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Новости Агрессия России против Украины
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Конгресс США обсуждает увеличение размера военной помощи Украине до $300 млн, - Маркарова

Конгресс США обсуждает увеличение размера военной помощи Украине до $300 млн, - Маркарова

Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 млн долларов. Данная цифра содержится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, принятие которого обсуждается.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год", - отметила она.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - добавила Маркарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены готовят поправку, которая позволит США продавать Украине комплексы ПРО "Железный купол", - "слуга народа" Завитневич

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7749) США (26313) Маркарова (279)


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Топ комментарии
+5
Украина не заслуживает ни на какую помощь после новостей в стиле "Трухина отмазали" - и.о. директора ГБР Сухачев
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17.09.2021 10:03
+2
ВСУ на своих двоих иногда, ржавых автобусах и совковом наследии, + волонтёрские драндулеты и всего лишь десятки Новья, что немного странно видеть в 2021. И для сравнения великая армия Афганистана с полями брони и десятками гвынтокрылив, героически пропавшая с поля боя с бабаями. Вроде бы очевидно, но оказывается нет
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17.09.2021 10:29
+2
80 лярдов Афганским пастухам и 300 лямов Украине - почувствуйте разницу..

Сами,только сами..
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17.09.2021 12:09
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Украина не заслуживает ни на какую помощь после новостей в стиле "Трухина отмазали" - и.о. директора ГБР Сухачев
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17.09.2021 10:03 Ответить
Це дякуючи тільки найвеличнішому з найвеличніших діячів Галактики і її окресностей.
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17.09.2021 10:08 Ответить
Она посол? С каких этопор?Правильнее так: зеленский своим указом назначил ее на эту роль. Байден отсутствием выдачи верительной грамоты эту роль отменил. Что, зебобики, важнее: указ зеленой криворожской лягушки или отсутствие верительной грамоты от Байдена? Вопрос, в общем, риторический…
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17.09.2021 10:08 Ответить
Откуда у нее может быть верительная грамота от Байдена? Она что посол США?
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17.09.2021 10:54 Ответить
Да, правда. Это я лажанул. Байден не принял ее грамоты, хотя сути дела это не меняет. Ее назначили на роль посла, Байден с этим не согласился. Вопрос должен был бы звучать так: что важнее, указ зеленой криворожской лягушки или непринятие верительной грамоты Байденом?
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17.09.2021 11:05 Ответить
Слабенько, надо выходить на уровень помощи как Афганистану. Чай мы воюем не с полуграмотными боевичками в шлёпках и китайскими калаковыми
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17.09.2021 10:10 Ответить
Ну так чай и ВСУ не на ишаках ездит.
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17.09.2021 10:19 Ответить
ВСУ на своих двоих иногда, ржавых автобусах и совковом наследии, + волонтёрские драндулеты и всего лишь десятки Новья, что немного странно видеть в 2021. И для сравнения великая армия Афганистана с полями брони и десятками гвынтокрылив, героически пропавшая с поля боя с бабаями. Вроде бы очевидно, но оказывается нет
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17.09.2021 10:29 Ответить
Субъективное мнение.
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17.09.2021 11:23 Ответить
Уявляю собі,що зараз думають провідні наші "слуги",що рулять Україною...Цілий конгрес США обговорює виділення нам суми,яка є меншою від того,що кожен з них стирив...
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17.09.2021 10:50 Ответить
пока касаворотка у руля никаких помощей, зэбараны должны страдать и лечиться
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17.09.2021 11:15 Ответить
У меня снова вопрос, помощь за гроши чи ни?
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17.09.2021 11:54 Ответить
маркарова клованская свинья
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17.09.2021 12:08 Ответить
80 лярдов Афганским пастухам и 300 лямов Украине - почувствуйте разницу..

Сами,только сами..
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17.09.2021 12:09 Ответить
в афганистане нет корубцыи
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17.09.2021 12:26 Ответить
Ну не помощь, а кредиты
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17.09.2021 12:44 Ответить
 
 