 14:37 Ответить
Exeter St. right off Oriental Blvd. in Brooklyn
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20.09.2021 15:14 Ответить
Вова, іди на)(уй. брехун.
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17.09.2021 11:09 Ответить
Ти, Ваван, краще зверни увагу на кількість бухого бидла і плятєй в ваших містах. НЙ-фінансова столиця світу. Метрополія із річним бюджетом більшим ніж всієї Росії! Ти, ідіот, навіть не можеш уявити масштаби цього міста і як воно працює.
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17.09.2021 12:22 Ответить
Селюк бурмей! Ти спочатку подивися на своїх алкашів, злодійкуватих

чинуш до яких ти носиш хабарі, політичних проституток та іншої швалі

якою переповнеа Україна! Впевнен , що тобі на картку ********* прислала

30 срібряників. Це тобі винагоргода від кацапів? Такі як ти свинюки не

здатні навить своє подвір'я прибрати.Обісралися всюди де попаде.

Оце воно розповідає про Нью Йорк, бидлота!!! Ти там був брехло?
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17.09.2021 13:30 Ответить
Політика, не більше. Джуліані також обрали і він повністю знищив кримінал в такому місті як НЙ за два роки! Яскравий приклад того, що «сьогодні ти живеш так як голосував вчора». Нажаль люди не вчаться на своїх помилках. ДеБлазіо найгірший мер за всю історію. Соціаліст і балабол.
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17.09.2021 11:29 Ответить
Ще був Дiнкiнс, безмозгла тупа тварина.

При ньому довелось купити 12 GA Pump
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18.09.2021 17:41 Ответить
На случайность тут полагаться не стоит.

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17.09.2021 10:43 Ответить
гундяевские попы в УКРАИНЕ да и в бензоколонке тоже устраивали многотысячные ходы без масок и прививок . когда люди тысячами умирали от вируса --- а ***** в это время уколовшись пфайзером прятался в бункере --- этих уродов надо просто не допускать в здание оон пока не сдадут тесты в лаборатории нью-йорка
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17.09.2021 10:58 Ответить
ДеБлазіо дебіл і це не жарт. Найгірший мер за всю історію міста Ню-Йорк.
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17.09.2021 11:08 Ответить
Какое вам дело сабачачье до меров городов за тысячу верст?? Вы со своими разберитесь!!! Нехер смотреть соседу в огород если сами нихера делать не хотите.
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17.09.2021 15:06 Ответить
Я живу в НЙ з 97 року, кацапура ти тупа.
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19.09.2021 14:20 Ответить
І ще три кацапський свині плюса нуль під цим висєром))) кацапи найтупіші створіння в світі.
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19.09.2021 14:22 Ответить
Де Блазио еще тот комунист и не понимает что бесплатно только чирий выскакивает . За иммунный стимулятор платят налогоплательщики и если хочешь привить кацапа , Де Блазио , делай это за свой счет .
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18.09.2021 01:58 Ответить
Так что, получается, все антипрививочники на Цензоре - агенты кремля?
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18.09.2021 12:23 Ответить
You guys from US of a decadent A, property of Joe Strummer RIP, go & fucking live your lives. Vitaly Dr. Ironfist Klitchko, the great & undisputable champion of the world is for real.
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19.09.2021 01:48 Ответить
Don't smoke that sh too much, bro.
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19.09.2021 14:19 Ответить
 
 