Украина до конца года должна провакцинировать хотя бы 40% населения, - представитель ВОЗ Хабихт

Основная задача кампании по вакцинации от COVID-19 в настоящее время в том, чтобы обеспечить всех одной или двумя дозами вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Основная задача сейчас - обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации", - отметил он.

По словам Хабихта, в настоящее время Украина уже достигла глобальную цель иметь 10% провакцинированных до конца сентября.

"Украина этот показатель уже достигла. Следующая цель - до конца года провакцинировать хотя бы 40% населения, но Украина, я думаю, к этому времени сможет достичь даже более высоких показателей", - добавил он.

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