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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина до конца года должна провакцинировать хотя бы 40% населения, - представитель ВОЗ Хабихт

Украина до конца года должна провакцинировать хотя бы 40% населения, - представитель ВОЗ Хабихт

Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 в настоящее время в том, чтобы обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Основная задача сейчас - обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации", - отметил он.

По словам Хабихта, в настоящее время Украина уже достигла глобальную цель иметь 10% провакцинированных до конца сентября.

"Украина этот показатель уже достигла. Следующая цель - до конца года провакцинировать хотя бы 40% населения, но Украина, я думаю, к этому времени сможет достичь даже более высоких показателей", - добавил он.

Читайте: ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы

Автор: 

вакцина (3814) ВОЗ (777) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15)


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Топ комментарии
+9
"Украина... должна...", - и это заявляет какой то сучёнок с вредоносной организации ВОЗ... Да ничего вам, тварям, ни Украина ни украинцы не должны.
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17.09.2021 10:23
+8
"
Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт"- писди писди собі Ярннійку,візьми собі печенько і крокуй на йух потихенько.
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17.09.2021 10:26
+6
насильно прививают только скот или дебилов из ВОЗ, что одно и тоже.....
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17.09.2021 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Ты хобот как то определись...чего ты хочешь...40 или 70😀
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17.09.2021 10:11 Ответить
тут чистая математика. число в 10% вакцинированных от общего количества граждан к концу года легко превратятся в 40% даже без усилий врачей. да здравствует дарвин!
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17.09.2021 10:15 Ответить
В мире бушует пандемия. Развитые страны прививают население чтобы спасти. Волна за волной накрывают планету.

В Украине прививки или неправильные или мало или люди нехотят.

При таком раскладе, кому он это все рассказывает? Разве тут остались живые? Ведь всем известно - без прививки, ты труп.
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17.09.2021 10:17 Ответить
неправильные прививки?)
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17.09.2021 10:28 Ответить
Индийские или китайские. Местным специалистам только нержавеющую Модерну подачей
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17.09.2021 10:33 Ответить
То есть тот факт, что в больнице №1 на Богатырской - медсестры в свое время бинтики выпрашивали для дезинфекции у больных - ну вот вообще никак не влияет на смертность в принципе, вот вообще никак.

Систему Семашко, как написано в одном из докладов ВОЗ - развалили. Вот тебе еще одна причина.

Давай вместе посмеемся еще над медреформой, сократившей кол-во персонала скорой - что тоже на смертность не влияет ну вот ваще никак.

А ты все о прививках да о прививках...
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17.09.2021 11:37 Ответить
"Украина... должна...", - и это заявляет какой то сучёнок с вредоносной организации ВОЗ... Да ничего вам, тварям, ни Украина ни украинцы не должны.
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17.09.2021 10:23 Ответить
Хто пам'ятає рекламу, "нас 52 міліона"? З цієї кількості 40% чи з тої, що дубілет нарахував?
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17.09.2021 10:23 Ответить
"
Україна до кінця року має вакцинувати хоча б 40% населення, - представник ВООЗ Хабіхт"- писди писди собі Ярннійку,візьми собі печенько і крокуй на йух потихенько.
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17.09.2021 10:26 Ответить
В смысле через год два? А как жеж бустерная доза?
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17.09.2021 10:27 Ответить
они уже даже не паляться о том что всех на иглу присадить планируют.
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17.09.2021 11:30 Ответить
Всесвітня організація Запроданців.

Вже стільки бабла влили в ковід істерію - бігборди, зовнішня реклама, проплачена преса і боти.

Вже перемогли алкоголізм, хвороби пов'язані з палінням, рак? Де мруть десятки мільйонів в рік?

