Конгресс США обсуждает увеличение размера военной помощи Украине до $300 млн, - Маркарова
Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 млн долларов. Данная цифра содержится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, принятие которого обсуждается.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год", - отметила она.
"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - добавила Маркарова.
Топ комментарии
+5 Руслан Соколов
показать весь комментарий17.09.2021 10:03
+2 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий17.09.2021 10:29
+2 Салаутдин
показать весь комментарий17.09.2021 12:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сами,только сами..