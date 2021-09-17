Конгресс США обсуждает увеличение размера военной помощи Украине до $300 млн, - Маркарова

Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 млн долларов. Данная цифра содержится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год, принятие которого обсуждается.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год", - отметила она.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - добавила Маркарова.

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