Що там з померлими з голоду в країнах третього світу в результаті Локдаунів?
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17.09.2021 10:28 Ответить
їх ці всі онко-кардіо-тубе-та інші хворі не іпуть ні грама
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17.09.2021 12:54 Ответить
ВОЗ говорит о 3-й вакцинации только для группы риска(старых людей)??? Странно..К чему они готовятся? К основному удару по пожилым?!
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17.09.2021 10:29 Ответить
Именно так. В первую очередь хотят уничтожить стариков.
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17.09.2021 10:37 Ответить
Ну да... Швеция в свое время не хотела вводить локдаун и пытались бороться "природным иммунитетом". В Итоге смертность зашкаливала. Теперь они нехило провакцинировались и смертность упала, в т.ч. и заметнее всего среди стариков.
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17.09.2021 12:06 Ответить
Только в странах с жёсткими локдаунами смертность была ещё выше.
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17.09.2021 13:15 Ответить
Давай глянем на соседние с Швецией страны, где локдауны вводились (Норвегия, Финляндия, Дания). В пересчете на 1 млн населения у Швеции самая высокая смертность.
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17.09.2021 13:20 Ответить
В Швеции в первую волну умерло больше постояльцев домов престарелых. Но это и так были полуживые старики, которые умерли бы без ковида в ближайшее время. Зато сейчас там всё спокойно и так же без лохдаунов.
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17.09.2021 13:24 Ответить
насильно прививают только скот или дебилов из ВОЗ, что одно и тоже.....
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17.09.2021 10:30 Ответить
А что говорят другие ведущие вирусологи Украины, кроме этого кандидата биологических наук, которого до 2020 года никто не знал? Вы хоть одну ее работу или выступление во время свиного гриппа 2009 года найдете?
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17.09.2021 11:29 Ответить
А что же тогда говорила "один из ведущих вирусологов Украины"? Неужели обет молчания и обет ненаписания статей хранила? Или все-таки не особо она и ведущий вирусолог?
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17.09.2021 11:59 Ответить
1. Старших научных сотрудников в любом институте не один и не два. Я думаю, и доктора наук имеются. Так почему их мнения мы не слышим?

2. Если чел "один из ведущих вирусологов Украины" и живо комментирует текущую эпидемию, то почему молчал во время предыдущей эпидемии?

3. Научные работы типа "развитие вируса табачной мозаики в условиях засухи" в борьбе с коронавирусом мало помогут.

4. Публикации в фейсбуке - это не рецензируемая статья в профильном журнале. Вот Вы верите, что вирус в чем-то там "зацікавлений"?
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17.09.2021 12:19 Ответить
Привет.

В ссылке, что ты привел, нет ни слова о Жолобак и статья написана не ею. Это не очень удачная попытка выручить товарища, севшего в лужу.
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17.09.2021 12:03 Ответить
А зачем тогда вместо него отвечаешь? Я Денису конкретные вопросы задал, а ты тему моего с ним разговора в сторону уводишь.
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17.09.2021 12:20 Ответить
Ну, так если в 2009 была афера, что ж этот неабыхто с языком губоко в ж... за зубами тогда сидел?
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17.09.2021 12:27 Ответить
Ни Ляшко, Ни Степанова я не называл ведущими вирусологами. Они чиновники.

Откройте еще раз свою же ссылку на фейсбук и посмотрите на лицо Надежды Жолобак. Она была начинающим лаборантом, когда еще Брежнев жив был.
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17.09.2021 12:42 Ответить
Вот не надо мне тут про НИИ АН Украины сказки рассказывать. Расскажи о вкладе этого ведущего вирусолога в борьбу с ковидом. Ну, кроме сомнительных роликов в Ютубе и фейсбуке.
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17.09.2021 12:53 Ответить
Сказка вот это "Ведущий, потому как если бы она была неведущим специалистом... то работала бы в какой-нить лаборатории села Малые Кучереты.".

В НИИ АН куча народу просиживает штаны и юбки, публикуя третьесортные статьи в местных "мурзилках" или отчеты по НИР.

Вот я и поинтересовался у Дениса по поводу этого ведущего специалиста, а ты тут вместо его ответа уже всю ветку своими фантазиями без капли конкретики заполнил.
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17.09.2021 13:04 Ответить
Не передергивай. Не НИИ АН, как правило, не бесполезное, а малоэффективное учреждение. Вам логика не подсказала, что если бы я считал, что НИИ АН бесполезны, то я не спрашивал бы о мнении других специалистов этих институтов?
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17.09.2021 14:28 Ответить
Надо смотреть что за ученый, чем занимается, где публикуется. Люк Монтанье тоже был видный ученый, но на старости лет впал в маразм. Такое тоже случается.
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17.09.2021 15:06 Ответить
Вот финал вашего "пути истинного".

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17.09.2021 12:31 Ответить
EXCLUSIVE: Wife of 'perfectly healthy' Miami doctor, 56, who died of a blood disorder 16 days after getting Pfizer Covid-19 vaccine is certain it was triggered by the jab, as drug giant investigates first death with a suspected link to shot

Мнение чьей-то жены мне необыкновенно интересно...
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17.09.2021 12:45 Ответить
Ну, ты мненю жен веришь, а я обоснованным выводам ученых. Вот и вся разница.
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17.09.2021 13:06 Ответить
А если бы по ее мнению эта смерть случилась от бракованной прошивки рептилоидного чипа, ты тоже поверил бы?

