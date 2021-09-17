Украина реально может провакцинировать свыше 70% населения, - глава Бюро ВОЗ в стране Хабихт
Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения.
Такое мнение выразил представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться", – сказал он.
Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".
"Основным критическим вопросом является помощь людям, которые могут иметь тяжелое течение заболевания и даже умереть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому мы сейчас не должны гнаться за показателями, а должны нацелится на определенные, целевые группы населения", - сказал он.
По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группке старше 60 лет вакцинированы более 70%.
"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, которые имею высокие риски. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - сказал он.
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https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110 Кроме того, только четыре человека умерли от инфекции за последние 28 дней, и все они не были вакцинированы. Но количество людей в тяжелом состоянии растет. Число людей, нуждающихся в кислороде, постоянно увеличивается. В воскресенье их было уже 54, что вдвое больше, чем в субботу. За последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы. Однако количество серьезных случаев составляет ничтожную долю. 98,1 процента новых случаев за 28 дней протекают бессимптомно или в легкой форме.
вот и весь контекст!
6,624 new cases and 99 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
При почти равной дневной заражаемости, в Украине в 7,5 раз выше ежедневная смертность, чем в Израиле...
Вместе с теми, кому вылили вакцину в унитаз, а записали привитыми.