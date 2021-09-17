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Новости Коронавирус и карантин
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Украина реально может провакцинировать свыше 70% населения, - глава Бюро ВОЗ в стране Хабихт

Украина реально может провакцинировать свыше 70% населения, - глава Бюро ВОЗ в стране Хабихт

Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения.

Такое мнение выразил представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться", – сказал он.

Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".

"Основным критическим вопросом является помощь людям, которые могут иметь тяжелое течение заболевания и даже умереть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому мы сейчас не должны гнаться за показателями, а должны нацелится на определенные, целевые группы населения", - сказал он.

По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группке старше 60 лет вакцинированы более 70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали 122 906 человек, всего - 6 169 886, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, которые имею высокие риски. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3814) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
73% если быть точным
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17.09.2021 09:41
+1
Якщо Вам не важко, можна посилання на оригінал новини?
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17.09.2021 09:50
+1
а населєніє спитали?
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17.09.2021 09:57
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73% если быть точным
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17.09.2021 09:41 Ответить
73% от 15% реально голосовавших
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17.09.2021 09:50 Ответить
Зеля казав що провакцинує до дня Незалежності. Знов збрехав.
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17.09.2021 09:45 Ответить
В Сингапуре за последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы.
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17.09.2021 09:47 Ответить
Якщо Вам не важко, можна посилання на оригінал новини?
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17.09.2021 09:50 Ответить
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110
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17.09.2021 10:00 Ответить
Привитые имеют лишь легкие симптомы
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17.09.2021 10:20 Ответить
Не вырывайте из контекста. По Вашей ссылке:

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110 Кроме того, только четыре человека умерли от инфекции за последние 28 дней, и все они не были вакцинированы. Но количество людей в тяжелом состоянии растет. Число людей, нуждающихся в кислороде, постоянно увеличивается. В воскресенье их было уже 54, что вдвое больше, чем в субботу. За последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы. Однако количество серьезных случаев составляет ничтожную долю. 98,1 процента новых случаев за 28 дней протекают бессимптомно или в легкой форме.
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17.09.2021 10:53 Ответить
не надо пургу нести,ничего из контекста не вырвано. контекст тут один-вакцинированные так же болеют,в том числе и в тяжёлой форме. а в лёгкой и бессимптомной форме,они являются разносчиками.
вот и весь контекст!
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17.09.2021 10:59 Ответить
В Сингапуре вакцинировано 81,5 населения, то есть практически все люди, старше 16 лет. Дети до 16 лет в больницы с ковидом практически не попадают. Вот и получается, что половину тяжело больных дали 99% вакцинированных, а другую половину - 1% невакцинированных, если за 100% взять взрослое население. То есть, вероятность тяжело заболеть у вакцинированных в 99 раз ниже, чем у невакцинированных. Кроме того, как видно из того же отрывка, вероятность умереть у вакцинированных во много раз ниже, чем у невакцинированных.
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17.09.2021 11:08 Ответить
В Сингапуре вакцинировано 81,5% населения
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17.09.2021 11:09 Ответить
Давай ссылку, где приведены конкретные цифры.
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17.09.2021 11:10 Ответить
Интересно как, 6 часов назад ссылку дал - ее удалили... боятся правды !
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17.09.2021 23:38 Ответить
в Израиле вакцинировано более 60% и что? а ничего! опять волна!
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17.09.2021 10:02 Ответить
То был провокационный вопрос. В Израиле новая волна, потому что вакцинировались давно и иммунитет ослаб и до 12 лет там никто не вакцинирован
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17.09.2021 10:22 Ответить
6,191 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

6,624 new cases and 99 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

При почти равной дневной заражаемости, в Украине в 7,5 раз выше ежедневная смертность, чем в Израиле...
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17.09.2021 10:49 Ответить
Реально - максимум 47%.
Вместе с теми, кому вылили вакцину в унитаз, а записали привитыми.
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17.09.2021 09:54 Ответить
а населєніє спитали?
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17.09.2021 09:57 Ответить
Население продолжают запугивать и выкручивать руки тем, до кого могут дотянуться
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17.09.2021 10:00 Ответить
В Монголии, от коронавируса, умерли два не вакцинированных бобра. Ветеринары бьют в колокола.
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17.09.2021 09:59 Ответить
у нас 73% идиотов... вот с них и начинайте.....
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17.09.2021 10:27 Ответить
 
 