Научный метод познания основан на логике и доказательствах. А мнения учасников событий - на эмоциях.
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17.09.2021 14:38 Ответить
Статьи СМИ - это не материал для вирусологов или молекулярных биологов, это материал для филологов. Я мнению филологов о вирусах не доверяю, хотя они тоже ученые. Думаю, не надо объяснять, почему?
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17.09.2021 15:03 Ответить
Фуфлодемия свиного гриппа очень быстро закончилась. Поэтому и про это писали мало.
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17.09.2021 13:20 Ответить
Но маски тогда многие надевали в т.ч и в Киеве. Просто для относительно малозаразного свиного гриппа тех мер оказалось достаточно.
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17.09.2021 13:23 Ответить
Но обязательных намордников уж точно нигде в Европе не было.
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17.09.2021 13:26 Ответить
Ну так и смертей тогда намного меньше было.
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17.09.2021 13:31 Ответить
Да тут есть к Вам пара воросов по Надежде Жолобак:

А что говорят другие ведущие вирусологи Украины, кроме этого кандидата биологических наук, которого до 2020 года никто не знал? Вы хоть одну ее работу или выступление во время свиного гриппа 2009 года найдете?
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17.09.2021 13:33 Ответить
У моей жны на работе у сотрудник (28 лет) переболел ковидом легко, мать (52 года) умерла, отец был под аппаратом ИВЛ, но выжил. Все были невакцинированные, считали, что пронесет. Теперь отец и сын ждут три месяца и будут делать прививки.
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17.09.2021 14:34 Ответить
А может их лечение убило? Протоколы уже много раз менялись т.к. прежние оказались ошибочными. К тому же в больнице легко получить суперинфекцию, а от этого действительно можно умереть.
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17.09.2021 15:32 Ответить
Вы утверждаете, что ковид -это обычный грипп. Протокол лечения гриппа не менялся, поначалу ковид так лечить и пытались, но частота дистресс синдромов со смерт. исходом просто зашкаливала. Ни фига оно на обычный гпипп не похоже.
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17.09.2021 15:52 Ответить
Не обычный грипп, а не опаснее гриппа. Поэтому во многих странах общая смертность не изменилась т.к. там не было паники в медицине.
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17.09.2021 17:41 Ответить
Ага, посмотри как не изменилась общая смертность

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17.09.2021 17:51 Ответить
В половине стран Европы не изменилась. Видимо он строго по национальности заражает.
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#z-scores-by-country
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18.09.2021 00:29 Ответить
Видимо, всплеск ковидной смертности на фоне общей смертности, незаметнее в странах, кторые своевременно ввели ограничительные меры. Швеция их вообще не вводила - там явно виден рост. Норвегия, Дания, Финляндия вводили - там роста нет.

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#z-scores-by-country
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18.09.2021 09:03 Ответить
Зато Испания, Франция и Британия успели(после того как на Италию посмотрели) но там был самый большой рост. Так, что эта версия не проходит.
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18.09.2021 14:55 Ответить
Одни из самых жестких карантинов - Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Тайвань. И там же одни из наименьших количества смертей от ковида на миллион жителей.

Так что все работает.
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18.09.2021 18:02 Ответить
а вообще в массе своей население шарика весьма тупо...
был на днях в налоговой,на входе секьюрити(мужик из ближайшего села),но в маске.
тут из какого то кабинета выходит дама,без забрала и говорит ему,-"Василич,а чего ты в маске,ты ж привитый?"...
и так считают большинство,раз привит,то всё по х-й.
а то что привитый является более опасным в плане распространения заразы,то это в их тупую голову,не приходит.
не привитый заболел и сидит либо дома,либо в больничке-с ним всё понятно,а привитая гнида,болеет не замечая этого,но при этом ходит без забрала,довольная и заражает всех походя.
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17.09.2021 10:39 Ответить
Так уже. Учитівая сколько на бугром работает.
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17.09.2021 10:46 Ответить
Кому должна?
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17.09.2021 10:56 Ответить
Ага. Всего-то 30% осталось за 3 месяца провакцинировать.

Притом, что за 9 месяцев смогли вакинировать только 10%.
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17.09.2021 10:59 Ответить
Вся схема прописана

https://www.youtube.com/watch?v=Eew3ayThY94&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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17.09.2021 13:45 Ответить
 
 